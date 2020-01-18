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|Незаменимые. Законодательную палату УзбМажлиса вновь возглавил Нурдинжон Исмаилов
10:43 20.01.2020
Нурдинжон Исмаилов переизбран спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана. В нижней палате парламента введена должность первого заместителя спикера, им стал Акмаль Саидов. На первом заседании нижней палаты парламента присутствует президент Шавкат Мирзиеев.
Нурдинжон Исмаилов избран спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана, сообщает корреспондент "Газеты.uz" с первого после выборов заседания нижней палаты парламента.
Главой Законодательной палаты он становится уже вторично, впервые Нурдинжон Исмаилов был избран на этот пост в 2015 году.
Нурдинжон Исмоилов (1959 г. р.) с 2012 года работал государственным советником президента по сотрудничеству с Олий Мажлисом, политическими и общественными организациями, а ранее - в 2005-2012 годах - занимал пост председателя Комитета Законодательной палаты по законодательству и судебно-правовым вопросам.
Окончил Ташкентский государственный университет, имеет степень кандидата юридических наук. Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса с 1995 года. Награждался медалью "Шухрат" в 1999 году и орден "Дустлик" - в 2002-м.
Акмаль Саидов (справа). Фото: "Газета.uz"
В Законодательной палате Олий Мажлиса введена должность первого заместителя спикера. Им стал депутат с 20-летним стажем, директор Национального центра по правам человека Акмаль Саидов.
В разные годы ранее он работал директором Института мировых проблем при президенте Узбекистана, ректором Ташкентского государственного юридического института и послом республики во Франции, постоянным представителем Узбекистана при ЮНЕСКО.
Окончил юридический факультет Ташкентского государственного университета, доктор юридических наук. Депутат нижней палаты парламента с 2000 года. Награжден нагрудным знаком Узбекистана, орденом "Мехнат шухрати" и орденом "Дустлик".
Фракции пяти политических партий выдвинули своих руководителей кандидатами на должности вице-спикеров в нижней палате парламента:
Актам Хаитов - от фракции Либерально-демократической партии Узбекистана;
Алишер Кадыров - от фракции Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш";
Нариман Умаров - от фракции Социал-демократической партии "Адолат";
Улугбек Иноятов - от фракции Народно-демократической партии Узбекистана;
Борий Алиханов - от фракции Экологической партии Узбекистана.
Депутаты Законодательной палаты одобрили выдвинутых кандидатов, которые являются лидерами этих пяти партий.
В заседании участвует президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, сообщила пресс-служба главы государства.
"Вас избрали депутатами в исторически важное время. Вы должны быть достойны этого каждый день, каждую минуту, принимать законы для народа и вносить вклад в благополучие население", - сказал президент.