Я не трус, но я... УзбБлоггерша Оллашукурова сбежала из сильно свободного Узбекистана

10:45 20.01.2020

Нафосат Оллашукурова уехала из Узбекистана

Блогер Нафосат Оллашукурова сообщила, что была вынуждена покинуть Узбекистан из-за давления.



Блогер Нафосат Оллашукурова, которая в конце прошлого года три месяца провела в Хорезмском психоневрологическом диспансере, заявила, что уехала из Узбекистана.

"Дорогие соотечественники, я была вынуждена покинуть свою страну. Я бы хотела, чтобы вы не расценивали это как несмелость или побег", - написала она в Facebook.

Нафосат Оллашукурова отметила, что за последний год неоднократно подвергалась давлению, а ее помещение в психдиспансер после освещения похода поэта и журналиста Махмуда Раджапова из Хорезма в Ташкент лишило ее веры в изменения.



После выписки из диспансера (куда она была принудительно направлена после объявления голодовки во время ареста) и возвращения в Ташкент к ней домой в ее отсутствие три раза приходили врачи, чтобы взять ее на учет. Нафосат Оллашукурова считает, что их целью было вновь поместить ее в психдиспансер.

Блогер спрашивает, почему она должна быть взята на учет, если в ноябре на пресс-конференции в Ташкенте главный психиатр Министерства здравоохранения Левон Амбарцумов подчеркивал, что ее психическое состояние носит временный характер и не является хроническим расстройством.

"Я пришла к выводу, что в Узбекистане блогеры не могут вести свободную деятельность, и приняла решение покинуть [страну]", - написала она.

Нафосат Оллашукурова поблагодарила за содействие в выезде из страны посольство США, адвоката Умидбека Давлатова и Общество защиты прав человека "Эзгулик" во главе с его руководителем Абдурахмоном Ташановым.

В недавнем интервью "Газете.uz" Нафосат Оллашукурова рассказывала, что не чувствует себя в безопасности, но намерена продолжать деятельность в сфере прав человека.