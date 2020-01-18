Тайны заговора 30х. Чего хотели Ягода и Ежов, - А.Колпакиди

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16:28 20.01.2020
Разговор о сталинских спецслужбах
21 и 22 декабря 2019 г. в Москве состоялась Научно-просветительская конференция "Сталинские чтения"
В последнее время как в СМИ, так и литературе активно стала обсуждаться тема "Сталин и спецслужбы". Была ли у советского вождя "тайная разведка"? Как Сталин относился к спецслужбам? На эти и многие другие вопросы пытаются ответить многие, кто всерьез занимается или просто интересуется историей спецслужб.
Сталин, как и любой глава государства, старался избегать публичных высказываний о деятельности своих спецслужб. Известно, что еще в дореволюционные времена в Закавказском бюро РСДРП он был ответственным за партийную разведку и контрразведку. Приобретенный же опыт работы в указанном направлении помог в свое время народному комиссару по делам национальностей И.В.Сталину разоблачить царицынских "белых подпольщиков" во главе с бывшим генералом царской армии А.Л.Носовичем. Став же одним из "рукастых" членов руководства ЦК ВКП(б), Сталин полностью оказался в курсе всех вопросов, связанных с деятельностью спецслужб.
Именно сталинским спецслужбам посвящено выступление историка Александра Колпакиди на конференции "Сталинские чтения". В своем выступлении он сделает акцент на событиях, происходивших в 1937 году и непосредственно связанных с работой спецслужб Сталина.
Выступление историка Александра Колпакиди на конференции "Сталинские чтения".