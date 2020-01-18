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Кого могут похоронить в Национальном пантеоне Казахстана. Жутковатое капище (видео)
16:31 20.01.2020

Кого могут похоронить в Национальном пантеоне Казахстана

В пантеоне могут быть похоронены президенты Казахстана, члены их семей, министры, акимы областей, а также граждане, удостоенные различных званий.

26 декабря 2019 года премьер-министр Аскар Мамин утвердил новый проект положения о Национальном пантеоне Казахстана. zakon.kz рассказывает кого, кроме главы государства могут там похоронить.

В документе говорится, что Национальный пантеон – это место для погребения умерших (погибших) людей. Он является архитектурным объектом мемориального значения, цель которого увековечение памяти выдающихся деятелей государства, науки, культуры, а также лиц, внесших вклад в развитие Казахстана.




Пантеон находится в ведении акимата Нур-Султана.

Территория пантеона включает мемориальное здание, музей памяти (XX-XXI веков) с монументом "Стена памяти", административное, хозяйственное и вспомогательные здания, надмогильные сооружения, парковые и прилегающие зоны.

Погребению на территории пантеона подлежат следующие умершие (погибшие) лица:

1) президенты Казахстана и члены их семей;

2) премьер-министры и их заместители, председатели палат парламента и их заместители, государственные секретари, руководители Администрации президента, председатели Конституционного Совета, Верховного Суда и Национального Банка;

3) министры, руководители госорганов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту Казахстана, акимы областей, городов республиканского значения и столицы;

4) лица, удостоенные званий "Халық қаһарманы", "Қазақстанның Еңбек Ері";

5) граждане, награжденные орденами "Алтын Қыран", "Отан", "Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев", "Еңбек Даңқы" трех степеней;

6) граждане, удостоенные званий "Герой Советского Союза", "Герой Социалистического Труда";

7) граждане, удостоенные почетного звания "Қазақстанның ғарышкер-ұшқышы";

8) другие граждане по особому решению президента Казахстана;

Отмечается, что с людьми, подлежащими погребению в пантеоне, могут быть захоронены их позже умершие (погибшие) супруги.

Организацией похорон должны заниматься местные исполнительные органы (акиматы- ред.) областей, городов республиканского значения и столицы по инициативе супруга (супруги), близких родственников либо законного представителя умершего (погибшего).

Акимат должен оформить документы для погребения, предоставить необходимые атрибуты, которые используются для погребения умершего (погибшего), перевезти тело умершего (погибшего) в пантеон и похоронить.

Религиозные обряды и церемонии должны осуществляться в соответствии с законодательством Казахстана.

При принятии решения о погребении учитываются волеизъявление умершего (погибшего) или пожелание супруга (супруги), близких родственников либо законного представителя умершего (погибшего), - говорится в документе.

Обустройство и оформление надмогильных сооружений в пантеоне должны выполняться в единой формеВ пантеоне самовольно хоронить, создавать семейные (родовые) склепы и перезахоронять нельзя.

Также сообщается, что в пантеоне будет вестись книга регистрации погребений. Книга будет содержать в себе следующие сведения об умерших (погибших) людей:

1) фамилия, имя и отчество (при наличии);
2) дата поступления умершего (погибшего) в пантеон и погребения тела;
3) биография;
4) заслуга(и) перед Республикой Казахстан;
5) иные сведения.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1579527060
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