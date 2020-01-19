 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 20.01.2020
23:45  Стало известно о странном поведении Хафтара на берлинской конференции
22:39  Продажа жилья таджикам на спорных приграничных территориях - это "предательство" - кыр-вице-премьер Разаков
22:36  Новым директором ЕБРР по ЦентрАзии стал эстонец Андре Куусвек
22:29  Председателем Сената Узбекистана вновь избрана Танзила Нарбаева
22:11  Акимат обещает не переименовывать Павлодар в Ертис и Сарыарку. По крайней мере в этом году
22:08  Правительство Узбекистана отправлено в отставку
21:41  Конец политики: почему смена правительств не изменит Россию, - Дм.Буянов

16:31  Кого могут похоронить в Национальном пантеоне Казахстана. Жутковатое капище (видео)
16:28  Тайны заговора 30х. Чего хотели Ягода и Ежов, - А.Колпакиди
10:55  Будут ли в Казахстане парламентские выборы в марте. РосСМИ нагло вмешиваются в копошение КазПарламентаризма
10:45  Я не трус, но я... УзбБлоггерша Оллашукурова сбежала из сильно свободного Узбекистана
10:43  Незаменимые. Законодательную палату УзбМажлиса вновь возглавил Нурдинжон Исмаилов
10:40  Что происходит с Западом?.. Смерть старого рыцаря, - А.Нарышкин
10:36  Имидж "Пояса и пути": Китай начинает борьбу с репутационным ущербом в ЦА, - Яу Цзэ Ян
10:35  Будет ли Узбекистан в выигрыше от членства в ЕАЭС? - Сэм Бутия
10:32  Цифровизация погостов. Мишустиковы мечталки, - Вл.Мальцев
10:29  Путин ждет срыва человечества в глобальную депрессию, - М.Делягин
10:26  На двоих: КНР и США договорились, - А.Анпилогов
10:24  Сколько можно "грефить" Рос-экономику? - Г.Смирнова
10:22  Из Казахстана запретили вывоз живого скота. Всех видов и возрастов
10:06  Аркадаг поручил собрать туркмен-поговорки и вышедшие из употребления слова. Пишет энциклопедию ТуркмМата?
09:39  Умер известный кыргызский манасчи Сапарбек Касмамбетов
09:38  Таджикистан: оппозиция за рубежом в раздрае, а власти набирают силу
09:26  Китайский рост выполнил план. ВВП страны по итогам года увеличился на 6,1%, несмотря на торговую войну с США
09:23  Путин договорился с Эрдоганом... Мир вокруг Идлиба никто не соблюдает..., - М.Беленькая
09:03  Иранский парламент зачищают от реформистов, - И.Субботин
09:01  Хафтара и Сараджа мирят всем миром, - "НГ"
08:59  Москва проигрывает нефтегазовую войну на всех фронтах, - Вл.Мухин
08:58  Зачем дурачку корона? Принц Гарри "совершает прыжок в неизвестность, отказываясь от титула"
01:30  Фазенда ЕлбаИзауры. Динара Назарбаева расширяет свои владения... в Швейцарии
00:59  Оперился! В Узбекистане под одного из зятьев президента создается новая авиакомпания Humo Air
00:57  Глухонемая модель-альбиноска Айгерим Аяпбергенова из Казахстана покоряет мировые подиумы
00:47  Экс-глава партии УзЛиДеП Турдиев назначен председателем республиканского правления фонда "Нуроний"
00:39  Иран проиграл. Сотрясание воздуха воззваниями к отмщению и - ничего.., - Авигдор Эскин
00:37  XXI век, однако. Барымтачей (скотокрадов) в Восточном Казахстане будут отслеживать беспилотниками
00:33  Кашмиру совет не нужен. СБ ООН не решит старейший конфликт в Азии, - С.Строкань
00:30  Восхождение пустых Укр-голов, или Протоколы Гончарука, - А.Каневский
00:20  Россия и Иран делят "американскую нефть" на северо-востоке Сирии, - Ибрагим Хамиди
Воскресенье, 19.01.2020
23:41  Умер ректор Ташкентского Фармацевтического института Иброхим Алимджанов
23:22  В восточно-казахстанском Серебрянске забастовал противогазный завод
23:18  В Йемене ракета хуситов поразила мечеть на военной базе Мариб - 70 "груз 200"
21:14  Шакалы задрали льва. Запущен процесс развала Британии, - П.Акопов
19:57  Схвачен предполагаемый убийца ташкентского кутюрье Григоряна
19:18  Стали известны первые договоренности по Ливии в Берлине
15:53  Фотографии задержания опасных джихадистов в Ташкенте оказались фальшивкой
15:46  Мирзиеев назначил 13 новых/старых узб-сенаторов
14:41  Таинственный рунический камень из Река указывает на глобальную катастрофу
14:38  Монголы. Разделенный народ
14:36  Что реально кроется за экономическими "успехами" Трампа? - Дж.Стиглиц
14:35  Протестный фольклор. Как изменились антиправительственные лозунги в Иране?
14:30  Игра в кости, или Как может закончиться мировая история, - Д.Уськов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Правительство Узбекистана отправлено в отставку
22:08 20.01.2020

На заседании Олий Мажилиса была избрана председатель Сената. Ей стала Танзила Нарбаева.

Кабинет министров Узбекистана сложил свои полномочия. Об этом сообщается на сайте президента Узбекистана, передает zakon.kz.
Сообщается, что заявление премьер-министра о сложении кабмином своих полномочий было зачитано перед вновь избранным составом Олий Мажлиса.
Шавкат Мирзиеев в соответствии со статьей 93 Конституции страны представил кандидатуры на должности председателя Сената Олий Мажлиса и его заместителей.
Так, члены верхней палаты путем тайного голосования избрали председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилу Нарбаеву.

Первым заместителем Председателя Сената также тайным голосованием избран Садык Сафаев.

В соответствии со статьей 86 Конституции Республики Узбекистан одним из заместителей председателя Сената является представитель Республики Каракалпакстан. Согласно этой норме Муса Ерниязов тайным голосованием избран заместителем председателя Сената.

Заместителем председателя Сената тайным голосованием также избран Зайниддин Низамходжаев.

В ходе заседания сенаторами образованы комитеты по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма, по вопросам бюджета и экономических реформ, по судебно-правовым вопросам и борьбе с коррупцией, по вопросам обороны и безопасности, по вопросам науки, образования и здравоохранения, по вопросам женщин и гендерного равенства, по вопросам молодежи, культуры и спорта, по аграрным, водохозяйственным вопросам и экологии, а также Комиссия по регламенту и этике.
На заседании также избраны председатель, заместитель председателя и члены каждого комитета и комиссии.
По всем рассмотренным вопросам приняты соответствующие постановления Сената Олий Мажлиса.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1579547280
Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 20 января 2020 года №248
- Д.Назарбаева: Ход реализации госпрограмм должен быть на постоянном контроле у сенаторов
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел совещание по вопросам развития цифровой экономики и инноваций
- В Мажилисе обсудили вопросы защиты прав детей
- Кадровые перестановки
- Корпоративный подоходный налог от МСБ будет поступать в местные бюджеты
- О приостановлении деятельности авиакомпании "Бек Эйр"
- Выезд за границу запрещен: Минсельхоз закроет экспорт живого скота
- "Нет денег": владельцы незарегистрированных авто собирают подписи
- Конституция идет на поправки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  