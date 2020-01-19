Правительство Узбекистана отправлено в отставку

22:08 20.01.2020

На заседании Олий Мажилиса была избрана председатель Сената. Ей стала Танзила Нарбаева.



Кабинет министров Узбекистана сложил свои полномочия. Об этом сообщается на сайте президента Узбекистана, передает zakon.kz.

Сообщается, что заявление премьер-министра о сложении кабмином своих полномочий было зачитано перед вновь избранным составом Олий Мажлиса.

Шавкат Мирзиеев в соответствии со статьей 93 Конституции страны представил кандидатуры на должности председателя Сената Олий Мажлиса и его заместителей.

Так, члены верхней палаты путем тайного голосования избрали председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилу Нарбаеву.



Первым заместителем Председателя Сената также тайным голосованием избран Садык Сафаев.



В соответствии со статьей 86 Конституции Республики Узбекистан одним из заместителей председателя Сената является представитель Республики Каракалпакстан. Согласно этой норме Муса Ерниязов тайным голосованием избран заместителем председателя Сената.



Заместителем председателя Сената тайным голосованием также избран Зайниддин Низамходжаев.



В ходе заседания сенаторами образованы комитеты по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма, по вопросам бюджета и экономических реформ, по судебно-правовым вопросам и борьбе с коррупцией, по вопросам обороны и безопасности, по вопросам науки, образования и здравоохранения, по вопросам женщин и гендерного равенства, по вопросам молодежи, культуры и спорта, по аграрным, водохозяйственным вопросам и экологии, а также Комиссия по регламенту и этике.

На заседании также избраны председатель, заместитель председателя и члены каждого комитета и комиссии.

По всем рассмотренным вопросам приняты соответствующие постановления Сената Олий Мажлиса.