Акимат обещает не переименовывать Павлодар в Ертис и Сарыарку. По крайней мере в этом году

22:11 20.01.2020

Слухи о переименовании Павлодара прокомментировали в акимате

Ранее в СМИ и соцсетях появились сообщения о том, что город предлагают переименовать в Ертiс, а позже - в Сарыарку.



В акимате Павлодара отреагировали на новую волну обсуждений, заявив, что, по крайней мере, в этом году переименования точно не будет, передает pavlodarnews.kz.



Согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан от 19 июня 2019 года № 419 в этом году будет проведена национальная перепись населения. По рекомендациям первого заместителя премьер-министра РК в целях своевременного и качественного проведения национальной переписи населения регионов республики в период с 1 января по 31 декабря 2020 года вопросы ономастического характера, в том числе переименование областных центров, не могут быть рассмотрены, - сообщили в пресс-службе акимата.



Информация о переименовании города появляется не в первый раз. В разное время Павлодар предлагали переименовать в Кереку, Кенесары, Нуркент, Кимак, Нуршахар. Всякий раз идея переименования города не поддерживалась большинством жителей Павлодара, а также казахстанцами.