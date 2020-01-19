Председателем Сената Узбекистана вновь избрана Танзила Нарбаева

22:29 20.01.2020

Председателем Сената Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана нового созыва избрана Танзила Нарбаева, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



Двухпалатный парламент в Узбекистане впервые был сформирован в 2005 году. В верхней палате – Сенате - работают 100 депутатов, в законодательной палате - 150 депутатов, которые избираются сроком на пять лет. "Уважаемые сенаторы, представляю вам кандидатуру Танзилы Камаловны Нарбаевой для утверждения на пост председателя Сената Олий Мажлиса", - заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, принимающий участие в заседании. В ходе тайного голосования за кандидатуру Нарбаевой проголосовали 95 сенаторов.Председатель Сената избирается по представлению президента Узбекистана на первом заседании после формирования верхней палаты из числа ее членов большинством голосов тайным голосованием на пятилетний срок.Нарбаева занимала пост председателя предыдущего состава Сената Узбекистана с июня 2019 года, после того как прежний спикер верхней палаты Нигматилла Юлдашев был назначен генпрокурором.Выборы в законодательную палату прошли в два этапа - 22 декабря 2019 года и 5 января 2020 года. В понедельник депутаты нового состава законодательной палаты (нижней палаты парламента) Узбекистана вновь избрали спикером палаты Нурдинжона Исмаилова.