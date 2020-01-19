|23:45 Стало известно о странном поведении Хафтара на берлинской конференции
22:39 Продажа жилья таджикам на спорных приграничных территориях - это "предательство" - кыр-вице-премьер Разаков
22:36 Новым директором ЕБРР по ЦентрАзии стал эстонец Андре Куусвек
22:29 Председателем Сената Узбекистана вновь избрана Танзила Нарбаева
22:11 Акимат обещает не переименовывать Павлодар в Ертис и Сарыарку. По крайней мере в этом году
22:08 Правительство Узбекистана отправлено в отставку
21:41 Конец политики: почему смена правительств не изменит Россию, - Дм.Буянов
16:31 Кого могут похоронить в Национальном пантеоне Казахстана. Жутковатое капище (видео)
16:28 Тайны заговора 30х. Чего хотели Ягода и Ежов, - А.Колпакиди
10:55 Будут ли в Казахстане парламентские выборы в марте. РосСМИ нагло вмешиваются в копошение КазПарламентаризма
10:45 Я не трус, но я... УзбБлоггерша Оллашукурова сбежала из сильно свободного Узбекистана
10:43 Незаменимые. Законодательную палату УзбМажлиса вновь возглавил Нурдинжон Исмаилов
10:40 Что происходит с Западом?.. Смерть старого рыцаря, - А.Нарышкин
10:36 Имидж "Пояса и пути": Китай начинает борьбу с репутационным ущербом в ЦА, - Яу Цзэ Ян
10:35 Будет ли Узбекистан в выигрыше от членства в ЕАЭС? - Сэм Бутия
10:32 Цифровизация погостов. Мишустиковы мечталки, - Вл.Мальцев
10:29 Путин ждет срыва человечества в глобальную депрессию, - М.Делягин
10:26 На двоих: КНР и США договорились, - А.Анпилогов
10:24 Сколько можно "грефить" Рос-экономику? - Г.Смирнова
10:22 Из Казахстана запретили вывоз живого скота. Всех видов и возрастов
10:06 Аркадаг поручил собрать туркмен-поговорки и вышедшие из употребления слова. Пишет энциклопедию ТуркмМата?
09:39 Умер известный кыргызский манасчи Сапарбек Касмамбетов
09:38 Таджикистан: оппозиция за рубежом в раздрае, а власти набирают силу
09:26 Китайский рост выполнил план. ВВП страны по итогам года увеличился на 6,1%, несмотря на торговую войну с США
09:23 Путин договорился с Эрдоганом... Мир вокруг Идлиба никто не соблюдает..., - М.Беленькая
09:03 Иранский парламент зачищают от реформистов, - И.Субботин
09:01 Хафтара и Сараджа мирят всем миром, - "НГ"
08:59 Москва проигрывает нефтегазовую войну на всех фронтах, - Вл.Мухин
08:58 Зачем дурачку корона? Принц Гарри "совершает прыжок в неизвестность, отказываясь от титула"
01:30 Фазенда ЕлбаИзауры. Динара Назарбаева расширяет свои владения... в Швейцарии
00:59 Оперился! В Узбекистане под одного из зятьев президента создается новая авиакомпания Humo Air
00:57 Глухонемая модель-альбиноска Айгерим Аяпбергенова из Казахстана покоряет мировые подиумы
00:47 Экс-глава партии УзЛиДеП Турдиев назначен председателем республиканского правления фонда "Нуроний"
00:39 Иран проиграл. Сотрясание воздуха воззваниями к отмщению и - ничего.., - Авигдор Эскин
00:37 XXI век, однако. Барымтачей (скотокрадов) в Восточном Казахстане будут отслеживать беспилотниками
00:33 Кашмиру совет не нужен. СБ ООН не решит старейший конфликт в Азии, - С.Строкань
00:30 Восхождение пустых Укр-голов, или Протоколы Гончарука, - А.Каневский
00:20 Россия и Иран делят "американскую нефть" на северо-востоке Сирии, - Ибрагим Хамиди
|Председателем Сената Узбекистана вновь избрана Танзила Нарбаева
22:29 20.01.2020
Председателем Сената Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана нового созыва избрана Танзила Нарбаева, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
Двухпалатный парламент в Узбекистане впервые был сформирован в 2005 году. В верхней палате – Сенате - работают 100 депутатов, в законодательной палате - 150 депутатов, которые избираются сроком на пять лет. "Уважаемые сенаторы, представляю вам кандидатуру Танзилы Камаловны Нарбаевой для утверждения на пост председателя Сената Олий Мажлиса", - заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, принимающий участие в заседании. В ходе тайного голосования за кандидатуру Нарбаевой проголосовали 95 сенаторов.Председатель Сената избирается по представлению президента Узбекистана на первом заседании после формирования верхней палаты из числа ее членов большинством голосов тайным голосованием на пятилетний срок.Нарбаева занимала пост председателя предыдущего состава Сената Узбекистана с июня 2019 года, после того как прежний спикер верхней палаты Нигматилла Юлдашев был назначен генпрокурором.Выборы в законодательную палату прошли в два этапа - 22 декабря 2019 года и 5 января 2020 года. В понедельник депутаты нового состава законодательной палаты (нижней палаты парламента) Узбекистана вновь избрали спикером палаты Нурдинжона Исмаилова.