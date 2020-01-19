Новым директором ЕБРР по ЦентрАзии стал эстонец Андре Куусвек

22:36 20.01.2020

ЕБРР назначил нового управляющего директора по Центральной Азии

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) назначил Андре Куусвека управляющим директором в странах Центральной Азии, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ) со ссылкой на ЕБРР.



"Андре Куусвек назначен управляющим директором Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в странах Центральной Азии. Он будет отвечать за один из самых географически разнообразных регионов деятельности Банка, где инвестиции ЕБРР на текущий момент составили 15,6 млрд долларов (14 млрд евро)", - сообщили в пресс-службе банка.



Куусвек приступит к исполнению своих обязанностей с 1 февраля 2020 года и будет базироваться в столице Казахстана Нур-Султане, курируя операции банка в Казахстане, Кыргызстане, Монголии, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.



"Для меня большая честь руководить работой ЕБРР в таком большом и динамичном регионе. Во многом мне кажется, что я возвращаюсь домой из-за моего предыдущего опыта работы в Казахстане. Я буду продолжать работать над поддержкой развития частного сектора, дальнейшей интеграцией региона в мировую экономику и улучшением бизнес-среды", – сказал он.



Андре Куусвек является уроженцем Эстонии и выпускником Стокгольмской школы экономики.