Продажа жилья таджикам на спорных приграничных территориях - это "предательство" - кыр-вице-премьер Разаков

22:39 20.01.2020

Продажа жилья таджикам на спорных приграничных территориях - это "предательство" - вице-премьер Кыргызстана



Вице-премьер Кыргызстана Жениш Разаков назвал "предателями" кыргызстанцев, которые продают гражданам Таджикистана дома на спорных приграничных территориях, отмечает СМИ, сообщает Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА) в пятницу.

После координационного совещания по вопросам границы Разаков сказал журналистам:



"Мы тут бьемся за каждый метр приграничной территории. Спорим до хрипоты. А отдельные кыргызстанцы продают свои дома и участки. Как такое возможно? Это наша земля. Нашу землю продают. Местные жители должны сказать тем, кто так поступает, что продажа домов и участков в приграничных районах - это предательство. Да, это предательство по отношению к государству".

В свою очередь глава МВД Кашкар Джушуналиев выступил с критикой в адрес сельчан, которые провоцируют конфликты. Министр подчеркнул, что в ходе последнего столкновения 11 января кыргызстанцы начали бросать камни в соседей, несмотря на присутствие рядом представителей силовых структур.



"Но они же специально находятся там, чтобы охранять вас, защищать! Нам тоже нелегко задерживать своих же граждан и расследовать их нарушения", - посетовал министр.

Он добавил, что понимает требования местных жителей освободить четверых арестованных по подозрению в провокациях, однако все будет решаться в рамках закона.