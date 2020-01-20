Таджикские выборы могут пройти по узбекскому сценарию, - В.Панфилова

00:07 21.01.2020

В парламент надеются попасть все семь зарегистрированных партий



Большинство депутатов нынешнего состава парламента – представители партии власти.

1 марта в Таджикистане состоятся выборы в Маджлиси намояндагон (нижнюю палату парламента). Регистрация кандидатов в депутаты продлится до 9 февраля 2020 года, агитационная кампания – до 29 февраля. Президент Эмомали Рахмон заявил о готовности провести честные выборы. Однако таджикские эксперты уверены, что результат выборов будет известен заранее.



Эмомали Рахмон в своем послании парламенту страны потребовал, чтобы никто не вмешивался в ход выборов, а сами выборы должны проходить в открытой и демократичной обстановке. Он подчеркнул, "что вмешательство в деятельность избирательных комиссий запрещено, а соответствующие структуры и органы в этом процессе должны выполнять только задачи, возложенные на них законом".



Скорее всего так и будет. Поскольку выборы проходят на заранее защищенном политическом поле. Главная оппозиционная сила страны – Партия исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) – после того как была признана террористической организацией, а ее деятельность в республике запрещена, участия в выборах не принимает. Социал-демократическая партия Таджикистана (СДПК) уже заявила о проблемах, с которыми столкнулись ее выдвиженцы. Остальные политические партии, как говорят эксперты, – "это проект силовых структур или правительства".



Эксперты считают, что это будут очередные парламентские выборы между партиями, представляющими одну большую президентскую семью. Произойдет передел расклада сил на бумаге. Конечный расклад от явки и выбора избирателей зависеть не будет. В Таджикистане состоится нечто похожее на тендер кандидатов от каждой политической группы, но внутри семьи. Поэтому уже открыто говорят, что большинство мест в парламенте возьмут представители правящей Народно-демократической партии Таджикистана, возглавляемой Эмомали Рахмоном.



Лидер СДПК Рахматилло Зойиров еще на старте предвыборной кампании заявил о нарушениях. В частности, о введении избирательного залога в размере 5800 сомони (600 долл.) при регистрации для каждого кандидата. По его словам, это большие деньги для Таджикистана, и к тому же в случае проигрыша кандидата внесенная сумма будет изъята в пользу государства. Выигравший кандидат получает залог обратно. "Требование залога является необоснованным и противоречит Конституции. Но все попытки СДПК отменить залог или по крайней мере уменьшить его сумму власти Таджикистана проигнорировали", – отметил Зойиров. Кроме этого, только накануне ЦИК предоставил список необходимых документов для регистрации кандидатов, собрать которые за один день не представляется возможным. Лидер СДПК обвинил членов Комиссии по выборам и референдумам в предвзятости.

По мнению таджикского юриста и эксперта Шокира Хакимова, таджикские выборы пройдут по узбекскому сценарию, когда в парламент прошли все зарегистрированные в стране партии. Впрочем, о том, что в Таджикистане предстоят выборы в парламент, известно далеко не всем. "Никаких явных признаков того, что Таджикистан стоит на пороге выборов, нет. Граждане с учетом прошедших парламентских кампаний и процедуры их проведения с заранее известными результатами в пользу правящей партии и существующего режима особого интереса к предстоящему плебисциту не проявляют. Они устали и подавлены. Но это не вина граждан. В республике не ведется разъяснительная работа, нет дискуссий по вопросам внешней и внутренней политики, коррупции, кадровой политики, которая приобрела формы местничества и кумовства", – сказал "НГ" Хаким Шокиров. По его мнению, говорить о том, что выборы будут справедливыми и прозрачными, пройдут на конкурентной основе, в соответствии с Конституцией Таджикистана и ряда документов международно-правового характера, которые ратифицировал Таджикистан, не приходится. Даже минимальные возможности, которые закреплены в законодательстве о выборах, вряд ли будут соблюдены. "В таких условиях результаты выборов вряд ли будут отражать реальную расстановку политических сил Таджикистана".

Другая проблема, по словам Хакимова, в том, что власти не могут обеспечить население избирательными участками, поскольку 95% территории страны – горы, а значит, и с коммуникацией есть определенные трудности. Не во все кишлаки вертолетом можно долететь. Он отметил, что даже авторитетные международные организации, такие как БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека) ОБСЕ, отказались от наблюдения за выборами. "Несмотря на это, СДПК – единственная политическая оппозиция – после долгих дискуссий на своем съезде решила идти на выборы с тем, чтобы по мере возможностей влиять на общественное мнение", – подчеркнул Хакимов. Эксперт ставит также под сомнение возможность участия в голосовании таджикских граждан, находящихся в трудовой миграции. По разным данным, таких около 2 млн человек, в основном в России и Казахстане. По сообщению главы администрации ЦИК Таджикистана Навруза Самадзоды, в день выборов в парламент Таджикистана в 30 странах откроются 39 избирательных участков.



Тем временем ЦИК утвердил списки всех семи политических партий, которые выдвинули своих представителей кандидатами в депутаты парламента страны. Об этом сообщил ресурс "Азия плюс". Так, от Аграрной партии выдвинуто 13 кандидатов. От Демократической партии Таджикистана – 4. От Партии экономических реформ Таджикистана – 7. Еще 6 кандидатов – от Коммунистической партии. От Социалистической и Социал-демократической партий – по 8 человек. И от НДПТ – 28 кандидатов.

Напомним, в нижнюю палату парламента избираются 63 депутата: 41 – от одномандатных избирательных округов и 22 – по спискам политических партий Таджикистана по единому республиканскому избирательному округу.



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

20.01.2020