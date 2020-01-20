 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ангеле Меркель удалось разрулить ситуацию в Ливии? - О.Никифоров
00:10 21.01.2020

Конференция в Берлине стала первым шагом к прекращению гражданской войны

Олег Никифоров
Ответственный редактор приложения "НГ-Энергия"
20/01/2020

То, что правительству Германии удалось собрать в Берлине ключевых действующих лиц конфликта в Ливии и поддерживающих обе враждующие стороны стран, может считаться успехом немецкой дипломатии. Ведь, как отмечает германское аналитическое издание Morning Briefing, у канцлера Ангелы Меркель получилось "дать передышку погибающей стране".

В минувшее воскресенье 14 глав государств и правительств, которых Меркель пригласила в штаб-квартиру своего ведомства в Берлине, смогли согласовать единую позицию относительно урегулирования конфликта в Ливии. Как заявил после пятичасовых дебатов глава МИД Германии Хайко Маас, был найден ключ к разрешению ситуации на севере Африки. "Осталось вставить ключ в замок и повернуть его", – сказал он.

В чем же заключаются главные достижения конференции, участие в которой принял и президент России Владимир Путин? Главное, что все ее участники обязались поддерживать введенное еще в 2011 году ООН и многократно нарушавшееся эмбарго на поставку оружия в Ливию. Они также взяли на себя обязательство не оказывать военную поддержку противоборствующим силам и искать дипломатические пути разрешения ливийского кризиса. Представители ООН должны будут координировать переговоры между войсками генерала Халифы Хафтара и главы Правительства национального единства Фаиза Сараджа.

Morning Briefing задается вопросом: зачем Меркель понадобилось предпринимать огромные усилия по разрешению ливийского конфликта? В качестве ответа издание приводит следующее.
Во-первых, Ливия превратилась в эпицентр массового наплыва беженцев в Европу. Речь идет прежде всего о так называемых экономических мигрантах из Африки, которые используют Ливию как трамплин для бегства через Средиземное море в Италию. Поэтому Евросоюз и заключил соглашение с ливийской Службой охраны побережья с целью предотвращения использования беженцами этого маршрута. Определенные успехи уже имеются. Так, если в 2017 году средиземноморским маршрутом воспользовались около 120 тыс. человек, то в 2019-м – только 11,5 тыс. Понятно, что во внутриполитическом плане для Европы и для самой Меркель сдерживание миграционных потоков сегодня будет означать успех ее партии – Христианско-демократического союза – на предстоящих в 2021 году очередных федеральных выборах в Бундестаг.

Во-вторых, Ливия располагает значительными ресурсами нефти: в последнее время в стране добывалось 1 млн барр. в сутки. Ливия является важным партнером Германии в качестве поставщика нефтепродуктов. По своему значению в этом плане она уступает только Норвегии и России. И наконец, Германия не участвовала в свержении Муаммара Каддафи, что положительно воспринимается в самой Ливии.
Разумеется, достигнутое соглашение о прекращении огня и, как отмечает газета Berliner Morgenpost, осознание всеми участниками переговоров невозможности военного решения ливийской проблемы – лишь первый шаг в урегулировании конфликта. Поэтому генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по окончании берлинской конференции призвал ее участников "не предпринимать ничего, что могло бы негативно повлиять на пути мирного разрешения конфликта". Более того, в Женеве в ближайшие дни соберется Комитет по мониторингу прекращения огня в Ливии по формуле "5+5" – по пять представителей с каждой стороны, сообщил Гутерриш.
Важно отметить, считает Berliner Morgenpost, что благодаря успеху берлинской конференции наблюдается возвращение к разрешению международных проблем под руководством ООН.

Позитивно оценили итоги конференции и в Кремле. В Берлине "сделали очень важный шаг в сторону эвентуального урегулирования", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Теперь работа (по ситуации в Ливии), опираясь на этот первый важный шаг, будет продолжена уже под эгидой ООН", – добавил он.
В понедельник Путин проинформировал членов Совета безопасности об итогах блицвизита в Германию. Перед началом конференции он провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как сообщило информагентство Deutsche Welle, она состоялась в пятизвездочном отеле на Потсдамер платц. В беседе Путин подчеркнул, что предпосылкой для конференции в Берлине, подготовка которой шла несколько месяцев, было прекращение масштабных боев в Ливии. Кроме того, по информации ТАСС, на полях конференции российский лидер провел первую личную встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, а также кратко пообщался с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и руководителем канцелярии Комитета по международным делам ЦК Коммунистической партии КНР Ян Цзечи.
Берлин

Источник - ng.ru
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