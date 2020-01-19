Военный институт Туркмении начал прием на учебу женщин

00:16 21.01.2020

Редакция журнала министерства обороны Туркменистана "Milli Goşun" информирует, что в данное время Военный институт министерства обороны Туркменистана проводит набор женщин-курсантов.

Абитуриентки должны иметь среднее образование, желание проходить военную службу и быть не старше 21 года.