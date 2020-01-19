Казахстан становится страной сплошного и воинствующего популизма? - САМ

00:23 21.01.2020 В своей недавней статье Касым-Жомарт Токаев жестко раскритиковал популизм, назвав его "опасным процессом, который подрывает развитие любой страны и самобытность нации". Понятно, что президент намекал на Казахстан, где это явление обрело масштабы эпидемии. К популизму очень часто прибегают власти, оппозиция, политические партии, национал-патриоты, общественные деятели, блогеры. Казалось бы, народ уже должен понять истинную цену такого рода призывов, лозунгов и обещаний, но очень многие продолжают вестись на них. С чем это связано? Каковы национальные особенности популизма? Куда он может нас завести? И реально ли с ним бороться? Об этом мы поговорили с экспертами.



Данил Бектурганов, политолог: "Популизм способствует тотальному оглуплению людей"

- Давайте для начала разберемся, что такое популизм. По сути, это политика, которая рассчитана на быстрое и беспроблемное для так называемых "широких народных масс" решение наболевших социальных вопросов. Технологии популизма просты как молоток. Есть угнетаемый народ, который прессуют нехорошие власти. Сам по себе он беспорочен, забит, наивен, им манипулируют; а власти, они же элиты, беспринципны, коррумпированы, бессердечны и так далее. Популисты прикрываются идеями защиты забитых и угнетаемых народных масс. На самом же деле единственной их целью является вхождение во власть, желательно на самый ее верх.



Почему популизм столь распространен, думаю, понятно. Чтобы понять и воспринять призывы популистов, не нужно думать, не нужно учиться, все умещается в один-два лозунга. При этом не особо важно, какие именно идеологии используются - правые или левые. Самый известный в мире правый популист - это Гитлер. Самого известного левого назвать трудно - тут целый спектр от Ленина до Греты Тундберг. Но общность подхода очевидна: популисты эксплуатируют представление о том, что сложные проблемы можно решить простым способом. Что пресловутая кухарка способна управлять государством. И у "широких народных масс", которые "университетов не кончали", создается иллюзия того, что они прекрасно разбираются в политике (особенно внешней), в экономике, в социальной сфере, везде! Популизм соблазнителен тем, что позволяет не думать, поскольку все проблемы имеют простые решения! А, как известно, нет ничего более приятного для современного человека, чем возможность не думать самостоятельно.



Казахстанская специфика заключается в том, что популизм прекрасно ложится на некоторые особенности национального менталитета. Наши пресловутые, многократно осмеянные понты - тоже популизм. Наша тяга к халяве - рычаг, за который популисты дергают очень часто. Вспомните хотя бы прошлогодние прямые указания властей относительно снижения тарифов на ЖКХ. Что это было? Чисто популистское решение, направленное на повышение собственного рейтинга. Сейчас это совершенно очевидно для каждого здравомыслящего гражданина, который смотрит и сопоставляет цены в платежках.



И таких примеров только за последние пять лет - после "петрокризиса" и падения национальных валют "петростран" - можно привести массу. Скажем, когда тенге обесценился вдвое, было принято решение "заморозить" цены. Простое же решение! И в интересах народа! О том, к чему оно привело, может рассказать в доверительной беседе любой производитель или, скорее, бывший производитель. Или вот совсем грустный пример. В "тучные" годы было много призывов поднимать демографию, в результате - бэби-бум… А теперь несчастные многодетные матери вынуждены требовать то, что наобещали им популисты пятнадцать лет назад.

Что касается оппозиции, то она в Казахстане, к сожалению, никогда не использовала никаких других политик, кроме популизма. Самый "вкусный" пример – призыв раздать деньги Нацфонда. Шариков аплодирует. Взять все и поделить! Ведь "широкие народные массы" не знают, зачем он нужен. А чтобы узнать, нужно погуглить, почитать, разобраться… Через день-другой у мыслящего человека появится понимание, что нужно не раздавать средства Нацфонда, а правильно ими управлять. Мыслящий человек всегда отличит саму идею от ее реализации. Но беда в том, что таких людей среди "ширнармасс" мало или вовсе нет. И популисты, предлагающие простые решения, прекрасно об этом знают, а потому не опасаются разоблачения. Да и не будут восприняты "ширнармассами" такие разоблачения – ведь людям гораздо приятнее слышать то, что совпадает с их мыслями и мироощущением.



Главная, с моей точки зрения, опасность популизма заключается в том, что он способствует тотальному оглуплению людей. Все как у Стругацких, которые еще пятьдесят лет назад описали это явление в "Хищных вещах века": "Ах, какой ты у нас славный, дурак! Ах, какой ты бодрый и здоровый, дурак! Ах, какой ты оптимистичный, дурак, и какой ты, дурак, умный, какое у тебя тонкое чувство юмора, и как ты ловко решаешь кроссворды!.. Ты, главное, только не волнуйся, дурак, все так хорошо, все так отлично, и ни о чем не надо думать... А всяких там вредно влияющих хулиганов и скептиков мы с тобой, дурак, разнесем (с тобой, да не разнести!)". Так что последствия популизма в будущем придется разгребать, к сожалению, тем, кто в популистские высказывания не верил. Тем самым "вредно влияющим хулиганам и скептикам".



Можно ли бороться с популизмом? Конечно, причем не только можно, но и нужно. Это ведь не идеология. Это просто политика, то есть система принципов принятия решений. И если избегать популистских подходов, то вполне можно эффективно строить и госуправление, и общественную жизнь, и бизнес. Но это очень сложная задача. Ведь популизм – это, скажем так, обратная, теневая сторона демократии. Если в стране действует демократический способ формирования государственной власти через всеобщие выборы, то политики-популисты (опять же неважно, правые они или левые по своей идеологии) будут прибегать к популистским методам привлечения электората. Потому что популизм (смотри выше) прост, дешев и очень соблазнителен. Хотя он присущ не только демократическим режимам. "Хрущевский волюнтаризм" или китайская "культурная революция" - это тоже примеры популизма, но уже в тоталитарных обществах.



Популисты-манипуляторы всегда были, есть и будут. Не попасть под их влияние, трезво оценивать выдвигаемые ими лозунги, задавать им неудобные вопросы - это, пожалуй, единственный способ противостоять популистам в публичном поле. Однако вопрос, будут ли трезвые доводы услышаны, остается открытым.



Максим Казначеев, политолог: "Индикатор неадекватности общества и элиты этого общества"

- Популизм стал мейнстримом современной политики. Эту тенденцию мы можем видеть во всех без исключения странах мира. Везде политики стремятся привлечь на свою сторону электорат через различные предельно простые и понятные обывателю инициативы. Зачастую сам имидж политика выстраивается на политическом популизме. Самый "свежий" пример – победа комика Владимира Зеленского на украинских президентских выборах. Молодой начинающий политик выиграл вообще без сколько-нибудь разумной предвыборной программы.

Казахстан в этом смысле не является исключением. Причины роста привлекательности политического популизма у нас те же, что и в других странах:

катастрофическое падение качества образования населения;

"депрофессионализация" политики;

разрыв между политическими интересами основной массы населения и элиты;

рост численности маргинальных страт населения и одновременно с этим деградация среднего класса.

Этот процесс не является характеристикой только современной политики – вырождение демократии в охлократию было описано еще в античную эпоху. Всем нам знакома древнеримская поговорка: "плебс желает хлеба и зрелищ"... В ближайшей исторической перспективе ситуация будет лишь ухудшаться – политики будут и дальше эксплуатировать популистскую риторику.

Что касается особенностей казахстанского популизма, то я бы обратил внимание на одну фатальную из них – гипертрофированную иллюзию собственной значимости у уходящей политической элиты, транслируемую в "широкие народные массы". Это при том, что на протяжении всех 28 лет независимости мы были на самом деле страной периферийного сырьевого капитализма и офшорной, компрадорской элиты. Достаточно вспомнить многочисленные мифологемы, эксплуатировавшиеся Акордой все эти годы: "Казахстан – лидер экономического реформирования на постсоветском пространстве", "нефтяной гигант", "ведущая банковская система", "экономический лидер Центральной Азии", "страна, форсирующая индустриально-инновационное развитие", "самая передовая пенсионная система" и т.п.

Однако текущий экономический кризис все расставил по местам, и от прежней спеси и чванства не осталось и следа. Возвращение в реальность стало болезненным. Новое политическое руководство страны пока предпочитает более скромный стиль поведения и публичных заявлений.

Политический популизм – индикатор неадекватности общества и элиты этого общества. Когда политики навязывают нам неадекватное восприятие реальности, существует риск того, что постепенно эта искаженная картина мира начнет восприниматься как норма. Но когда мы начинаем существовать в мифологическом пространстве, когда теряем чувство реальности, то уже неспособны выстраивать адекватную модель своего развития.

Вы спрашиваете, есть ли у популизма положительные стороны? Не уверен, что в неадекватном восприятии реальности можно обнаружить хоть какой-то позитив.

Думаю, с популизмом бороться невозможно, поскольку не существует субъекта этой борьбы. Кто будет бороться? Популизм устраивает политиков, потому что позволяет легко достичь электоральных целей. Популизм устраивает обывателей, потому что позволяет пребывать в иллюзиях. А потому те здравомыслящие люди, которые предупреждают об опасности политического популизма, обречены оставаться в меньшинстве.



К счастью, есть другое, гораздо более эффективное лекарство от политического популизма – масштабный системный кризис, с которым неизбежно сталкиваются все подобные общества. Как протекает подобный кризис, мы знаем и из истории Древнего Рима, и из современных примеров – различных "цветных революций", государственных переворотов, экономических кризисов, периодически охватывающих даже развитые страны мира.

Казбек Бейсебаев, политолог, бывший дипломат: "Популизм у нас стал частью государственной политики"

- Красноречие у нас всегда было в почете. А популизм - это в некоторой степени красноречие, и потому данное явление столь популярно в Казахстане. Кроме того, росту популизма способствовало появление социальных сетей, где для привлечения внимания аудитории достаточно громко о чем-то заявить.



Особенность нашего популизма, на мой взгляд, проявляется в некоем соревновании: кто больше патриот, кто больше любит страну, кто больше озабочен чаяниями народа, кто активнее борется за сохранение (возрождение) традиций, за духовность, за наш казахский язык и т.п. Примеров подобного рода много – достаточно посмотреть, что и как эти "борцы" пишут в социальных сетях, к чему призывают в СМИ. Многие ведут себя как Моська из известной басни Крылова, которая лаяла на слона только ради того, чтобы другие собаки потом сказали: "Ай, Моська, знать она сильна, что лает на слона"…

Особенность популизма у нас заключается еще и в том, что он проник на государственный уровень. Все эти инициативы за мир во всем мире, стремление играть особую роль на мировой арене, госпрограммы, по которым никто не отчитывается, громкие, но нереализованные проекты, всевозможные ГПФИИРы, введенные лишь на словах объекты и многое другое – не что иное, как популизм. Можно даже утверждать, что популизм у нас стал частью государственной политики.

А опасен он тем, что это элементарный обман, от которого страдает вся страна. Ведь популизм используется для разворовывания огромных государственных средств, которые уже осели в чьих-то карманах и уже никогда не будут возвращены народу.

Чтобы поставить заслон популизму, нужен контроль за теми, кто, сидя на больших должностях, бросается красивыми словами. А для этого нужно менять систему управления, то есть проводить реформы. У нас об этом уже начали говорить, но пока конкретных дел не видно. И если все останется на уровне слов, значит, то был очередной популизм.

Автор: Сауле Исабаева

19-01-2020, Источник - camonitor.kz

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