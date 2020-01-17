Программа развития языков в Казахстане: куда уходят бюджетные миллиарды? - А.Омирбек

00:25 21.01.2020 Согласно спущенной еще десять лет назад разнарядке, к 1 января 2020 года казахский язык должен был одержать полную и безоговорочную победу. Предполагалась, что к этому времени на нем свободно заговорят, как минимум, 95 процентов казахстанцев. Пару лет назад "горячие головы" поостыли и скорректировали масштабы триумфа, посчитав, что и 90 процентов будет вполне достаточно. Но вот минула знаковая дата, а обещанного чуда ни в 95, ни в 90 процентов не случилось, хотя его и растили на бюджетных дрожжах. Даже напротив, мыльный пузырь у всех на глазах лопнул. Впрочем, на его месте уже рождается новый, на выдувание которого из казны выделяются не менее впечатляющие суммы.



"Мартышкин труд"



Как нетрудно догадаться, речь идет о программах развития и функционирования языков, которые клепает отечественное Министерство культуры. Предпоследняя, действовавшая на протяжении последних десяти лет, закончила свой скорбный путь аккурат в канун Нового года. Именно в нее разработчики закладывали сверхпроценты, смело рисуя абстрактные картины нашего общего казахскоязычного будущего, обещая и совершенствование методологии обучения государственному языку, и развитие инфраструктуры его преподавания, и то, что пользование им станет делом престижным, и много еще чего. Но, как говорится, обещать – не значит жениться.

Безусловно, за последние годы сфера применения казахского существенно расширилась. В разы выросло количество школьных и дошкольных учреждений, где обучение ведется на государственном языке, он все активнее внедряется в делопроизводство, преимущественно по-казахски говорит отечественное телевидение… Но есть ли здесь заслуга данной госпрограммы, и свидетельствуют ли эти, с позволения сказать, "завоевания" о победной поступи казахского языка?



Конечно же, нет. К укреплению его позиций Минкульт со своими программами имеет точно такое же отношение, как и к успехам Димаша за пределами Отчизны – там, в министерстве, они могут думать и говорить все что угодно, но тем самым вызывают только саркастический смех. Что же касается "победной поступи", то тут комментарии и вовсе излишни, особенно если учесть следующее обстоятельство: на финише срока действия этой программы радетели за казахский язык, как и прежде, продолжали разбивать лбы о бетонную стену, требуя создания для него тепличных условий. В частности, в ходе первого заседания Национального совета общественного доверия (НСОД) заместитель председателя партии "Ак жол" Казыбек Иса прямо заявил о необходимости принятия специального закона "О государственном языке", который обяжет повсеместное его применение.



Увы и ах, но заложенные в госпрограмму индикаторы – те самые проценты граждан, овладевших казахским, вызывали и продолжают вызывать только насмешки. Один из пользователей "Фейсбука" написал, "Мы все его знаем на сто процентов. Конечно, на уровне "жуз грамм берши", "калай жагдай", "кудай каласа"… но это смешно без указания уровня владения. Сразу вспоминается незабвенный министр культуры с 50 ошибками в приказе на госязыке"…



Но устыдились ли авторы и операторы этой государственной программы? Сильно сомневаемся. По крайней мере, до недавнего времени они регулярно рапортовали победах на этом фронте. Например, в отчете Министерства культуры и спорта об исполнении госпрограммы за 2016 год указывалось, что доля выпускников школ, владеющих государственным языком, по факту достигла запланированного уровня в 70 процентов. Доля же населения в целом, говорящая по-казахски, превысила прогнозные значения, составив 82,3 процента вместо 80. Тут, конечно же, можно было бы воскликнуть "аллилуйя", если бы не подробности, которыми изобиловал тот отчет. А в нем пояснялось, что цифры эти основаны на результатах социологического опроса с охватом 6000 респондентов. Выборка, что ни говори, показательная, к тому же за кадром осталось то, в каких конкретно регионах "тестировалось" население. Ведь одно дело, скажем, Кызылординская или Атырауская области, где доля "титульных" составляет 93-96 процентов, и совершенно другое – Северо-Казахстанская или Костанайская (менее 40 процентов)



По итогам следующего, 2017-го, года были озвучены еще более впечатляющие успехи. На заседании правительства тогдашний министр культуры Арыстанбек Мухамедиулы сообщил, что доля казахстанцев, владеющих госязыком, составила 83,1 процента. Дальше – больше. Если верить итогам 2018-го, знающих казахский насчитывалось уже 85,9 процента (при плане 85), а доля выпускников школ, освоивших его, достигла 90 процентов. Причем применительно к последним речь шла об уровне В1 (среднее владение языком). Как уточнялось в отчете, из 46 602 выпускников неказахских школ 41 690 сдали итоговую аттестацию по казахскому языку на "4" и "5". После таких показателей остается только зааплодировать под выкрики "браво!". И правда, кого из составителей подобных отчетов на самом деле волнует, какой процент населения реально способен связать два слова по-казахски. И пусть эксперты утверждают, что доля владеющих государственным языком растет вовсе не благодаря реализации подобных программ, а в силу демографических факторов (высокий уровень рождаемости на селе с преимущественно казахским населением, эмиграция русскоязычных граждан), их это уж точно не волнует - галочка-то есть, да и деньги отбиты.

Кстати, о деньгах. Если вдуматься, сколько средств за эти годы было потрачено на банальное очковтирательство, то хочется не смеяться, а плакать. Как сообщает Telegram-канал "Строгий агашка", последняя программа обошлась бюджету в кругленькую сумму: "Ее реализацию разделили на три этапа: 2011-2013 гг., 2014-2016 гг. и 2017-2019 гг. Суммы выделялись баснословные. Так, первая стадия обошлась в 19,1 миллиарда тенге, вторая – в 9,7 миллиарда, а третья – 7,3 миллиарда. В сумме – более 36 миллиардов тенге (92 миллиона долларов по нынешнему курсу). Около 90 процентов этих средств ушли на продвижение и развитие казахского языка. Так, 16 миллиардов тенге потратили на государственный информационный заказ. Значительная часть использована для перевода учебников и книг, для поддержки литераторов и на другие акции. Примерно 10 процентов, согласно официальным данным, использованы для сохранения роли русского языка, продвижения английского языка и поддержки языков этнических групп".

Кстати, действовавшая до этого аналогичная программа, реализация которой была рассчитана на 2001-2010 годы, тоже обошлась бюджету в немалую сумму – свыше 3-х миллиардов тенге (более 20 миллионов долларов по курсу на начало ее старта). А ведь были и другие программы – например, действовавшая в период с 1998-го по 2000-й…



Миллиарды на ветер



Складывается ощущение, что больше ста миллионов долларов чиновники все эти двадцать лет планомерно закапывали в песок. Неоднократно доказывал это и Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета. Летом 2014-го в адрес администраторов и исполнителей программы, рассчитанной на 2011-2020 годы, прозвучали следующие обвинения: "На промежуточном этапе реализация госпрограммы осуществлялась недостаточно эффективно, отсутствовала координация и мониторинг деятельности по исполнению ее мероприятий ответственными государственными органами и организациями"; "На этапе планирования мероприятий по реализации госпрограммы надлежащий анализ достижения конечных результатов не проводился. Это привело к тому, что 5 из 7 целевых индикаторов, 8 из 11 показателей (ожидаемых результатов) первого этапа госпрограммы не достигнуты"; "Ведомственный план мероприятий по реализации госпрограммы не утвержден, планирование расходов на реализацию госпрограммы осуществлено некачественно"; "Общая сумма выявленных нарушений бюджетного и иного законодательства составила 2,6 миллиарда тенге, неэффективно использовано 459,5 миллиона тенге".



Аналогичные проколы были зафиксированы и в ходе осуществления программы-предшественницы, рассчитанной на 2001-2010 годы: "Министерством культуры Республики Казахстан при разработке и реализации госпрограммы не выработаны эффективные механизмы планирования, управления и организации исполнения ее задач; мониторинг хода реализации, а также оценка степени исполнения запланированных мероприятий организованы не на должном уровне… Исполнение планов мероприятий по реализации госпрограммы, координация работы центральных государственных и местных исполнительных органов организованы недостаточно эффективно Допущены нарушения требований бюджетного и иного законодательства на общую сумму свыше 4,7 миллиарда тенге", - говорилось в специально выпущенном по этому поводу пресс-релизе.



На очевидный вывод, что деньги, выделенные под эти программы, целесообразнее было бы раздать населению для самостоятельного изучения казахского, наталкивает и низкое качество проводимых в их рамках мероприятий, которые к тому же мало связаны с реальным развитием языка и стимулированием людей к его изучению. Для наглядности позволим себе привести несколько примеров.

"16 июня 2017 года отделом культуры, развития языков, физической культуры и спорта Бородулихинского района проведен конкурс "Мемлекеттік тіл - мемлекеттік қызметте" среди госслужащих, приуроченный ко Дню государственного служащего РК, в рамках реализации государственной программы развития и функционирования языков на 2011-2020 годы, - сообщал организатор мероприятия на своем официальном сайте (стиль и орфография сохранены). - Цель данного мероприятия - развитие и пропаганда государственного языка среди госслужащих, стимулирование его использования на государственной службе, а также показать богатство и красоту казахского языка… Согласно положения в первом туре команды поприветствовали друг друга, во втором и третьем туре участники показывали свои знания самых красивых и именитых мест Казахстана, нормативно-правовых актов в области законодательства развития и функционирования языков. В четвертом туре команды демонстрировали домашнюю заготовку в виде музыкальных номеров. Члены жюри данного конкурса обращали особое внимание на культуру речи, правильность произношения, полноту ответа и знание нормативно-правовых актов, сценический образ участников".



"Өнер алды – қызыл тіл" - под таким названием в Восточно-Казахстанском областном суде состоялось мероприятие, посвященное празднованию Дня языков народа Казахстана, - сообщал сайт суда 1 октября 2014 года. - В мероприятии приняли участие специалисты и судьи, председатели районных и приравненных к ним судов. Участники состязались в красноречии и ораторском искусстве на государственном языке, декламировали стихи Абая, Магжана, Мукагали Мукатаева. Ярко и зажигательно, в красочных национальных костюмах на сцене исполнялись песни и танцы народов, населяющих нашу страну. Несмотря на то, что участники команд соревновались в своем мастерстве за звание победителя, мероприятие скорее напоминало фестиваль народов Казахстана".

И таких мероприятий за эти годы проведено тысячи и тысячи. Сколько ушло средств на подобные "ярмарки тщеславия" - не сосчитать. Мишура и кастрюльная позолота. А между тем нам обещали, что все мероприятия, предусмотренные данными программами, будут "направлены на полноценное удовлетворение духовно-культурных и языковых потребностей граждан". Что тут скажешь – невысокого мнения наши чиновники о потребностях народа…



Как с гуся вода



Впрочем, самое печальное в данной ситуации – то, что за эти пляски на костях казахского языка и за выброшенные на ветер миллиарды никто не ответит. А между тем, в канун наступления Нового года на свет появилась очередная государственная программа по реализации языковой политики в Республике Казахстан, теперь уже на 2020 - 2025 годы. На нее из бюджета выделяют почти 17 миллиардов тенге. Задачи те же – "усиление роли государственного языка как языка межэтнического общения, расширение функций и повышение культуры использования казахского языка в области образования, повышение уровня владения казахским языком в организациях государственного и негосударственного сектора, совершенствование употребления казахского языка в области информатизации и коммуникации, регулирование функционирования государственного языка в области культуры, обслуживания населения, СМИ и бизнеса, повышение социального престижа".



И снова зацикленность на высоких показателях: в результате реализации программы, как обещают ее разработчики, доля населения, владеющего государственным языком, в 2020 году достигнет 90,5 процента, в 2021-м – 91, в 2022-м – 92, в 2023-м – 93, в 2024-м – 94, в 2025-м – 95 процентов. Так и хочется спросить: на колу мочало – начинай сначала?

Как тут не вспомнить незабвенного Герольда Бельгера, который однажды заметил: "Разговоры о том, что с такого-то времени мы перейдем на государственный язык, что вся документация будет на казахском языке, что казахский язык возьмет верх везде и всюду, я слышу уже 25 лет. Однако при всем своем патриотизме по отношению к казахскому языку я считаю, что это нереально...". При таких-то подходах, которые практикуют наши чиновники, уж точно…



Асель Омирбек

17.01.2020 Источник - camonitor.kz

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