"Дни гнева" в Ливане. Новое правительство формируется на фоне протестов, - "Къ"

00:32 21.01.2020

Свыше 500 человек пострадали в Ливане в ходе беспорядков в минувшие выходные. Объявленная протестующими "суббота гнева" рискует перерасти в "неделю гнева". В связи с эскалацией ситуации президент страны Мишель Аун собрал 20 января экстренное заседание по вопросам безопасности, а назначенный месяц назад премьер-министр Хасан Дияб проводит срочные консультации по формированию правительства.

Экстренное заседание Совета безопасности Ливана под председательством Мишеля Ауна и при участии министра обороны Ильяса Бусааба, министра внутренних дел Райи аль-Хасан и глав силовых ведомств состоялось 20 января в президентском дворце в Бейруте. По его итогам была поставлена задача обеспечить безопасность демонстрантов, отделив их от провокаторов.



Напомним, протесты против экономических мер правительства вспыхнули в Ливане 17 октября прошлого года и долгое время походили на музыкальный фестиваль. Буквально за две недели протестующим удалось добиться отставки премьер-министра Ливана Саада Харири. Однако это не было единственной целью протеста - демонстранты требовали полной смены правящих лиц и назначения на место министров технократов, а не представителей партий и движений. В стране, которая держится на хрупком балансе между этноконфессиональными группами, представляющими ту или иную политическую силу или бизнес-кланы, это до сих пор было невозможно.



В первые дни протестов ливанцы демонстрировали удивительное единодушие, вне зависимости от конфессиональной и партийной принадлежности. Однако лидер шиитского движения "Хезболла" Хасан Насралла выступил против отставки правительства и призвал своих сторонников уйти с улиц. В итоге это привело к первым столкновениям в Ливане. 19 декабря, спустя полтора месяца политических баталий, Мишель Аун поручил формирование правительства экс-министру образования и профессору Американского университета Бейрута Хасану Диабу, который не принадлежит ни к одной из партий.



Процесс формирования правительства - согласование не только имен, но и количества министерских постов - всегда давался ливанским политикам непросто. Например, компромисс по составу последнего правительства искали почти девять месяцев. Сейчас у Ливана столько времени нет.



Еще до протестов в экономике страны было объявлено чрезвычайное положение - дефицит бюджета в Ливане равен 11% ВВП, это шестой худший показатель в мире, растет внешний долг.



За последние месяцы ситуация только обострилась. В частности, впервые за 30 лет начал падать курс ливанского фунта к доллару, на несколько недель в стране была парализована банковская система. Но самое главное - протесты все чаще и чаще перерастают в столкновения между силами правопорядка и демонстрантами. Для Ливана, который еще не забыл длившуюся четверть века гражданскую войну, это похоже на страшный сон.

Новое правительство ждали еще в пятницу, но неожиданно две партии заявили о своем желании присоединиться к работе кабинета министров, что неизбежно привело к увеличению министерских портфелей с 18 до 20. Политические консультации начались по новому кругу. Впрочем, вряд ли объявление нового состава кабинета министров успокоит протестующих.



Уже сейчас демонстранты заявляют, что не примут правительство, которое формируется по старым принципам.

Новая волна протестов вспыхнула в Ливане 14 января, как раз накануне ожидаемого объявления состава правительства. В конце прошлой недели ожесточенные столкновения были практически у стен российского посольства в Бейруте. А за выходные число пострадавших в ходе протестов превысило 500 человек как со стороны демонстрантов, так и сил безопасности. Пострадали и журналисты, освещавшие протесты. Правозащитники обвинили полицию в чрезмерном применении силы (в частности, сообщалось, что силы правопорядка преследовали демонстрантов в мечетях и больницах). Со своей стороны, представители силовых органов призвали демонстрантов воздержаться от нападений на сотрудников полиции и нанесения ущерба объектам государственной и частной собственности.

Марианна Беленькая

"Коммерсантъ" от 20.01.2020,