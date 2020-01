Как смерть генерала Сулеймани может изменить мировой порядок, - А.Баталова

Как смерть генерала Сулеймани может изменить мировой порядок. Часть 1



Акмарал Баталова



Эпитафия на могиле убитого США иранского военного лидера краткая: "Здесь похоронен солдат Кассем Сулеймани". Но его гибель может иметь широкие последствия не только для ближневосточного региона, но и всего мира.



В ночь на 3 января командир элитного подразделения Корпуса стражей иранской революции (КСИР) генерал-майор Кассем Судеймани был убит ракетами с беспилотника США в районе международного аэропорта Багдада. Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль Мухандис. Как сообщили в Пентагоне, операция проведена по приказу президента Трампа.

Сулеймани был, безусловно, масштабной фигурой в регионе и вторым после аятоллы Хаменеи по значимости человеком в Иране. Однако при жизни генерала простые люди за пределами региона даже не подозревали о его существовании.

Способ его убийства, а в большей степени трансляция скорбящего Ирана, повергли в шок зрителей и превратили фигуру "теневого", пусть и высокопоставленного военного в знаменитость мирового масштаба.



Как восприняли смерть генерала в Иране



В Иране считают, что они потеряли своего лучшего военного стратега и национального героя. Убийство Сулеймани называют ударом по достоинству всех иранцев. Популярность этого человека была столь высока, что его смерть объединила всех граждан страны, включая тех, кто совсем недавно выходил на улицы с протестами.



Помимо командования элитным подразделением Иранской армии, Сулеймани являлся профессиональным переговорщиком, связанным почти со всеми политическими кругами в Иране.



Он был близким доверенным лицом верховного лидера, поддерживая при этом тесные связи с политиками и священнослужителями из лагерей принципалов, умеренных и реформаторов. Это вызывало неоднократные предположения, что он может стать президентом страны.



Сам же Сулеймани отвергал такую возможность, говоря, что он прежде всего солдат



После смерти генерал фактически уже приравнен к лику святых мучеников.

У большинства пользователей социальных сетей выставлены картины, на которых изображен имам Хуссейн, встречающий Сулеймани в раю.



Высшее руководство страны назвало устранение высокопоставленного военачальника международным террористическим актом. Красный флаг мести водружен на куполе мечети провинции Ком впервые за всю историю существования ИРИ. Такого не случалось даже во время кровопролитной войны Ирана с Ираком.



Что известно о Сулеймани



В регионе генерал пользовался уважением за большую роль в борьбе с ИГИЛ. Он лично командовал силами, воевавшими против этой террористической организации в Ираке и Сирии.



За пределами Ирана у главы спецподразделения сложились дружеские отношения с президентом Сирии Башаром Асадом, главой ливанской Хизбаллы Хасаном Насраллой, тесные рабочие отношения с главой национальной разведки Турции Хаканом Фиданом и другими региональными лидерами.



Он часто выступал медиатором между различными сторонами в решении общих проблем. При этом, как отмечают очевидцы, во время переговоров был спокоен и никогда не повышал голос. Часть мандата Сулеймани была не военной, он распространял и укреплял влияние Ирана во всех странах, в которых действовали его силы.



Генерал был известен как вдохновитель обширной сети доверенных лиц Исламской Республики, простиравшейся от Ирака и Ливана до Сирии, Йемена и Афганистана



Особенность деятельности генерала заключается в том, что он создавал группы и фракции, которые органически принадлежат странам, в которых они базируются, при этом подписываясь на "велаят-э факих" - политическую систему управления государством на основе исламских предписаний. Данная доктрина является официальной в Иране и включает в себя влияние в различных областях жизнедеятельности общества.



Хотя ранее высокопоставленный военный работал в тени, в последние годы, связанные с войной в Сирии, он стал чем-то вроде знаменитости и лицом иранского влияния на Ближнем Востоке.



Однако администрация Трампа называет это "злонамеренной деятельностью против США и их союзников".



Как отреагировал регион на смерть генерала



Газета Al Monitor пишет, что в течение последних 20 лет и, возможно, во всей современной истории генерал Сулеймани был самым злейшим врагом Израиля. Его воспринимали в Тель-Авиве не столько как оперативного офицера глобальной террористической сети Ирана, сколько считали мозгом и основным идеологом исламской революции.



"Он классический шиитский исламист. Он действительно верил в необходимость распространения революции. Он действительно считал, что Израиль должен быть стерт с лица земли, и, в отличие от многих других, он не ждал, пока другие выполнят эти миссии, он просто брал их на себя".



В Израиле ожидают, что смерть Сулеймани сломит дух пожилого лидера Ирана и поможет ему принять правильное решение. То есть пойти на новое ядерное соглашение на условиях американцев. Однако Тель-Авив также обеспокоен перспективой, что Иран в желании отомстить за убийство Сулеймани может ударить по Израилю, региональному союзнику США.



Вот почему премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил своим министрам избегать официальной реакции на устранение Сулеймани. Сам он не смог устоять перед публичным выражением удовлетворения, поздравив Трампа и заявив, что Израиль поддерживает Соединенные Штаты.



Саудовский принц Мухаммад бин Салман направил своего брата в Вашингтон, а министра иностранных дел в Тегеран, несмотря на то что КСА и Иран до сих пор не восстановили дипотношения.



Эмир Катара, который, как говорят, может сыграть ключевую роль в усилиях по деэскалации, тоже прибыл с визитом в Тегеран и встретился с президентом Роухани. Эмир также отправил своего министра иностранных дел в Ирак.



Саудовская Аравия и Катар вряд ли скорбят о смерти Сулеймани, но также, как и Израиль, боятся стать мишенью Ирана или быть втянутыми в американо-иранскую войну.



Турция запретила США использовать авиабазу Инджирлик для атак на Иран. В случае невыполнения этого требования Эрдоган пригрозил, что турецкие войска заблокируют эту военную базу.



Союзник или враг



Дональд Трамп назвал убитого по его приказу генерала террористом номер один, но не он первый, кто использует подобную риторику. Еще Джордж Буш отнес Иран к Оси зла, в которую, в его понимании, входили Ирак и КНДР как страны, обладающие ядерным потенциалом. При этом в Афганистане США и Иран совместно воевали против Талибана. Однако сейчас этот факт, что ИРИ и США сражались на одной стороне, редко упоминается в американских СМИ, тем более президентом и его окружением.



В 2001 году Иран поддержал вторжение США в Афганистан. Он использовал свои хорошие отношения с хазарской милицией и антиталибским Северным альянсом, которым ЦРУ и Тегеран поставляли вооружение в течение многих лет. В документах о восстании в Герате в 2001 году в качестве союзных командующих указаны генерал США Томми Фрэнкс и генерал Кассем Сулеймани.



В пику президенту Бушу Сирия, Иран и ливанская Хизбалла сформировали союз, названный "Осью сопротивления". Не следует также забывать, что центральной целью регионального движения сопротивления, в котором Иран играет активную роль, является освобождение Палестины. Все группы фронта сопротивления заявляют, что готовы защищать мечеть Аль Акса, третью по значимости святыню ислама.



Целью движения сопротивления является борьба против планов Израиля по расширению "земли обетованной" - "Великого Израиля" от Нила до Евфрата, как мечтали его отцы-основатели. Современные идеологи Израиля пытаются осуществить эту мечту. И раскол Оси сопротивления – первостепенная задача США как главного союзника Израиля в регионе.



Легенда или убийца



Ближневосточное издание Al Monitor также пишет: "Объединение афганцев, пакистанцев, ливанцев, иракцев, палестинцев, сирийцев и иранцев на одном фронте против ИГИЛ в Сирии было серьезной задачей, с которой генерал Сулеймани справлялся блестяще. При том, что иранский генерал, безусловно, был столпом режима, он являлся и одним из самых эффективных полководцев в войне против ИГИЛ, поэтому большинство шиитов воспринимает генерала как икону сопротивления. Однако война с суннитскими повстанцами сделала его захватчиком в глазах большинства арабов-суннитов".



Это противоречивое восприятие военного лидера продолжается и после его смерти. Турецкая Yeni Safak, идеологически самая близкая к взглядам Эрдогана газета, в статье под заголовком "Кассым Сулеймани. Легенда или убийца?" пишет следующее: "Он стоял во главе реализации межконфессиональных конфликтов, внутриисламских раздоров и персидско-арабских войн… Позиция Сулеймани – это официальная идеологическая позиция Ирана. Иран - это государство, которое якобы борется с США и Израилем, но на самом деле использует их вторжения и захватывает наши земли. Противостояние США и Израилю - это всего лишь ширма. Она целиком и полностью шиитски мотивирована и нацелена на реванш против суннитских стран. Сулеймани мечтал напасть на Саудовскую Аравию из Ливана, Сирии и Йемена. Его главными целями были Мекка и Медина".



В связи с подобными заявлениями возникают опасения, что убийство Сулеймани может стать причиной разогрева межконфессионального напряжения в регионе. Именно противостояние двух ветвей ислама, борьба за влияние между Ираном и Саудовской Аравией приводят к бесконечным конфликтам на Ближнем Востоке.



Вечная война



Противостоянием шиитов и суинитов умело пользуются западные политики всех времен, используя древний принцип "разделяй и властвуй".



В Ираке и Афганистане США и их союзники поддерживают шиитов, воюющих против суннитов. На Ближнем же Востоке они помогают суннитам, пытающимся свергнуть власть шиитского меньшинства, представленного алавитами в лице президента Башара аль Асада в Сирии и подогревают антишиитские настроения против Хизбаллы в Ливане.



Ясно, что войны на Ближнем Востоке будут существовать до тех пор, пока будут существовать противостояние между религиозными течениями и арабо-израильский конфликт.



Ливанский журналист, освещающий военные конфликты, Элайджа Магнье пишет:



"Убийству Сулеймани способствовала фрагментация движения сопротивления и предшествовали три события, которые предопределили его смерть.



Первое - это не отмщенное убийство заместителя главы Военного совета ливанской Хезболлы Имада Мугния, совершенное в 2008 году спецслужбами Израиля в Дамаске.



Второе - передача Трампом Иерусалима в качестве "столицы Израиля". В ответ на это решение Ось сопротивления провела только телевизионные симпозиумы и конференции, устно отвергающие это решение.



Третье – признание США суверенитета Израиля на оккупированных сирийских Голанских высотах, когда Ось сопротивления опять не отреагировала.



Президент США и его команда поняли, что им никто не противостоит. Бездействие движения Сопротивления развязало Трампу руки, и он сделал то, на что не решались предыдущие американские президенты – устранил Кассема Сулеймани", – считает военный корреспондент.



Реакция Ирака



Британская The Daily Mail сообщила, что, по словам исполняющего обязанности премьер-министра Ирака Аделя Абдул Махди, Сулеймани прибыл в Багдад, чтобы дать ответ Тегерана на предложение по деэскалации ситуации в регионе, инициированное конкурентом Ирана - Саудовской Аравией.



В день убийства у него должна была состоятся встреча с премьер-министром. Абдул Махди заявил также своему парламенту, что президент Трамп позвонил ему, чтобы попросить помощи в посредничестве с Ираном после нападения на американское посольство в Багдаде.



Таким образом, согласно версии иракского премьера, Сулеймани прибыл в Ирак с дипломатической миссией для обсуждения вопросов по урегулированию отношений и снижению напряженности в регионе и был убит во время ее выполнения.



Случившееся изменило динамику отношений между Ираком и США



Премьер-министр, считавшийся союзником и чуть ли не доверенным лицом Вашингтона в Багдаде, назвал авиаудар по своему гостю "политическим убийством и крайним нарушением национального суверенитета".



В официальном заявлении он объявил генерала Сулеймани и лидера иракских мобилизационных групп Абу Махди аль Мохандеса "мучениками и выдающимися символами победы над ИГИЛ".



Это мнение разделяет широкий круг иракских политиков и религиозных деятелей, включая и тех, кто сотрудничает с США. Десятки тысяч проиранских боевиков прошли маршем через Багдад, призывая к мести, однако в городе Насирия жители отказались их пропускать, в результате чего началась перестрелка.



Все закончилось тем, что впервые в международной практике был создан немыслимый ранее прецедент - парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск из страны и прекращение соглашения с коалицией по борьбе с ИГИЛ.



Как смерть генерала Сулеймани может изменить мировой порядок. Часть 2



Акмарал Баталова



Убийство военного лидера Ирана воспринято мировой общественностью неоднозначно. Но эксперты сходятся во мнении, что скорее всего США окончательно потеряли влияние на Ближнем Востоке, куда пришли Турция и Россия.



Реакция на убийство Сулеймани в США



Майкл Найтс, эксперт по странам Персидского Залива Вашингтонского института, сказал в интервью каналу CNBC: "Кассем Сулеймани был уникальной фигурой, у нас в США нет никого, подобного ему, но теперь кукловод мертв и легенде пришел конец".



Роман Швайцер, управляющий директор по аэрокосмической и оборонной деятельности исследовательской группы института Коуэн, Вашингтон: "Для ясности, устранение Сулеймани эквивалентно тому, как если бы Иран убил председателя Объединенного Комитета начальников штабов США или директора ЦРУ, а затем официально взял бы ответственность на себя за это".



"Сулеймани прилетел в Багдад с целью проведения операций, которые потенциально могли привести к гибели еще большего количества американцев", - объяснил свое решение Трамп.



"Убийство генерала было необходимо для предотвращения иранской агрессии", - подтвердили решение своего президента госсекретарь США Помпео и другие представители администрации Белого Дома.



Они заявили журналистам, что "это действие было санкционировано в соответствии с Разрешением о применении военной силы от 2002 года и согласуется с "конституционной властью президента как главнокомандующего защищать нашу нацию".



Законодатели-демократы, в том числе спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, оспорили эту интерпретацию.



В американских СМИ прозвучал громкий хор голосов, одобряющий решение президента. Хотя этот шаг вызвал усиление напряженности на Ближнем Востоке, новое развертывание вооруженных сил США и прогнозы об увеличении военных расходов.



"Многие из экспертов, которые появлялись на национальном телевидении или цитировались в крупных публикациях, чтобы похвалить действия президента, имеют нераскрытые связи с оборонной промышленностью - единственной отечественной отраслью, которая выиграет от усиления напряженности на Ближнем Востоке", - отмечает интернет издание Intеrsept.



Кто заплатит за страну



Открытое убийство высокопоставленного лица другого государства, что само по себе табу, еще и совершенное на территории третьей страны, меняет характер политических игр на международной арене в целом.



Естественно, что оно вызвало жаркие споры в рядах американского политического истеблишмента. Если мусульмане Востока разделены по религиозному признаку, то политики США не могут прийти к единству по партийным соображениям.



После того, как парламент Ирака проголосовал за принятие резолюции с требованием, чтобы военные силы США покинули страну, Трамп ответил, что Америка не уйдет, пока ей не заплатят за ее "чрезмерно дорогую военную базу".



На что простые иракцы вопрошают, а кто же заплатит им за разрушенную бомбежками и оккупацией американской коалицией страну?



Палата представителей Конгресса США большинством голосов демократов проголосовала за ограничение полномочий президента в использовании военной силы против Ирана и приняла резолюцию о "военной силе".



Теперь, как ожидается, по ней пройдет голосование в Сенате, где республиканцы имеют большинство. Важным моментом в данной резолюции является то, что это не разовый акт, касающийся дальнейших возможных действий Трампа в развязывании конфликта, а законодательное решение, запрещающее любому президенту - демократу или республиканцу - самостоятельно принимать решение о военных действиях за рубежом.



Конституция США предоставляет Конгрессу, а не президенту, право объявлять войну. Опросы общественного мнения, которые были опубликованы в последние дни в США, показали, что большинство американских избирателей не хотят войны с Ираном, по стране проходят антивоенные митинги.



Эскалация напряжения



В Иране всего за одни сутки похоронили Сулеймани, в результате давки на его родине, в Кермане, погибли 50 с лишним человек, нанесен удар по американским базам в Ираке, произошло землетрясение магнитудой 5 баллов, разбился украинский "Боинг".



Последующие события разворачивались не менее стремительно. Тегеран достаточно быстро признал, что самолет был сбит по ошибке иранскими ПВО, и принес свои соболезнования и извинения. Однако факт, что первоначально правительство скрывало правду, вызвал волну демонстраций среди иранских студентов, которые переросли в протесты против власти. Молодежь требовала отставки верховного лидера Хаменеи.



Следует отметить, что они были немногочисленными в масштабах 82 миллионного населения Ирана. Даже израильская The Times of Israel отметила, что протестующих было лишь несколько сотен. Посол Великобритании, находившийся в толпе демонстрантов, был арестован за подстрекание к протестам, но вскоре отпущен.



Иран также отказался от обязательств по ядерной сделке. При этом Тегеран подчеркнул, что продолжит сотрудничать с МАГАТЭ, как и раньше, и готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций. Парламент Ирана признал Пентагон террористической организацией. Единогласно утвержденный документ является дополнением к закону 2019 года, согласно которому в список террористов было включено центральное командование Вооруженных сил США. Данный закон был принят в качестве ответа на решение Конгресса внести КСИР в список иностранных террористических организаций, запрещенных в США.



Официальный Тегеран подал жалобы на действия США генсеку и в СБ ООН и обосновал свои действия с ракетными ударами тем, что совершил их ответ на действия США в рамках статьи устава ООН. США отказали в визе министру иностранных дел Зарифу, который намеревался присутствовать на заседании Совбеза по Ирану.



Заявление Ирана

Руководство КСИР заявило, что:

- удар по американским базам в Ираке - это не конец иранского ответа, а только его начало. Ракетный обстрел не преследовал цель убить множество солдат, предпочтение было отдано ограниченному удару по инфраструктуре, поэтому Иран запустил всего лишь полтора десятка ракет;

- американская ПВО не сбила ни одной ракеты, США не могут противостоять ракетным войскам КСИР;

- КСИР активно применяет кибератаки против американских систем ПВО и БПЛА в Ираке;

- США скрывают данные о потерях, которые имелись при ударе по авиабазе Айн-аль-Ассад;

- операции против США будут продолжены по всему региону, пока американские войска не уйдут;

- те государства Персидского залива, которые будут использованы как платформа для нанесения ударов по Ирану, сами станут целью ответных ударов. В числе потенциальных целей были названы Дубай, Хайфа и Тель-Авив.



Примечательно, но пока напрямую Иран не озвучивает угрозы, связанные с закрытием Ормузского пролива и перекрытием трафика нефти из Персидского залива.



Различные иранские прокси в Ливане, Ираке и Йемене анонсировали дополнительные ответные меры на убийство Сулеймани и Мухандиса.



Заявление Трампа

Президент Трамп в свою очередь выступил с заявлением, из которого следует, что:

- немедленных ударов по Ирану не планируется. США, наоборот, "готовы принять мир с Ираном" и строить "счастливое будущее";

- жертв у американцев после иранских бомбардировок по базам нет, ограниченно пострадала инфраструктура;

- США не позволят Ирану обрести ядерное оружие, поэтому призывают Германию, Францию, Британию, Китай и Россию вместе над этим работать;

- в усилении Ирана виноват Обама, а Ирак очень неблагодарная страна.



На выступление Трампа в мировых СМИ последовало два типа реакции:



1. Очень хорошо, что в заявлении президента США никаких военных действий не обещано. Трамп – молодец, что избежал ловушки, в которую попадает каждый американский президент перед выборами, и не начал новую войну.



2. Впервые за очень долгое время суверенное государство нанесло военный удар по армии США, а США предлагают "мир с Ираном" и отказываются от военных действий. Трамп – слабый президент, это начало конца мировой гегемонии США.



В целом на международной арене, говоря дипломатическим языком, наблюдалась повышенная озабоченность создавшейся ситуацией, но были предприняты очевидные попытки избежать эскалации и сохранить мир.



Лидер "Хезболлы" Хасcан Насралла заявил, что мишенью должны стать американские военные активы, но не гражданские лица.



Великобритания и Германия приняли решение о частичном выводе войск из Ирака. Хорватия и Словения полностью выводят свои войска.



НАТО приостановило миссию по обучению представителей силовых структур в Ираке. Франция, Германия и Великобритания выразили озабоченность и пытаются скорее выступить в роли посредников в переговорах, чем встать на сторону своего американского союзника.



Помогут ли санкции



В ответ на ракетные удары Тегерана в рамках операции мщения президент Трамп планирует наложить на Иран новые санкции "еще более мощные, чем прежние". И санкции не снимут, "пока режим в Иране не изменит поведение". Что значит "режим изменит поведение" и как он может это сделать?



Если говорить о демократии в современном ее понимании, то это власть большинства. Сколько студентов вышли на протесты по поводу сбитого самолета? Несколько сотен. Сколько человек выходили на демонстрации против власти в прошедшем году? Несколько тысяч. Сколько людей вышли на улицы городов после убийства Сулеймани? Миллионные толпы иранцев показали свои предпочтения во время массовых похорон генерала.



Очевидно, что экономическое давление на Тегеран приводит к ухудшению жизни простых людей, а не власти. Очевидно, что протесты и беспорядки, на которые так надеется Белый Дом, будут подавляться. Новые протесты приведут к раскручиванию спирали насилия и провокациям. Любое гипотетическое свержение режима в текущих условиях будет "победой" меньшинства и обернется гражданской войной, хаосом, кровопролитием и гибелью людей.



Культурное и деловое сотрудничество Ирана и Запада, включая ядерную сделку, могло сделать для либерализации Ирана гораздо больше, чем любые санкции, и привести в конечном итоге к смене режима менее болезненным способом.



Реакция Китая и России



Тем временем премьер-министр Ирака принял посла Китая в Ираке, передавшего информацию о готовности Пекина оказать военную помощь Багдаду. В ответ на уведомление Пентагона о том, что ИГИЛ сохраняет значительный потенциал для дальнейшего разрушения Ирака, а также некоторых районов Сирии, Китай предложил заменить американские войска. Также появились предположения, что и Россия может сделать подобное предложение.



Конечно, заменить американское военное присутствие в Ираке военными силами Китая или России было бы непросто. Но тот факт, что такой сценарий замены американской армии вообще обсуждается в Ираке, знаменует собой полный разворот ситуации, которая сложилась после вторжения США в 2003 году. Если такое произойдет, это будет означать кардинальные изменения как для региона, так и для глобального баланса сил.



Министры иностранных дел России и Китая уже провели телефонный разговор, в ходе которого согласились, что убийство Сулеймани было незаконным, способствует эскалации напряжения, и договорились тесно координировать свои действия в Совете Безопасности.



Самым тревожным последствием действий администрации США является то, что они позволяют забыть о существовании норм международного права. Так, в долгосрочной перспективе пример убийства высокопоставленного лица другого государства может стать общепринятой практикой и позволить другим сильным державам расширять горизонты принятия решений относительно других стран и их лидеров.



Знаменательно, что именно пренебрежение к установленной системе международного права со стороны США вызвало ответную реакцию России. В своем недавнем послании президент Путин заявил о приоритете Конституции России и национального права над международным, также, как это принято и в США.



Таким образом, мир становится свидетелем возвращения во времена, когда конфликты решаются с помощи силы. В этих условиях если не справедливость, которая редко входит в список понятий международной политики, то хотя бы умеренность в использовании силы должна стать высшим проявлением морали в этой наиболее циничной области человеческой деятельности. Источник - 365info.kz

