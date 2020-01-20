 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Голландская болезнь переносится мигрантами. Постсоветские страны страдают от притока денег извне, - "Къ"
09:06 21.01.2020

Сравнительно высокий уровень человеческого капитала при низкой производительности способствовал оттоку рабочей силы из четырех центральноазиатских и закавказских постсоветских республик, говорится в исследовании Всемирного банка (ВБ). При этом в Киргизии и Таджикистане приток денежных переводов мигрантов оказал на экономику эффект, сравнимый с голландской болезнью, и подорвал динамику внешней торговли, тогда как Грузия и Армения больше пострадали от сокращения рынка труда.
Из 24 стран мира с населением более 1 млн человек, где объем денежных переводов мигрантов превышает 10% ВВП, пять - страны бывшего СССР, отмечает рабочий доклад ВБ "Миграция и переводы в постсоветских странах Центральной Азии и Закавказья: долгосрочные макроэкономические последствия". Четыре из восьми постсоветских республик испытали существенный миграционный отток с начала века, указывают сотрудники ВБ Мартин Браунбридж и Судхаршан Канагарайя (пятая, Молдавия, не попала в географический фокус исследования). Так, в сопоставлении с численностью рынка труда в 2018 году совокупная эмиграция из Грузии составила 37%, из Армении - 27%, из Киргизии - 17%, из Таджикистана - 12% - и способствовала заметному сокращению рынка труда в этих странах. В еще четырех республиках - Азербайджане, Казахстане, Узбекистане и Туркмении - эффект проявился слабее, так как основу их ВВП составляет экспорт углеводородов.
Основной точкой притяжения для мигрантов с постсоветского пространства остается РФ: на нее приходится 50–60% отъездов из Армении и Грузии и 75–85% - из Киргизии и Таджикистана.

Доля переводов мигрантов в ВВП их стран в 2015–2018 годах в среднем составляла порядка одной трети в Киргизии и Таджикистане, 13% в Армении и 11% в Грузии. При этом переводы в Армению и Таджикистан сильно сократились по сравнению с пиками первой половины 2010-х годов на фоне кризиса в России, а в Грузию и Киргизию были стабильнее.

Качество человеческого капитала всех постсоветских стран в среднем гораздо выше, чем у стран со сходной производительностью труда на одного работника (особенно в Киргизии и Грузии), что способствует миграции в страны, где она выше. Приток денежных переводов из них в Киргизию и Таджикистан имел эффект, схожий с голландской болезнью: значительный рост расходов по отношению к ВВП (на 36% в обеих странах), дрейф структуры производства в сторону сферы услуг (на 10% и 15% соответственно), укрепление курсов нацвалют (с поправкой на эффект Баласса-Самуэльсона), утрата конкурентоспособности внешнеторговых цен и слабая динамика торговли. В Армении и Грузии, где доля переводов в ВВП меньше, эффект был слабее, а торговля развивалась значительно успешнее.

При сохранении значительной межстрановой разницы в доходах от труда при заданном уровне человеческого капитала ожидать сокращения миграции не приходится, отмечают в ВБ.
Там полагают необходимым исследовать, почему сравнительно высокий уровень человеческого капитала в постсоветских странах недостаточно влияет на производительность (долю ВВП на одного работника) в них. Так, по данным Глобального рейтинга конкурентоспособности Всемирного экономического форума, все четыре страны имеют довольно высокие показатели по уровню начального образования и медицины, но низкие - по размеру рынка, технологической готовности, уровню развития бизнеса и инновациям.
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Отметим, что влияние денежных переводов мигрантов на экономику стран-реципиентов стало предметом свежего исследования и МВФ. Проанализировав данные 72 развивающихся стран, там обнаружили, что хотя значительный приток денежных средств в страну может стабилизировать их экономики, жесткая привязка к конкретным странам-донорам, напротив, может способствовать усилению волатильности на их рынках.

Надежда Краснушкина

Газета "Коммерсантъ" №8 от 20.01.2020, стр. 2

Источник - kommersant.ru
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