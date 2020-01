Guardian уверяет, что новым "халифом ДАИШ" стал этнический туркмен Абдель Рахман аль-Салби (он же - аль-Мауля)

09:28 21.01.2020

The Guardian узнала имя нового главаря ИГ



Новым главарем террористической организации "Исламское государство" (ИГ; запрещена в России) стал Амир Мохаммед Абдул Рахман аль-Мавли аль-Салби, сообщает The Guardian со ссылкой на представителей двух разведслужб. Аль-Салби считают одним из основателей ИГ.

Он возглавил ИГ спустя несколько часов после смерти Абу Бакра аль-Багдади в октябре. Преемником аль-Багдади называли Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Кураиши, но его не признали в террористической организации.

Аль-Салби родился в иракском Талль-Афаре, он не является арабом. Также известен как Хаджи Абдулла и Абдулла Кардаш. Аль-Салби получил ученую степень по шариатскому закону в Мосульском университете. В 2004 году он был задержан американскими войсками и был помещен в тюрьму на юге Ирака, где встретился с Аль-Багдади. Считается, что у него есть сын.

Перед ликвидацией аль-Багдади на северо-западе Сирии 27 октября Госдеп США объявил награду в $5 млн за аль-Сальби и двух других высокопоставленных членов организации.

Напомним, о ликвидации главаря ИГ 27 октября объявил президент США Дональд Трамп. 31 октября участники террористической группировки подтвердили гибель аль-Багдади. Он руководил ИГ с момента появления террористической организации в 2014 году.



---------------------------

АфТАГ - Новым лидером группировки "Исламское государство" стал Амир Мохаммед Абдель Рахман аль-Мауля, передает Иранское телеграфное агентство (ИрТАГ).

Об этом со ссылкой на источники в спецслужбах сообщает британская газета The Guardian.

Издание называет его одним из основателей и идеологов "ИГ". Абдель Рахман возглавил террористическую группировку через несколько часов после гибели бывшего лидера Абу Бакра аль-Багдади, который был убит в конце октября в ходе спецоперации США в сирийской провинции Идлиб,

За информацию, которая позволит поймать аль-Мауля или других высокопоставленных членов "Исламского государства" власти США объявили награду в 5 миллионов долларов, сообщает Радио Свобода.

Амир Мохаммед Абдель Рахман аль-Мауля - выходец из туркменской семьи, проживавшей в Ираке, и является одним из немногих лидеров "ИГ " неарабского происхождения, пишет газета. В 2004 году он был задержан американскими войсками и помещен в тюрьму на юге Ирака, где встретился с Аль-Багдади.

Спецслужбы не знают точно, где сейчас находится новый лидер "Исламского государства". Предположительно, он скрывается в Ираке - в одном из небольших городов к западу от Мосула.