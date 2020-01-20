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"Хезболла" создает плацдарм в Венесуэле, - И.Субботин
09:43 21.01.2020

Мадуро обвиняют в прочных связях с "партией Аллаха"

На саммите по борьбе с терроризмом "Хезболлу" обвинили в торговле наркотиками, незаконной финансовой деятельности и контрабанде оружия. Фото со страницы МИД Колумбии в Twitter

Венесуэльская оппозиция заявила о незаконной деятельности ливанской военно-политической организации "Хезболла" на территории Боливии. С таким утверждением выступил депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Карлос Папарони на саммите по борьбе с терроризмом в Колумбии. В установлении связей с представителями "партии Аллаха" винят администрацию венесуэльского президента Николаса Мадуро.

Папарони заявил, что делегация венесуэльской оппозиции привезла в Колумбию доказательства "связи международного терроризма с режимом Мадуро". Депутат отметил, что оппозиция Боливарианской Республики разрабатывает "стратегии и алгоритмы сотрудничества", чтобы положить конец распространению терроризма в стране и его финансированию.

Сама администрация Мадуро отрицает подобные обвинения, однако США, венесуэльская оппозиция и главный противник "Хезболлы" – Израиль упорствуют в обвинениях. Так, госсекретарь США Майкл Помпео неоднократно выступал с утверждением, что Иран пытается оказывать влияние на Южную Америку за счет своих ближневосточных посредников.
Предупреждения о том, что "партия Аллаха" пустила корни в Латинской Америке, звучали и до того, как в Белый дом вошла команда президента США Дональда Трампа, имеющая радикально антииранские взгляды, однако за последние несколько лет их интенсивность существенно возросла. Главное, в чем обвиняют "Хезболлу", – торговля наркотиками, незаконная финансовая деятельность и контрабанда оружия. Активизация эмиссаров "партии Аллаха" была зафиксирована в пограничном "треугольнике" между Бразилией, Аргентиной и Парагваем. Источники издания Wall Street Journal в январе сообщили, что интерес шиитская организация сейчас проявляет и к Мексике. Подозрения усиливает крепкая связь местных арабских общин с Ливаном.

Что касается Венесуэлы, то главным по военным и коммерческим связям с "Хезболлой" в высших эшелонах венесуэльской власти называли бизнесмена сирийско-ливанского происхождения Тарека аль-Айссами, который в недавнем прошлом занимал пост вице-президента Боливарианской Республики. В его послужной список входит и работа на посту губернатора северного штата Арагуа, считающегося эпицентром активности "Хезболлы" в Венесуэле. Колумнист Wall Street Journal Мэри Анастасия О’Грейди в 2014 году высказывала предположение, что укреплению влияния иранских посредников в Боливарианской Республике способствуют и связи Венесуэлы и Ирана в сфере оборонной промышленности.
Так, авторы книги "Стратегическое проникновение Ирана в Латинскую Америку" американские эксперты Джозеф Хумир и Илан Берман обращали внимание на деятельность в штате Арагуа двух иранских государственных компаний Parchin Chemical Industries и Qods Aviation Industries. Они участвовали в создании совместных с венесуэльцами оборонных предприятий. По данным исследователей, главное, что интересовало иранскую сторону, – это боеприпасы и топливо для ракет. Выступая перед комитетом по иностранным делам Палаты представителей США в 2015 году, Хумир свидетельствовал: аль-Айссами "создал сложную, многоуровневую финансовую сеть, которая работает как криминально-террористический коридор".
Кроме того, Венесуэле предъявляли обвинения и в раздаче фальшивых паспортов эмиссарам "Хезболлы", чтобы те могли свободно передвигаться по региону. В исследовании за 2014 год вашингтонский аналитический Центр общественной безопасности приводил некие данные "сотрудников региональной разведки", согласно которым люди аль-Айссами использовали информационные технологии, разработанные госбезопасностью Кубы, чтобы обеспечить новыми документами примерно 170 выходцев с Ближнего Востока. Некоторые из них позже были замечены в незаконной деятельности на территории Латинской Америки. Венесуэла тогда отвергла данные этого исследования, назвав его результатом работы американских пропагандистов.

Страх перед активностью предполагаемых латиноамериканских ячеек "Хезболлы" только усилился после того, как американским ударом в аэропорту Багдада был убит иранский генерал Касем Сулеймани, который в качестве командующего силами "Кудс" в составе Корпуса стражей исламской революции отвечал за иранские военные операции за рубежом. Официально иранские власти решили ограничиться ответом в виде символического обстрела американских военных объектов на территории Ирака. Однако последовавшая за гибелью влиятельного иранского военачальника встреча глав шиитских организаций в Бейруте, которая проходила под эгидой "Хезболлы", дает основания полагать, что вопрос с местью за смерть Сулеймани не закрыт.

По данным портала Middle East Eye, участники ливанской встречи обсудили не только вопросы взаимодействия (Сулеймани занимался координацией иранских союзников на Ближнем Востоке), но и ответные меры. Можно допустить, что ответ на убийство командующего силами "Кудс" может носить асимметричный характер и быть направлен против интересов США в Западном полушарии.

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
20.01.2020

Источник - ng.ru
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