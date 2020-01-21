Донбасс наш: Мятежные республики готовят к воссоединению с Россией, - С.Гомзикова

09:46 21.01.2020 ДНР и ЛНР должны быть вписаны в Конституцию РФ, как полноправные субъекты



Светлана Гомзикова



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Алексей Кочетков

Игорь Друзь



Донецкая и Луганская народные республики, как ранее Крым, непременно воссоединятся с Россией. Об этом на прошедшем 18 января митинге в Симферополе, посвященном 366-летию Переяславской рады, заявил депутат Госдумы Андрей Козенко.

По словам парламентария, ДНР и ЛНР уже сейчас являются "особыми субъектами России". Но, в конце концов, они будут вписаны в Конституцию РФ, как полноправные субъекты, убежден он.



Козенко считает необходимым "восстанавливать историческую справедливость", и призвал проживающих на Украине российских соотечественников к объединению.

"Казалось бы, после воссоединения Крыма с Россией, можно было бы совершенно забыть про Украину, где нас никогда не считали родными, в которой сейчас переписывают историю, запрещают русский язык, но там живут миллионы наших российских соотечественников, которых мы обязаны поддерживать. Мы поддержим тех людей, которые сегодня живут на Украине и готовых объединиться в пророссийское движение для того, чтобы повторить события Переяславской рады", - сказал он.

По его мнению, рано или поздно народы Украины и России будут жить вместе в рамках единого, великого и могучего государства.



Собственно, Козенко высказался о том же самом, о чем ранее заявляли главы донбасских республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. А именно, что с нынешней Украиной Донецку и Луганску не по пути. Их сверхзадача - возвращение на историческую родину, в состав единой России.



Киев в 2014 году выбрал путь национализма и русофобии, что, по словам Пушилина, для народа Донбасса неприемлемо. Поэтому никто не может, как он отметил, "указывать нам, с кем дружить, как выстраивать свою внешнюю и внутреннюю политику. Такие решения может принимать только народ Донбасса".

Нет никакого сомнения, что в стремлении интегрироваться в Россию жителей Донбасса поддержит и российское общество. Во всяком случае, большая его часть.

Но есть серьезная проблема… Как быть тогда с Минскими соглашениями? Россия требует их выполнения от Киева, а согласно этим договоренностям Луганская и Донецкая республики должны вернуться в юрисдикцию Украины.

То есть, народ Донбасса хочет в Россию, а его насильно впихивают обратно в "незалежную".

Ситуация кажется абсолютно неразрешимой. И в словах крымского депутата можно усмотреть лишь ложную надежду для жителей республик.

Но, оказывается, нет…

- Парламентарий от Крыма сделал правильное заявление, поставив ориентиры, к которым нужно стремиться, - считает публицист и общественный деятель Игорь Друзь. - Я с самого начала говорил, что Минские соглашения не дадут избавления от войны, от пагубной ситуации в экономике Донбасса и т. д. То есть, они ничем не помогут.



Но самое главное, что Украина их нарушала и нарушает постоянно.

Возьмем, к примеру, один из "краеугольных камней" этих соглашений - амнистию для ополченцев Донбасса и для всех, кто работал в органах управления ЛДНР. Украина в лице Зеленского совершенно четко дала понять - она не собирается давать никаких гарантий в том, что эти условия будут выполняться. Что этих людей, действительно, не будут преследовать, в том числе и меня, потому что я тоже был участником этих событий, как и многие тысячи моих соотечественников …

Поэтому у нас есть прекрасный повод для того, чтобы заявить, что Минские соглашения исчерпали себя уже по той простой причине, что Украина их не выполняет. И не собирается выполнять.

При этом она продолжает систематические обстрелы городов и поселков Донбасса. И опять есть убитые и раненые среди мирных жителей. И это происходит постоянно.



Если Украина не собирается считаться с этими Минскими соглашениями, то почему с ними должна считаться Россия?

А что касается воссоединения, то, на самом деле, в украинском обществе огромное количество людей ждет воссоединения с Россией. Этого хотят не только на Юго-Востоке, но и жители других регионов этого хотят.

Я сам, по терминологии мерзавцев, которые сейчас оккупировали Украину, являюсь этническим украинцем. Но в моих глазах Украина и Россия, это одно и то же. А русские и украинцы - один народ.

Я прекрасно знаю украинский язык и вообще жил в Киеве до переворота, но выступаю, конечно, за воссоединение не только Донбасса, но и Киева, и других регионов с Россией.



"СП": - Политолог Богдан Безпалько, который вошел в комиссию по изменению Конституции РФ, предложил право русского народа на воссоединение закрепить в Основном законе страны. Как вам такая инициатива?



- А, конечно, о ней слышал, и абсолютно с этим согласен.

Кстати сказать, на Украине в начале прошлого века (на территории тогдашних губерний - Малороссии и Новороссии) было больше всего членов Союза русского народа. Это был опорный край Российской империи. И самостийность, на самом деле, там популярностью не пользовалась. Это уже потом, когда произошло свержение русского царя, и Западом были влиты большие деньги в Центральную Раду в противовес революционному Петербургу, идеи украинсва стали активно формироваться и распространяться.



Хотя, в принципе, изначально украинцы были частью русского народа - триединого народа в составе великороссов, малороссов, белороссов. Его право на воссоединение, действительно, надо закрепить в Конституции.

Президент Фонда развития институтов гражданского общества "Народная дипломатия" Алексей Кочетков не исключает, что устами крымского депутата Москва подает определенный сигнал Киеву:

- Украинское руководство, как мы видим, продолжает саботировать Минские соглашения. Они ограничились только разведением войск (и то не везде), и все, дальше этого не идет. А ведется торговля, которая имеет, собственно говоря, только один смысл - обмануть оппонентов.



В Киеве думают, что им удастся перехитрить Россию и последние пункты минских договоренностей, сделать первыми. То есть, "сначала контроль над границей, потом мы всех разгоним, поубиваем и, в конечном итоге, все будет по-нашему".



Много раз уже озвучивалось: такого не будет. Практически все донбасские политики говорили, что у них нет ничего общего и быть не может с Украиной после всех тех преступлений, которые украинская армия и националистические батальоны совершили на Донбассе.

И, в принципе, я думаю, что заявление Козенко, это такой серьезный сигнал, над которым украинцам надо задуматься. Ведь они не собираются ничего делать в плане реализации Минских соглашений.



"СП": - Но как же, Зеленский ведь сказал, что стал президентом, чтобы добиться мира в Донбассе…



- Зеленский, это Порошенко в квадрате, просто не такой дуболоб, как его предшественник. Более артистичен, скажем так. Но этот человек тоже пришел не для того, чтобы устанавливать мир, что бы он ни заявлял публично при этом. А главное, он не понимает, что как работает.

В данном случае, я думаю, все вполне реально. И если украинские власти опять ничего не поймут, опять станут истерить, угрожать, жаловаться и требовать от Запада летального оружия, то все, действительно, закончится референдумом и включением республик в состав России. Чего, как мне кажется, население Донбасса не просто ждет, а это их заветная мечта.



"СП": - Но Запад, понятно, постарается так перевернуть "карту", что виноватыми будем мы - Россия. Хватит ли, в таком случае, политической воли пойти до конца…



- Знаете, мне кажется, после последних выступлений Путина - его исторической лекции коллегам по СНГ и документального рассказа о роли Польши в развязывании Второй мировой войны, - все маски, что называется, сброшены. То есть, мы все понимаем, они все понимают.



Они нас назначили врагами рода человеческого, как могли нас расчеловечили, и больше ничего они нам сделать не могут. Поэтому, собственно говоря, хотите подыхать за Украину - ради Бога! Но они же не хотят подыхать за Украину. Они хотят, чтобы украинцы подыхали за их интересы. В этом вся разница.

А, тем временем, Донбасс, действительно, стагнирует. Промышленности Донбасса нужны российские рынки, людям нужны нормальные человеческие условия, понимание, что их ждет в будущем… И о чем здесь говорить?

Продолжать играть в "тысяча первое китайское предупреждение"? Бесполезно. Эти люди намеков не понимают.



Их современная политическая система не предполагает выполнение Минских договоренностей. Но она предполагает, что кругом все "лохи", что всех можно "развести", и будет, как они хотят. Только здесь они ошибаются.

С 2014 года Донбасс и Украина пошли диаметрально противоположными курсами, и ушли друг от друга очень далеко. Но и самое главное: после всего этого террора, после обстрелов, убийств, издевательств, унижений, истерик, о каком едином государстве может идти речь? С кем? С этими маньяками?



Можно, конечно, идти по пути Южной Осетии и Абхазии. Но, понимаете, в Южной Осетии проживает где-то 40 тысяч человек, в Абхазии - 150 тысяч, а в Донбассе - миллионы. И это наши братья - по крови, по духу, по истории. Они - часть нас самих. И их ставить вот в эти условия? За какие такие грехи? За то, что они оказались верны памяти предков, своим традициям и культуре…

21.01.2020 Источник - svpressa.ru

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