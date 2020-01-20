|КырДепутаты просят отпустить 4-х кок-ташцев - провокаторов конфликта на таджикской границе. Ну и кто там провокатор?
10:13 21.01.2020
21 января 2020, Бишкек - Жазгуль МАСАЛИЕВА
Инцидент на границе. Депутат просит освободить из-под ареста жителей Кок-Таша
Депутаты готовы ходатайствовать об изменении меры пресечения четырем арестованным после последнего конфликта на границе жителям села Кок-Таш. Об этом депутат Каныбек Иманалиев заявил на заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности.
Он предложил освободить их.
"Они же не опасные преступники. Пусть идет расследование, но их надо отпустить. Если надо, депутаты могут написать ходатайство", - сказал нардеп.
Напомним, задержанные жители села Кок-Таш после конфликта на кыргызско-таджикской границе месяц будут находиться под стражей. Решение 13 января принял Кадамджайский районный суд Баткенской области.
Нурбек Сапарбаев, Усен Сапарбаев, Зайнидин Бердиев и Улукбек Сапарбаев задержаны 11 января вечером. По данным УВД региона, они подозреваются в провокации конфликта на границе.
Каныбек Иманалиев поинтересовался, насколько достоверна информация о провокаторах со стороны Таджикистана.
Представители МВД опровергли слухи, заявив, что ситуацию на границе провоцируют сами местные жители.