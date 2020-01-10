Нравственный компас Абая и швейцарские делянки мадам Кулибаевой-Назарбаевой. Об чем речь? - А.Мамашулы

10:26 21.01.2020 Статья об Абае, отсылающая к "елбасы". Мысли после прочтения

Январь 10, 2020

Асылхан МАМАШУЛЫ



В статье, посвященной 175-летию казахского поэта и мыслителя Абая, президент Касым-Жомарт Токаев критикует тех, кто "твердит о необходимости перемен и поддается популистским идеям". Скептики между тем задаются вопросом, следуют ли сами власти нравственным заветам Абая.

"НАУЧИТЬСЯ ЛЮБИТЬ НАЦИЮ КАК АБАЙ"

Статья президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева "Абай и Казахстан в 21-м веке" вышла в официальной газете "Егемен Казахстан" 9 января. Почти сразу же государственные структуры и некоторые блогеры подключились к "рекламированию" публикации.

Сам автор пишет, что хотел бы поделиться с общественностью мыслями об актуальности слов Абая. Токаев отмечает, что празднование 175-летия Абая в этом году пройдет на государственном и международном уровнях, и призывает "научиться любить нацию как Абай".

После того как в марте прошлого года руководивший страной почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия, президентом Казахстана стал спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев, на протяжении многих лет находившийся в окружении своего предшественника. По мнению Токаева, предложенная им концепция "слышащего государства" созвучна с идеей Абая о строительстве справедливого общества.



Сотрудники полицию блокируют проход на площадь с памятником Абаю в Алматы. 28 января 2012 года.



Приводя слова Абая "Келелі кеңес жоғалды, Ел сыбырды қолға алды" ("Лишившись важного согласия, Вооружились слухами"), Токаев пишет, что в обществе снизилось доверие к власти, поэтому он решил создать "совет общественного доверия" - для обсуждения и решения проблемных вопросов.

В статье об Абае Токаев четырежды отсылает к бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. "Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев в статье "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания" говорит о важности возрождения общественного сознания". При поддержке главы государства к власти пришло новое поколение руководителей, упоминает автор Назарбаева второй раз и приводит затем два поучительных высказывания бывшего президента об Абае.

Как пишет Токаев, Абай оценивал человека не по статусу, а по личным качествам и труду, его взгляды актуальны и сегодня, в условиях политической модернизации.

"При поддержке главы государства к власти пришло новое поколение руководителей, но то же время часто говорят о том, что в стране нужны кардинальные политические перемены", - отмечает Токаев, подвергая критике тех, кто "твердит о необходимости перемен и поддается популистским идеям".



Полицейские задерживают участников антиправительственного шествия в День независимости. Нур-Султан, 16 декабря 2019 года.



Президент отмечает, что популизм приобретает мировой характер. За крикливыми эмоциональными лозунгами без четкой стратегии зачастую ничего нет и это становится опасной тенденцией, которая останавливает развитие любой страны, ослабляет уникальность нации, пишет он.

"ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПАС"

Статья президента об Абае активно обсуждается в соцсетях. Пользователь Facebook"а Nurserik Zholbarys пишет, что "статья заставляет задуматься понимающего человека": "Такие статьи нужны для того, чтобы человек мог подумать о вчерашнем и сегодняшнем, построить планы на будущее".

Директор товарищества с ограниченной ответственностью Elorda Aqparat Жаркын Тусипбекулы считает, что статья Токаева "должна стать идеологическим компасом общества". "Насколько мне известно, это первая статья Токаева на самом высоком посту в стране. Можно сказать, что это не только статья, но и размышления о судьбе нации. Он доступным языком анализирует каждое слово великого мыслителя и пишет о том, как устранить недостатки, указанные Абаем. Хорошо раскрыты такие темы, как стремление к знаниям, труду, преодоление отсталости", - ​пишет он.

Пользователь соцсети Аршат Ораз говорит, что "статья посвящена творчеству Абая и его юбилею, однако она несет в себе месседжи для тех, кто понимает". Он приводит примеры таких месседжей:

- Не будь популистом, займись делом;

- Не будь иждивенцем, работай. Не проси рыбу, а научись ее ловить;

- Учи иностранные языки, или останешься без хлеба;

- Не будь негативным, стремись к позитиву;

- Занимайся наукой, уважай учителей;

- Создавай интеллектуальную среду.

"Разумеется, это не слова Токаева. Он доводит слова великого Абая. Однако создается ощущение, что таким образом он дает направление для реализации. Теперь на основании этой статьи, возможно, будет что-то сделано", - ​говорит Аршат Ораз.

"САМИ-ТО ВЛАСТИ СЛЕДУЮТ СЛОВАМ АБАЯ?"

Среди ознакомившихся со статьей есть и критически настроенные читатели. Асем Жапишева, представитель движения "Oyan, Qazaqstan", созданного молодыми активистами после смены президента в Казахстане и выступающего с требованием политических и экономических реформ, отмечает, что Токаев очень часто упоминает в статье своего предшественника.



Участники молодежного движения "Oyan, Qazaqstan" с плакатом в Алматы. 16 декабря 2019 года.



"Во время новогодних каникул Токаев освоил литературоведение и опубликовал в "Егемене" (имеет в виду издание "Егемен Қазақстан". - Ред.) объемный лонгрид "Абай и Казахстан в XXI веке". Судя по анализу, все написанное Абаем, оказывается, - о мудрой политике Токаева и Назарбаева (слова "Назарбаев" и "елбасы" в статье встречаются через каждые три-четыре предложения). Похоже, наш поэт мечтал о том, чтобы именно они пришли к власти, и им же посвятил свои произведения", -​ пишет Асем Жапишева.

Ербол Жумагулов, занимающийся переводом слов-назиданий Абая на русский язык, поддерживает инициативу Токаева о праздновании юбилея поэта и углубленном изучении творчества мыслителя.

- Но создается впечатление, что власти хотят использовать Абая, чтобы донести свои идеи. Недостатки, о которых говорил Абай, присущи как обществу, так и самим властям, - говорит он.

Некоторые эксперты, с которыми удалось поговорить репортеру Азаттыка, отмечают, что, "цитируя Абая и говоря о нем, Токаев не перестает говорить о бывшем президенте Нурсултане Назарбаеве". Гражданский активист Бэлла Орынбетова и политолог Шалкар Нурсеитов сомневаются в том, что статья об Абае была написана самим президентом.

- Высказывание "не проси, а занимайся делом" он хочет передать словами Абая. Но мы видим не слова Абая, а слова властей. Известно, что Токаев не абаевед. Такое ощущение, что статья написана двумя авторами. Говоря об Абае, втискивают слова Назарбаева, - говорит Бэлла Орынбетова.

Она считает, что Токаев, критикуя в своей статье популизм, сам же поддается ему.

- Сами-то власти следуют словам Абая? Народ может выступить против властей, но не против Абая. Власти используют это. Это и есть самый настоящий популизм, - говорит активист.

Политолог Шалкар Нурсеитов расценивает статью как "модернизацию по-токаевски". По его словам, статья близка по своему содержанию прежним посланиям Нурсултана Назарбаева.

- Нет ни стилистической новизны, ни новизны в подаче идеи. Это означает, что в окружении президента не сменились люди, отвечающие за идеологию. Для того чтобы текст был правдивым, человек должен обладать логикой, испытывать эмоции и у него должно быть моральное право на такие высказывания. Токаев не абаевед, поэтому его размышления об Абае не внушают доверия людям, - говорит он.

Эксперт считает ошибкой, когда требование перемен сравнивают с популизмом. Президент "должен знать причины популизма", говорит он. По мнению политолога, в статье также есть попытка оправдать неэффективную социально-экономическую политику.

- "Семейский регион имеет особое значения для духовного развития страны, и его следует обозначить как исторический центр. Это родина Абая и Шакарима, Мухтара Ауэзова и поэтому должна быть в особом почете. В связи с этим мы будем комплексно развивать город в социально-экономическом плане, модернизировать объекты историко-культурного назначения в соответствии с новыми требованиями", - говорится в статье. В этих словах чувствуется региональная дискриминация. Все регионы нуждаются в социально-экономическом развитии. Нельзя развитие Семейского региона связывать именно с тем, что там родились Абай и Шакарим. Развивать - это обязанность властей, - говорит он.



Памятник Абаю в Жидебае. Восточно-Казахстанская область, июль 2009 года.



Бэлла Орынбетова считает, что празднование 175-летия Абая может превратиться в очередную кампанейщину. Она говорит, что после празднования 150-летия поэта на государственном уровне в регионе, где родился и жил Абай, ничего не сделали для социально-экономического развития, а государственный историко-культурный и литературно-мемориальный заповедник-музей "Жидебай-Борили" находится в запущенном состоянии.

"ПОЧЕМУ ВДРУГ ВСПОМНИЛИ ОБ АБАЕ?"

Шалкар Нурсеитов критически относится к тому, как Токаев трактовал слова Абая "полнокровный человек". Токаев пишет, что эти слова соответствует понятию "a man of integrity" на английском языке и оно подходит для описания очень внимательных, уверенных в себе, стремящихся к добру и созиданию людей.

- Говоря "a man of integrity", в первую очередь подразумевают честного человека. К примеру, так говорят о человеке чести, кто честен с окружающими его людьми. Соответствуют ли сами власти этим качествам? Следуют ли они пути Абая? Сторонятся ли они пяти пороков, о которых говорил Абай? Сплетен, лжи, хвастовства, лени и расточительства? - говорит Шалкар Нурсеитов.

В статье Касым-Жомарта Токаева также указано, что в мире есть люди, которые внесли значительный вклад в развитие различных областей науки и образования и были признаны универсальными мыслителями. К примеру, имена Лао-цзы и Конфуция ассоциируются с Китаем, Достоевского и Толстого - с Россией, Вольтера и Руссо - с Францией. Мы должны достичь такого же уровня, чтобы при упоминании Казахстана иностранцы сразу же называли имя Абая, пишет Токаев.

"Власти на протяжении 30 лет делали все, чтобы при упоминании Казахстана сразу говорили о Назарбаеве. Токаев и сам все годы на госслужбе говорил так. И сейчас продолжает так говорить. Почему вдруг вспомнили об Абае?" - вопрошает Шалкар Нурсеитов.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (слева) и экс-президент Нурсултан Назарбаев. Нур-Султан, 16 мая 2019 года.

ПРАЗДНОВАНИЕ 175-ЛЕТИЯ ПОЭТА

Токаев пишет, что в честь 175-летия Абая на международном, республиканском и региональном уровнях будет организовано более 500 мероприятий. В августе в городе Семей совместно с ЮНЕСКО пройдет международная научно-практическая конференция "Наследие Абая и мировая духовность". Также в октябре в городе Нур-Султан пройдет конференция на тему "Абай и проблемы модернизации сознания".

Власти обещают, что произведения поэта будут переведены и изданы на английском, арабском, японском, испанском, итальянском, китайском, немецком, русском, турецком и французском языках. Будет снято несколько документальных фильмов о жизни, наследии поэта, роли в развитии казахской культуры и телесериал "Абай". Государственная премия за лучшие произведения в области литературы и искусства теперь будет называться Государственной премией имени Абая.

В населенном пункте Акшокы Восточно-Казахстанской области обещают благоустроить некрополь династии Кунанбая (отца Абая), а город Семей будет обозначен как "исторический центр".



Асылхан Мамашулы является репортером Азаттыка в Алматинском бюро, пишет, в основном, на политические темы. Родился в апреле 1973 года. В 1994 году окончил Кызылординский педагогический институт имени Коркыта-ата. В 1997-2000 годах учился в аспирантуре Казахского национального университета имени Аль-Фараби.

Работал в издательстве "Казахская энциклопедия", в газете "Ана тілі" и в центре ABDI-Press. С 2011 года работает в Азаттыке.

kaganat.bakir@gmail.com Источник - rus.azattyq.org

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