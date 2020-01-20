Экс-главу Интерпола Мэн Хунвэя приговорили в Китае к тюремному сроку - 13,5 л/с

11:43 21.01.2020

Тяньцзине приговорил экс-главу Интерпола Мэн Хунвэя к 13 с половиной годам тюрьмы за взяточничество, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.Экс-глава Интерпола, бывший заместитель министра общественной безопасности Китая, Мэн Хунвэй летом 2019 года признал свою вину в получении взяток на общую сумму около 2 миллионов долларов. Приговор вынесли 21 января.



Помимо тюремного заключения, суд приговорил экс-чиновника к штрафу в два миллиона юаней (около 11 миллионов тенге). Мэн Хунвэй согласился с приговором и не собирается подавать апелляцию.Осенью 2018 года СМИ сообщали, что во Франции начали расследование исчезновения президента Интерпола.



Мэн Хунвэй улетел в Китай 29 сентября и с того момента больше не выходил на связь. Об исчезновении президента Интерпола полиции сообщила его жена, проживающая вместе с детьми в Лионе, где находится штаб-квартира организации.Власти Китая позже заявили, что глава Интерпола подозревается в нарушении закона. Генеральный секретариат в Лионе получил прошение о сложении полномочий Мэн Хунвея в качестве президента организации. В ноябре власти Франции закрыли расследование по делу о его исчезновении.Интерпол (Interpol, сокращенное название международной организации уголовной полиции) - международная организация, основной задачей которой является объединение усилий национальных правоохранительных органов стран-участниц в области борьбы с общеуголовной преступностью.