В Сенат Узбекистана нового созыва затесалась одна "европейка" - Анна Добрих из Намангана

11:46 21.01.2020

Вновь избранные сенаторы в одном списке

16−17 января во всех регионах Узбекистана прошли выборы сенаторов. ЦИК опубликовала полный список вновь избранных членов Сената Олий Мажлиса.



Фото:Игорь Тен / UzNews.uz

Как сообщалось ранее, представители Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) получили 38 из 84 мест в верхней палате парламента, Народно-демократическая партия (НДПУ) - 22 (26%), Демократической партии "Миллий тикланиш" - 11 (13%), Социал-демократической партии "Адолат" - 5 (7%) и Экологической партии - 2 (2%), беспартийных - 6 (7%).



Члены Сената избраны в равном количестве: по 6 человек от Каракалпакстана, областей и столицы.



По данным ЦИК, среди сенаторов 23 женщины и 61 мужчина. 92% сенаторов являются узбеками, 3 сенатора - каракалпаки, 2 - таджики, 1 - казах и 1 - русская.



Полный список сенаторов:



Республика Каракалпакстан

1. Муса Ерниязов, председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана;

2. Гулистан Аннаклычева, главный редактор газеты "Каракалпакская литература";

3. Орал Атаниязова, директор Нукусского филиала Ташкентского педиатрического медицинского института;

4. Абад Данияров, председатель Каракалпакского совета Союза молодежи;

5. Батир Матмуратов, председатель Комитета Сената по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции предыдущего созыва;

6. Шароф Уснатдинов, председатель отделения Фонда "Нуроний" Каракалпакстана.



Андижанская область

1. Шухрат Абдурахманов, хоким Андижанской области;

2. Равшанбек Алимов, начальник управления Министерства иностранных дел по сотрудничеству со странами СНГ;

3. Матлуба Ганиева, председатель махалли "Орол" Андижанского района;

4. Одилжон Иминов, заместитель председателя Комитета Сената по аграрным, водохозяйственным вопросам и экологии в предыдущем созыве;

5. Толибжон Мадумаров, заместитель председателя Комитета Сената по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции предыдущего созыва;

6. Акром Ганиев, заместитель директора по производству компании Nil-granit.



Бухарская область

1. Уктам Барноев, хоким Бухарской области;

2. Абера Хусейнова, начальник Бухарского областного управления центра "Оила";

3. Нурмухамед Ачилов, основатель компании "Парвоз Хумо Равнак Транс" в Алатском районе;

4. Эркин Гадоев, первый заместитель директора департамента Министерства финансов;

5. Муртаза Рахматов, основатель хлопководческого кластера "Бухоро Коттон Текстил Кластер";

6. Шухрат Чуллиев, депутат Алатского района, ранее работал заместителем председателя Комитета Сената по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции.



Джизакская область

1. Эргаш Салиев, хоким Джизакской области;

2. Назира Мухторова, заместитель хокима области - председатель комитета женщин;

2. Холида Алимова, главный врач многопрофильной детской больницы;

3. Нусратулло Пардаев, председатель областного совета профсоюзов;

4. Рискул Сиддиков, директор Галляаральский научно-экспериментальной станции Института научных исследований по зерновым и бобовым культурам;

6. Санобар Суярова, директор интерната "Умид" при управлении народного образования.



Навоийская область

1. Кабул Турсунов, хоким Навоийской области;

2. Жамшид Ходжаев, председатель Навоийского областного совета Союза молодежи;

3. Зиба Тулекова, заместитель хокима Тамдынского района - председатель комитета женщин;

4. Баходир Шарипов, председатель правления АО "Навоиазот";

5. Дилбар Орзиева, директор Дома милосердия в Навои;

6. Улугбек Файзиев, основатель компании Zarafshan Golden Group.



Наманганская область

1. Хайрулло Бозаров, хоким Наманганской области;

2. Носирбек Абдуллахонов, руководитель диагностического центра Anamed в Намангане;

3. Анна Добрих, руководитель ООО "Ифтихор кийим саноат";

4. Икромхон Нажмиддинов, председатель областного управления фонда "Нуроний";

5. Махмуджон Парпиев, главный редактор газеты "Наманган хакиқати" ("Наманганская правда").

6. Бахтиер Умаров, директор ООО "Истиқлол текстиль дизайн".



Самаркандская область

1. Эркинжон Турдимов, хоким Самаркандской области;

2. Рустам Холмуродов, ректор Самаркандского государственного университета;

3. Гавхар Алимова, заместитель хокима области - председатель комитета женщин;

4. Хасан Нормуродов, председатель фонда "Нуроний" Самаркандской области, герой Узбекистана;

5. Фармон Тошев, главный редактор газет "Зарафшон" и "Самаркандский вестник";

6. Шавкат Жалолов, председатель совета директоров ассоциации Agromir group.



Сырдарьинская область

1. Гофуржон Мирзаев, хоким Сырдарьинской области;

2. Хаетхон Ортикбоева, ответственный руководитель Сырдарьинского областного отделения Союза писателей;

3. Анвар Туйчиев, первый заместитель председателя Сырдарьинского совета по координации деятельности органов самоуправления граждан;

4. Улугбек Сотиболдиев, генеральный директор СП BEK Сluster;

5. Фарход Бакиев, начальник отдела Управления информации и массовых коммуникаций области;

6. Дилфуза Уролова, заместитель хокима области - председатель комитета женщин.



Сурхандарьинская область

1. Тура Боболов, хоким Сурхандарьинской области;

2. Бахтигул Бутаева, директор школы №17 в Кизирикского района;

3. Баходир Кадиров, председатель правления компании "Сурхон саноат;

4. Абдугани Сангинов, председатель правления "Узбекгидроэнергии";

5. Арзикул Соатов, заместитель Совета по координации деятельности органов самоуправления граждан по вопросам престарелых и ветеранов Сурхандарьинской области;

6. Абдукодир Тошкулов, ректор Термезского государственного университета.



Ташкентская область

1. Рустам Холматов, хоким Ташкентской области;

2. Абдулло Хурсанов, председатель правления Алмалыкского горно-металлургического комбината (АГМК).

3. Махмуджон Тоиров, руководитель областного отделения Союза писателей;

4. Низамходжаев Зайниддин, председатель Комитета по вопросам науки, образования и здравоохранения предыдущего созыва;

5. Кутбиддин Бурхонов, директор Центра повышения квалификации юристов при Министерстве Юстиции;

6. Малика Кадирханова, руководитель областного отдела объединения "Тадбиркор аел";



Ферганская область

1. Шухрат Ганиев, хоким Ферганской области;

2. Лола Муротова, руководитель фермерского хозяйства "Нурли Обод", герой Узбекистана;

3. Робахон Махмудова, заведующая народной приемной президента в области;

4. Иброхимжон Султонов, руководитель частного предприятия "Иброхимжон гиламлари";

5. Топволди Холдоров, начальник областного отдела фонда "Нуроний";

6. Энахон Сиддикова, руководитель Ферганского областного отделения Союза писателей Узбекистана.



Хорезмская область

1. Фарход Эрманов, хоким Хорезмской области;

2. Гавхар Дурдиева, заместитель председателя по науке Хорезмской академии Маъмуна;

3. Равшанбек Курбанов, директор Республиканского специализированного центра кардиологии;

4. Фарахат Садуллаева, руководитель семейного предприятия "Урганч миллий тикувчилик";

5. Бахадир Тажиев, председатель Комитета Сената по аграрным, водохозяйственным вопросам и экологии предыдущего созыва;

6. Умарбек Шарипов, руководитель частного предприятия "Тилло домор".



Кашкадарьинская область

1. Зойир Мирзаев, хоким Кашкадарьинской области;

2. Абдурахим Иркаев, доцент кафедры "Национальной идеи и духовности" Каршинского государственного университета;

3. Шермат Шамсиев, директор ООО "Мубарекский газоперерабатывающий завод";

4. Илхам Курбанов, начальник Аму-Кашкадарьинского бассейнового управления ирригационных систем;

5. Хуршид Фозилов, директор Каршинского филиала Республиканского специализированного кардиологического центра;

6. Феруза Эшматова, заместитель председателя Комитета Законодательной палаты по международным делам и межпарламентским связям предыдущего созыва.



г. Ташкент

1. Джахонгир Артыкходжаев, хоким Ташкента;

2. Танзила Нарбаева, председатель Сената;

3. Рустам Калонов, председатель фонда "Нуроний" Ташкента;

4. Азамат Зие, директор Института истории Академии наук Узбекистана;

5. Шамансур Сагдуллаев, директор института Химии растительных веществ АН;

6. Дилорам Ташмухаммедова, директор Научно-практического исследовательского центра "Оила".



Ранее мы сообщали о назначении 13 членов Сената Олий Мажлиса президентом Узбекистана.