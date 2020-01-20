|В Сенат Узбекистана нового созыва затесалась одна "европейка" - Анна Добрих из Намангана
11:46 21.01.2020
Вновь избранные сенаторы в одном списке
16−17 января во всех регионах Узбекистана прошли выборы сенаторов. ЦИК опубликовала полный список вновь избранных членов Сената Олий Мажлиса.
Фото:Игорь Тен / UzNews.uz
Как сообщалось ранее, представители Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) получили 38 из 84 мест в верхней палате парламента, Народно-демократическая партия (НДПУ) - 22 (26%), Демократической партии "Миллий тикланиш" - 11 (13%), Социал-демократической партии "Адолат" - 5 (7%) и Экологической партии - 2 (2%), беспартийных - 6 (7%).
Члены Сената избраны в равном количестве: по 6 человек от Каракалпакстана, областей и столицы.
По данным ЦИК, среди сенаторов 23 женщины и 61 мужчина. 92% сенаторов являются узбеками, 3 сенатора - каракалпаки, 2 - таджики, 1 - казах и 1 - русская.
Полный список сенаторов:
Республика Каракалпакстан
1. Муса Ерниязов, председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана;
2. Гулистан Аннаклычева, главный редактор газеты "Каракалпакская литература";
3. Орал Атаниязова, директор Нукусского филиала Ташкентского педиатрического медицинского института;
4. Абад Данияров, председатель Каракалпакского совета Союза молодежи;
5. Батир Матмуратов, председатель Комитета Сената по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции предыдущего созыва;
6. Шароф Уснатдинов, председатель отделения Фонда "Нуроний" Каракалпакстана.
Андижанская область
1. Шухрат Абдурахманов, хоким Андижанской области;
2. Равшанбек Алимов, начальник управления Министерства иностранных дел по сотрудничеству со странами СНГ;
3. Матлуба Ганиева, председатель махалли "Орол" Андижанского района;
4. Одилжон Иминов, заместитель председателя Комитета Сената по аграрным, водохозяйственным вопросам и экологии в предыдущем созыве;
5. Толибжон Мадумаров, заместитель председателя Комитета Сената по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции предыдущего созыва;
6. Акром Ганиев, заместитель директора по производству компании Nil-granit.
Бухарская область
1. Уктам Барноев, хоким Бухарской области;
2. Абера Хусейнова, начальник Бухарского областного управления центра "Оила";
3. Нурмухамед Ачилов, основатель компании "Парвоз Хумо Равнак Транс" в Алатском районе;
4. Эркин Гадоев, первый заместитель директора департамента Министерства финансов;
5. Муртаза Рахматов, основатель хлопководческого кластера "Бухоро Коттон Текстил Кластер";
6. Шухрат Чуллиев, депутат Алатского района, ранее работал заместителем председателя Комитета Сената по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции.
Джизакская область
1. Эргаш Салиев, хоким Джизакской области;
2. Назира Мухторова, заместитель хокима области - председатель комитета женщин;
2. Холида Алимова, главный врач многопрофильной детской больницы;
3. Нусратулло Пардаев, председатель областного совета профсоюзов;
4. Рискул Сиддиков, директор Галляаральский научно-экспериментальной станции Института научных исследований по зерновым и бобовым культурам;
6. Санобар Суярова, директор интерната "Умид" при управлении народного образования.
Навоийская область
1. Кабул Турсунов, хоким Навоийской области;
2. Жамшид Ходжаев, председатель Навоийского областного совета Союза молодежи;
3. Зиба Тулекова, заместитель хокима Тамдынского района - председатель комитета женщин;
4. Баходир Шарипов, председатель правления АО "Навоиазот";
5. Дилбар Орзиева, директор Дома милосердия в Навои;
6. Улугбек Файзиев, основатель компании Zarafshan Golden Group.
Наманганская область
1. Хайрулло Бозаров, хоким Наманганской области;
2. Носирбек Абдуллахонов, руководитель диагностического центра Anamed в Намангане;
3. Анна Добрих, руководитель ООО "Ифтихор кийим саноат";
4. Икромхон Нажмиддинов, председатель областного управления фонда "Нуроний";
5. Махмуджон Парпиев, главный редактор газеты "Наманган хакиқати" ("Наманганская правда").
6. Бахтиер Умаров, директор ООО "Истиқлол текстиль дизайн".
Самаркандская область
1. Эркинжон Турдимов, хоким Самаркандской области;
2. Рустам Холмуродов, ректор Самаркандского государственного университета;
3. Гавхар Алимова, заместитель хокима области - председатель комитета женщин;
4. Хасан Нормуродов, председатель фонда "Нуроний" Самаркандской области, герой Узбекистана;
5. Фармон Тошев, главный редактор газет "Зарафшон" и "Самаркандский вестник";
6. Шавкат Жалолов, председатель совета директоров ассоциации Agromir group.
Сырдарьинская область
1. Гофуржон Мирзаев, хоким Сырдарьинской области;
2. Хаетхон Ортикбоева, ответственный руководитель Сырдарьинского областного отделения Союза писателей;
3. Анвар Туйчиев, первый заместитель председателя Сырдарьинского совета по координации деятельности органов самоуправления граждан;
4. Улугбек Сотиболдиев, генеральный директор СП BEK Сluster;
5. Фарход Бакиев, начальник отдела Управления информации и массовых коммуникаций области;
6. Дилфуза Уролова, заместитель хокима области - председатель комитета женщин.
Сурхандарьинская область
1. Тура Боболов, хоким Сурхандарьинской области;
2. Бахтигул Бутаева, директор школы №17 в Кизирикского района;
3. Баходир Кадиров, председатель правления компании "Сурхон саноат;
4. Абдугани Сангинов, председатель правления "Узбекгидроэнергии";
5. Арзикул Соатов, заместитель Совета по координации деятельности органов самоуправления граждан по вопросам престарелых и ветеранов Сурхандарьинской области;
6. Абдукодир Тошкулов, ректор Термезского государственного университета.
Ташкентская область
1. Рустам Холматов, хоким Ташкентской области;
2. Абдулло Хурсанов, председатель правления Алмалыкского горно-металлургического комбината (АГМК).
3. Махмуджон Тоиров, руководитель областного отделения Союза писателей;
4. Низамходжаев Зайниддин, председатель Комитета по вопросам науки, образования и здравоохранения предыдущего созыва;
5. Кутбиддин Бурхонов, директор Центра повышения квалификации юристов при Министерстве Юстиции;
6. Малика Кадирханова, руководитель областного отдела объединения "Тадбиркор аел";
Ферганская область
1. Шухрат Ганиев, хоким Ферганской области;
2. Лола Муротова, руководитель фермерского хозяйства "Нурли Обод", герой Узбекистана;
3. Робахон Махмудова, заведующая народной приемной президента в области;
4. Иброхимжон Султонов, руководитель частного предприятия "Иброхимжон гиламлари";
5. Топволди Холдоров, начальник областного отдела фонда "Нуроний";
6. Энахон Сиддикова, руководитель Ферганского областного отделения Союза писателей Узбекистана.
Хорезмская область
1. Фарход Эрманов, хоким Хорезмской области;
2. Гавхар Дурдиева, заместитель председателя по науке Хорезмской академии Маъмуна;
3. Равшанбек Курбанов, директор Республиканского специализированного центра кардиологии;
4. Фарахат Садуллаева, руководитель семейного предприятия "Урганч миллий тикувчилик";
5. Бахадир Тажиев, председатель Комитета Сената по аграрным, водохозяйственным вопросам и экологии предыдущего созыва;
6. Умарбек Шарипов, руководитель частного предприятия "Тилло домор".
Кашкадарьинская область
1. Зойир Мирзаев, хоким Кашкадарьинской области;
2. Абдурахим Иркаев, доцент кафедры "Национальной идеи и духовности" Каршинского государственного университета;
3. Шермат Шамсиев, директор ООО "Мубарекский газоперерабатывающий завод";
4. Илхам Курбанов, начальник Аму-Кашкадарьинского бассейнового управления ирригационных систем;
5. Хуршид Фозилов, директор Каршинского филиала Республиканского специализированного кардиологического центра;
6. Феруза Эшматова, заместитель председателя Комитета Законодательной палаты по международным делам и межпарламентским связям предыдущего созыва.
г. Ташкент
1. Джахонгир Артыкходжаев, хоким Ташкента;
2. Танзила Нарбаева, председатель Сената;
3. Рустам Калонов, председатель фонда "Нуроний" Ташкента;
4. Азамат Зие, директор Института истории Академии наук Узбекистана;
5. Шамансур Сагдуллаев, директор института Химии растительных веществ АН;
6. Дилорам Ташмухаммедова, директор Научно-практического исследовательского центра "Оила".
Ранее мы сообщали о назначении 13 членов Сената Олий Мажлиса президентом Узбекистана.