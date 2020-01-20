В Нур-Султане водрузят памятник Ганди. Почему не Хаммурапи?

11:50 21.01.2020

Памятники индийскому политику Махатме Ганди и казахстанскому академику Канышу Сатпаеву установят в Нур-Султане. Об этом сообщил руководитель Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Нурлан Уранхаев, передает корреспондент Tengrinews.kz. По его словам, всего планируется установить восемь новых памятников. "Вопросы по памятникам есть, но где именно, я вам сейчас не скажу. Это Махатма Ганди и Каныш Сатпаев. Места подбираются, мы же не можем их ставить где попало. Ставим в тех местах, где они подходят. Условно, Канышу Сатпаеву было бы удобно поставить где-то на пересечении улиц Кажымукана и Сатпаева. В тех местах, где это было бы удобно", - рассказал Нурлан Уранхаев, отвечая на вопросы журналистов в Службе центральных коммуникаций.Ранее посол Индии выступил с инициативой установить памятник или присвоить имя Ганди одной из улиц или школ столицы.