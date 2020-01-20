Кыргызстан и Таджикистан договорились разменять 2 спорные территории - Арык-Асты и Самаркандек

12:26 21.01.2020

Кыргызстан и Таджикистан договорились об обмене двух приграничных участков. Об этом 21 января сообщил вице-премьер-министр Жениш Разаков на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне и безопасности.



"Есть согласие с обеих сторон об обмене двух участков. Это участки Арык-Асты в селе Ак-Сай Баткенского района и Самаркандек в селе Самаркандек", - сказал Разаков.

Он добавил, что встреча с рабочей группой Таджикистана состоится 22 января в Бишкеке. Ранее по итогам 6 встреч были подготовлены 134 топографические карты. Рабочие группы исследовали 120 километров границы и пришли к выводу, что 114 километров описаны правильно во всех картах.



Протяженность кыргызско-таджикской границы составляет более 970 км, из которых делимитированы и демаркированы лишь 60%. Между двумя странами остается почти 70 несогласованных и неуточненных участков, на которых расположены несколько населенных пунктов. Неопределенная линия границы становится причиной конфликтов в приграничных поселениях - из-за земли, воды, незаконного пересечения границы.

В ночь с 9 на 10 января 2020 года на кыргызско-таджикской границе произошел очередной конфликт, там вновь были слышны выстрелы, жители приграничных территорий закидали камнями автомобили друг друга, а в одном из сел Баткенского района одноименной области жителей пришлось эвакуировать. Официальные делегации Кыргызстана и Таджикистана провели переговоры, по итогам которых был принят протокол. 15 января началась проработка одного из пунктов этого протокола – топографическая рабочая группа КР начала прорабатывать вопросы по обмену участками с Таджикистаном.