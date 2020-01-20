В Ташкенте начала работу первая криптобиржа в Центральной Азии

12:36 21.01.2020

В Корейском культурном центре в столице Узбекистана 20 января состоялись международная конференция, посвященная технологии блокчейна, а также церемония открытия криптобиржи "UzNEX".

Как сообщило агентство Uza.uz, основная цель мероприятия, организованного Фондом поддержки развития цифровой экономики "Цифровое доверие" при президенте Республики Узбекистан, заключается в развитии технологии блокчейна, доведении до общественности информации о ее роли и задачах в социально-экономической сфере.

В конференции приняли участие руководители ведущих компаний в области блокчейна Южной Кореи, Японии, Сингапура, министерств и ведомств Узбекистана. В рамках мероприятия состоялась также церемония открытия первой криптобиржи и офиса компании "KOBEA GROUP" в Центральной Азии.



"UzNEX" является единственной криптобиржей в Центральной Азии, на ее рынке действуют национальная валюта, кредитные карты и доллары США. Сообщается, что гражданам Узбекистана будет предоставлено право продавать криптовалюту на бирже, а резиденты Узбекистана смогут пользоваться всеми услугами криптовалютной биржи в рамках национального законодательства.