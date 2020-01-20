Мирзиеев озадачил новый УзбКабмин свежей утопией - дать рост производства за 5 лет в 2,5 раза!

14:29 21.01.2020

Президент поставил задачи новому правительству

Увеличить производство топлива на 5,2 миллиона тонн, обеспечить полную переработку текстильного и кожевенного сырья, довести долю отечественных лекарств на внутреннем рынке до 70% к 2025 году, создавать ежегодно 500 тысяч рабочих мест - задачи президента для нового правительства.



Президент Шавкат Мирзиеев перечислил основные задачи, стоящие перед вновь утверждаемым правительством, сообщила пресс-служба главы государства.

Плодоовощеводство и животноводство должны стать главным локомотивом сельского хозяйства, заявил президент. Перед правительством стоит задача в ближайшие пять лет увеличить объемы производства продукции в 2,5 раза.

В условиях уменьшения водных ресурсов в следующие пять лет предстоит внедрить капельное орошение и другие водосберегающие технологии минимум на 30% орошаемых земель, сократить эксплуатационные и инвестиционные расходы гидросооружений на не менее чем 15% за счет расширения государственно-частного партнерства, поставил задачу президент.



Глава государства указал на необходимость устранения проблем в нефтегазовой и энергетической отраслях для ускоренного развития экономики.

"Правительство должно принять действенные меры по трансформации этих сфер, активному привлечению частного сектора, полному устранению потерь и хищений путем упорядочивания учета, - сказал Шавкат Мирзиеев. - В нефтегазовой отрасли необходимо достичь к 2025 году увеличения производства топлива на 5,2 миллиона тонн, в том числе ввести в строй 5 объектов стоимостью 4,1 млрд долларов в текущем году. В предстоящие пять лет требуется довести выработку электроэнергии минимум до 80 миллиардов кВт.ч, в том числе путем доведения доли возобновляемых источников энергии до 20%, - сказал президент.

Предстоит увеличить объем производства продукции в горнорудной отрасли в 1,5 раза, выпуска строительных материалов - втрое к 2025 году.

Касательно текстильного и кожевенно-обувного производства президент Шавкат Мирзиеев акцентировал внимание на необходимости полной переработки отечественного сырья и обеспечения до 2025 года экспорта продукции на 8 млрд долларов.

Глава государства указал на необходимость ускоренного развития электротехнической промышленности на основе высоких технологий, наращивания производства бытовой техники и промышленного электрооборудования и кабельной продукции.

В автомобилестроении главной задачей станет доведение производства легковых, грузовых автомобилей и автобусов до 360 тысяч единиц в год, а также экспорта минимум до 100 тысяч единиц к 2023 году.

Предстоит реализовать новые крупные проекты по модернизации мощностей химической промышленности, глубокой переработке природного газа.

Поручено в следующие пять лет довести долю отечественных лекарственных средств на внутреннем рынке с 45% до 70%, объем экспорта такой продукции - до 100 млн долларов.

Отмечена необходимость улучшения инфраструктуры, увеличения количества гостиниц, развития транспортных коммуникаций и повышения качества услуг для обеспечения туристического потока в страну свыше 12 миллионов человек в год.

"Важной задачей нового правительства будет снижение безработицы до 7%, создание не менее 500 тысяч новых рабочих мест в год, двукратное увеличение доходов населения путем реализации намеченных планов", - сказал глава государства.

Шавкат Мирзиеев определил также задачи по развитию социальной сферы, доведению средней продолжительности жизни до 76 лет, улучшению питьевого водоснабжения, дорожной инфраструктуры, внедрению конкретных механизмов поддержки социально уязвимых слоев населения.