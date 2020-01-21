 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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УзбПравительство вновь возглавил Абдулла Арипов
15:54 21.01.2020

Парламент Узбекистана утвердил Абдуллу Арипова на пост премьер-министра
Дата: 17:15, 21-01-2020.
Ташкент. 21 января. УзТАГ – Депутаты Законодательной палаты и члены Сената утвердили кандидатуру Абдуллы Арипова на пост премьер-министра Узбекистана, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).

Как сообщает пресс-служба главы государства, законодательная палата и Сенат Олий Мажлиса сегодня, 21 января, провели совместное заседание.

В ходе заседания был рассмотрен вопрос о назначении премьер-министра Узбекистана.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев представил на рассмотрение и утверждение кандидатуру Абдуллы Арипова.

А. Арипов выступил с программой действий Кабинета Министров на краткосрочную и долгосрочную перспективу.

Депутаты Законодательной палаты и члены Сената путем тайного голосования утвердили кандидатуру Абдуллы Арипова.

Напомним, что Политический совет Движения предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП) на заседании 18 января принял решение о внесении на рассмотрение президента кандидатуры Абдуллы Арипова на должность премьер-министра страны.

Отметим, Абдулле Арипову 58 лет, он занимает пост премьер-министра Узбекистана с 14 декабря 2016 года.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - uztag.info
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