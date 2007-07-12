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Умер экс-депутат мажилиса Казахстана Камал Бурханов
16:05 21.01.2020

Он скончался на 66-ом году жизни.

Скончался бывший депутат Мажилиса Парламента РК Камал Низамович Бурханов, передает zakon.kz.
О печальном известии сообщил сенатор Мурат Бактиярулы на своей странице в Facebook.
По его словам, Бурханов болел в последние два года.

- Его супруга делала все, что было в ее силах. Но все в руках Всевышнего. Покойся с миром! - написал Бактиярулы.

В последние годы жизни работал директором Института политических, социальных и исторических исследований.
Бурханов Камал Низамович родился 31 марта 1954 года в селе Шуралисай Ташкентской области.
В 1971-1977 годах окончил Ташкентский государственный университет им. В.И. Ленина, исторический факультет по специальности историк-археолог; в 2000-2003 годах - Московский государственный социальный университет, юридический факультет по специальности юрист.

Трудовой стаж:
· Научный сотрудник Государственного музея искусств Каз.ССР им. А.Кастеева (1977-1978);
· Старший лаборант института Истории, археологии и этнографии им. Ч. Валиханова Академии наук Казахской ССР (1978-1979);
· Старший лаборант, ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор, заместитель декана по учебной работе, заведующий кафедрой Политической истории исторического факультета Казахского государственного университета им. С.М. Кирова (1979-1995);
· Декан Исторического факультета Казахского государственного университета им. аль-Фараби (1995-2000);
· Декан факультета Философии и политологии Казахского государственного университета им. аль-Фараби (2000-2001);
· Заведующий кафедрой Политологии Казахского государственного университета им. аль-Фараби (2001-2002);
· Декан Юридического факультета Алматинского государственного университета им. Абая (2002-2004);
· Главный эксперт секретариата Ассамблеи народов Казахстана Управления внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан (08.2004-2006);
· Директор Института истории и этнологии им. Ш. Валиханова Министерства образования и науки Республики Казахстан (2006-08.2007)
· Заместитель директора по развитию Казахстанского филиала МГУ им. М.Ломоносова (2016);
· Директор Института политических, социальных и исторических исследований (с 2017)
Прочие должности:
· Вице-президент Академии социальных наук Республики Казахстан (с 11.1999)
· Председатель Диссертационного совета по присуждению ученой степени доктора политических наук при Казахском государственном университете им. аль-Фараби (1998-2002);
· Председатель Экспертного совета ВАК Республики Казахстан по гуманитарным наукам (2002-2003);
· Член консультативного Совета по внешней политике Министерства иностранных дел Республики Казахстан
· Член совета Общественной палаты при Мажилисе Парламента Республики Казахстан (20.11.2007)
Выборные должности, депутатство:
· Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан IV созыва по партийному списку Народно-Демократической партии "Нур Отан" (12.07.2007), Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан IV созыва (27.08.2007-16.11.2011), Член Комитета по международным делам, обороне и безопасности;
· Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва по партийному списку Народно-Демократической партии "Нур Отан" (07.12.2011); Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва, Член Комитета по социально-культурному развитию (18.01.2012-20.01.2016)
· Автор книг: "Социализм в Казахстане: факты, проблемы, перспективы" (1994), "История теории и практики социализма" (1996), "Современная политическая история Казахстана (1986-2006)" (2006, в соавт.), "Религия и светское образование в Республике Казахстан" (учебное пособие, 2011), "Через призму времени" (2014), "Политическая философия евразийской концепции Н.А. Назарбаева" (2015);
· Основные научные публикации: Страна в сердце Евразии. - Алматы, 1998; Экстремизм в Центральной Азии. - Алматы, 2000; Северный Кавказ: история и современность. - Алматы, 2001; Китай между прошлым и будущим. - Алматы, 2001

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Скончался экс мажилисмен, историк, политолог Камал Бурханов.

"Три вещи будут приносить человеку сауаб и после смерти: садака (милостыня), полезные переданные знания (знания, которым могут пользоваться другие люди) и потомки, совершающие за него молитву" (Хадис)

Весть о кончине Камала Низамовича мы, историки, ученые-гуманитарии КазНУ им. аль-Фараби, восприняли с большой скорбью и сожаленьем. После 2-годичной тяжелой болезни ушел из жизни ученый, доктор политических наук, профессор, автор свыше 40 научных работ по истории и политологии, экс мажилисмен, неутомимый патриот Независимого Казахстана…Но на все воля Всевышнего. Пусть Аллах упокоит его душу и - согласно Хадису - пусть полезные знания ученого, которыми он щедро делился с людьми, молодежью, народом при жизни, в своих трудах и речах, продолжат озарять светом (нур) его путь в Вечности!

В 1995-2000 гг. К.Н. Бурханов работал деканом исторического факультета. А в 2006-2007 гг. являлся директором Института Истории и этнологии им. Ч. Валиханова МОН РК. Именно за этот промежуток времени нам удалось ближе узнать этого человека - не только как специалиста или настоящего организатора науки и образования, но и, что самое главное, как очень интеллигентного, культурного, благородного, справедливого человека, весьма неравнодушного к судьбе нации и страны, который всегда поддерживал патриотические инициативы, всей душой любил родной народ.

Всегда уважительно и с любовью относился К.Н. Бурханов к КазНУ им. аль-Фараби, особенно к родному истфаку, т.к. Камал Низамович, хотя и самореализовался больше как политолог, но, как мне кажется, в глубине своей души и подсознания всегда оставался добросовестным и пытливым историком. Не зря в юности он всерьез увлекался археологией. По базовому образованию Камал Бурханов был историком, выпускником исторического факультета ТашГУ (1977).

В 1997 г. стал доктором политических наук, защитив диссертацию на тему " Эволюция социально-политической системы Казахстана в ХХ веке". Как известно, мусульманин обязан искать знания с колыбели до могилы. Поэтому неудивительно, что Камал Низамович уже в зрелые годы, в 2000-2003 гг. закончил Московский государственный социальный университет.

Одной из сентенций, которую мы часто слышали из его уст в последние годы, когда он активно работал в стенах Парламента РК, членом Комитета по социально-культурному развитию и других комитетов была фраза: "История (подразумевалась национальная историография) не должна быть агрессивной…". Действительно, по духу этот человек был миротворец, гуманист, интеллигент (выросший в семье педагога), даже аристократ (по своим этническим корням принадлежал к благородному классу среднеазиатских и казахских ходжей).

Камал Бурханов был русскоязычным казахом, но очень хорошо знал родной казахский язык. Если возникала такая необходимость, он мог очень жестко дать отпор шовинизму и очень щепетильно относился к понятию национальной чести. Да, таким мы помним дорогого Камала Низамовича. В то же время многогранность К. Бурханова была в том, что скорее в силу восточного, мусульманского воспитания и происхождения из надэтнического (по сути) сословия "ходжа", связей с Узбекистаном, он был в хорошем смысле этого слова "пантюркистом" (а лучше сказать: тюркистом). Уже в 90-е годы К. Н. Бурханов часто ездил в Турцию, даже обучался там в докторантуре (Стамбул); любил Ташкент, всегда поддерживал идею центральноазиатской интеграции.

Когда в 2012-2014 гг. я руководила научным проектом по истории религиозных личностей Казахстана, на одной конференции в Алматы мне удалось взять короткое интервью у К. Бурханова об его предках-ишанах, родом из Ак-Мечети (Кзыл-Орды), но вынужденных когда-то мигрировать в пределы Узбекистана. Камал Низамович живо откликнулся, проявил интерес, обещал дать материалы, но в силу разного рода обстоятельств наша беседа о его благородных предках (қожалар), к сожаленью, не имела продолжения. Да, Камал Бурханов был одним из немногих ученых Казахстана, который исключительно уважительно относился к исламу и духовному просвещению. В то же время он всегда призывал не путать ислам с радикальным исламизмом и всегда настойчиво критиковал экстремистов и слепую веру современных радикалов.

Глубокая эрудиция, гибкое диалектическое мышление, высокая внутренняя культура Камала Бурханова не позволяли ему скатиться в плоский национализм, пещерный трайбализм или религиозный фанатизм. Поэтому для К. Бурханова всегда были характерны толерантность, рассудительность, преданность общечеловеческим ценностям. Отсюда неудивительны и закономерны его приверженность идеям евразийской интеграции, принципам добрососедства, многовекторности во внешней политике РК, которые он активно пропагандировал. С самого начала К. Бурханов поддерживал партию Нур-Отан (тогда еще "Отан"), и оставался ее идеологом и организатором (входил в Политсовет и др.). Как ученый-политолог, эксперт по международной политике К.Н. Бурханов выступал на многих представительных форумах мира, с трибун конференций США, Китая, России, Германии, Австрии, Венгрии, Турции, Ирана, Индии и др. стран.

Конечно, в нашу задачу не входит описание всей жизни, перечисление всех должностей и регалий, наград, побед или поражений покойного Камала Низамовича. Невозможно (да и нет необходимости) в этой небольшой заметке, близкой к жанру некролога, отразить все содержание активной, светлой и успешной научной и общественно-политической деятельности профессора и общественного деятеля К.Н. Бурханова. С 2007-2011 гг. Камал Бурханов был народным избранником - депутатом Мажилиса Парламента РК. В 2010 г. Камал-ага был награжден Орденом "Курмет", что говорит о признании заслуг. Светлый образ Камала Низамовича Бурханова навсегда сохранится в памяти казахстанцев и интеллигенции Казахстана.

Назира Нуртазина,
доктор исторических наук,
профессор КазНУ им. аль-Фараби

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1579611900
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