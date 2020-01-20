8 бюджетных каз-мажоров отчислены из Германской Академии правосудия за пьянку и аморалку (видео)

16:11 21.01.2020

Казахстанских магистрантов отчислили после скандальных кадров из Германии



Восьмерых казахстанских магистрантов Академии правосудия отчислили и взыскали со всех денежные расходы, которые понесло государство на их обучение и зарубежную стажировку в Германии, передает корреспондент "Хабар 24".



Согласно приказу, опубликованному 20 января на сайте Академии правосудия при Верховном суде Казахстана, из числа магистрантов второго курса отчислены Басканбаева Дамира Бекболатовна, Джумагулова Айзада Богенбаевна, Ескен Аян Ынтымакулы, Жеренширинова Асель Маликовна, Жолдасбаев Алишер Канатович, Касымова Зарина Ермековна, Кенжебаев Адлет Оралбекович, Утепбаева Гульжан Маратовна.



Студенты отчислены за "несоблюдение морально-этических норм" и "нарушение обязанностей, предусмотренных законодательством Казахстана: допущение своими действиями и поведением критики со стороны общества, непринятие мер по пресечению и недопущению нарушений норм служебной этики со стороны других государственных служащих".









В отношении магистрантов Бисембаева Арсема Даулетовича, Жанаева Ерлана Дулатовича и Мамираимовой Асель Сайлаубайкызы применено дисциплинарное взыскание в виде выговора за "несоблюдение морально-этических норм".



Ранее в YouTube появилось видео, на котором группа молодых людей запечатлена за распитием алкогольных напитков. Оказалось, что в объектив попали казахстанские магистранты Академии правосудия. Кадры были сделаны во время их международной стажировки в Германии. В академии позже сообщили, что участники застолья поступили в вуз два года назад и являются сотрудниками различных государственных органов, в основном министерств и ведомств.