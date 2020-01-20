 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 21.01.2020
21:21  Экс-главу Северо-Казахстанского облуправления финансов Калиева судят вместе с женой. Стащили из бюджета 600 млн тенге
20:34  Россия. Мишустин сформировал новое правительство. Полный список (видео)
20:23  Le Figaro: Итоги присутствия американцев на Ближнем Востоке - пустые победы
17:43  Из рос-правительства выставляют легендарного "футболиста" Мутко
16:39  Британия и ВАДА пытаются отмазать бегуна-чемпиона Мо Фараха от допинга
16:20  Кастрюли на головы! Марш американских баб против Трампа, - Le Figaro
16:18  "Некоторые наполняли ножны кровью короля". Как глумились над казненным Людовиком XVI, - Die Welt

16:12  Пасьянс Набиуллиной. Доколе рос-финансами будут шурудить американские лапки, - М.Хазин
16:11  8 бюджетных каз-мажоров отчислены из Германской Академии правосудия за пьянку и аморалку (видео)
16:05  Умер экс-депутат мажилиса Казахстана Камал Бурханов
15:56  КазКорруп. Аким района Байконыр города Нур-Султан Есилов погорел на взятке "от родственника"
15:54  УзбПравительство вновь возглавил Абдулла Арипов
14:33  "О казах, кровь на правой щеке твоей, на левой - жир...". Елбасы и Поделбасиновик вместе дали старт празднованию юбилея Абая
14:29  Мирзиеев озадачил новый УзбКабмин свежей утопией - дать рост производства за 5 лет в 2,5 раза!
12:36  В Ташкенте начала работу первая криптобиржа в Центральной Азии
12:26  Кыргызстан и Таджикистан договорились разменять 2 спорные территории - Арык-Асты и Самаркандек
11:50  В Нур-Султане водрузят памятник Ганди. Почему не Хаммурапи?
11:46  В Сенат Узбекистана нового созыва затесалась одна "европейка" - Анна Добрих из Намангана
11:43  Экс-главу Интерпола Мэн Хунвэя приговорили в Китае к тюремному сроку - 13,5 л/с
11:36  КазТехас (Шымкент) возглавил еще 13 лет назад бывший "заведующим крестьянским двором" М.Айтенов
10:26  Нравственный компас Абая и швейцарские делянки мадам Кулибаевой-Назарбаевой. Об чем речь? - А.Мамашулы
10:13  КырДепутаты просят отпустить 4-х кок-ташцев - провокаторов конфликта на таджикской границе. Ну и кто там провокатор?
09:49  Новым акимом Павлодарской области Казахстана стал выпускник МГУ Абылкаир Скаков
09:46  Донбасс наш: Мятежные республики готовят к воссоединению с Россией, - С.Гомзикова
09:43  "Хезболла" создает плацдарм в Венесуэле, - И.Субботин
09:28  Guardian уверяет, что новым "халифом ДАИШ" стал этнический туркмен Абдель Рахман аль-Салби (он же - аль-Мауля)
09:06  Голландская болезнь переносится мигрантами. Постсоветские страны страдают от притока денег извне, - "Къ"
07:34  В ЕС сложилась парадоксальная ситуация вокруг терроризма, - Роберт Скидельски
00:46  Путь в Большой Террор: Как ИГИЛ* отравляет сердца людей?
00:38  Как смерть генерала Сулеймани может изменить мировой порядок, - А.Баталова
00:32  "Дни гнева" в Ливане. Новое правительство формируется на фоне протестов, - "Къ"
00:25  Программа развития языков в Казахстане: куда уходят бюджетные миллиарды? - А.Омирбек
00:23  Казахстан становится страной сплошного и воинствующего популизма? - САМ
00:16  Военный институт Туркмении начал прием на учебу женщин
00:10  Ангеле Меркель удалось разрулить ситуацию в Ливии? - О.Никифоров
00:07  Таджикские выборы могут пройти по узбекскому сценарию, - В.Панфилова
Понедельник, 20.01.2020
23:45  Стало известно о странном поведении Хафтара на берлинской конференции
22:39  Продажа жилья таджикам на спорных приграничных территориях - это "предательство" - кыр-вице-премьер Разаков
22:36  Новым директором ЕБРР по ЦентрАзии стал эстонец Андре Куусвек
22:29  Председателем Сената Узбекистана вновь избрана Танзила Нарбаева
22:11  Акимат обещает не переименовывать Павлодар в Ертис и Сарыарку. По крайней мере в этом году
22:08  Правительство Узбекистана отправлено в отставку
21:41  Конец политики: почему смена правительств не изменит Россию, - Дм.Буянов
16:31  Кого могут похоронить в Национальном пантеоне Казахстана. Жутковатое капище (видео)
16:28  Тайны заговора 30х. Чего хотели Ягода и Ежов, - А.Колпакиди
10:55  Будут ли в Казахстане парламентские выборы в марте. РосСМИ нагло вмешиваются в копошение КазПарламентаризма
10:45  Я не трус, но я... УзбБлоггерша Оллашукурова сбежала из сильно свободного Узбекистана
10:43  Незаменимые. Законодательную палату УзбМажлиса вновь возглавил Нурдинжон Исмаилов
10:40  Что происходит с Западом?.. Смерть старого рыцаря, - А.Нарышкин
10:36  Имидж "Пояса и пути": Китай начинает борьбу с репутационным ущербом в ЦА, - Яу Цзэ Ян
10:35  Будет ли Узбекистан в выигрыше от членства в ЕАЭС? - Сэм Бутия
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Пасьянс Набиуллиной. Доколе рос-финансами будут шурудить американские лапки, - М.Хазин
16:12 21.01.2020

Пасьянс Набиуллиной 

МИХАИЛ ХАЗИН

Правительство ушло в отставку и, в общем, все понимают, что ушло оно из-за провалов в экономической политике. При этом степень искажения реальности с его стороны оказалась столь высока, что даже не очень понятно, что и как можно обсуждать в экономической политике. Ну, например, индекс-дефлятор ВВП по итогам 2018 года по данным Росстата равен 110.8% (по состоянию на сегодня, он постоянно чуть-чуть подправляется), то есть инфляция в нашей экономике более 10%. О каких 4% говорили чиновники?

При этом кроме правительства у нас, за экономику отвечает еще Центральный Банк. Но вот делает он это, прямо скажем, достаточно странно. Дело в том, что, по Конституции, он отвечает за "устойчивость национальной валюты". Но, скажем, если посмотреть на итоги 2015 года, то в рейтинге устойчивости мировых валют мы заняли почетное последнее место. Ниже украинской гривны. Кто-то мог бы удивиться, особенно с учетом того, что председатель ЦБ Набиуллина получила международный титул "лучший председатель ЦБ". Так вот вопрос, за что получила?

Ответ на самом деле очень простой. Дело в том, что руководство российского ЦБ рассматривает себя не как чиновников Российской Федерации, а как представителей мировой долларовой (бреттон-вудской) системы. Не будем даже напоминать, что Президент России Владимир Путин говорил не так давно о том, что бреттон-вудская система умерла, отметим только, что главная проблема этой системы сегодня - это пониженная долларовая ликвидность. Так вот, поддержание этой ликвидности, с точки зрения МВФ, и есть на сегодня главная задача ЦБ и Минфина, то есть денежных властей России.

Отметим, что та дань, которую мы (через бюджетную систему) платим мировой долларовой системе с помощью т.н. "уровня отсечения", на сегодня довольно велика (более 20$ с каждого барреля нефти). Но ЦБ еще и поддерживает крайне низкую эффективность рублевых инвестиций в экономику РФ, что заставляет владельцев рублей тратить их, в основном, на валютные спекуляции, то есть, как раз, поддерживать ликвидность мировой долларовой системы. Уровень монетизации российской экономики (то есть отношение расширенной рублевой денежной массы к ВВП) составляет у нас всего около 40%, при норме - 90-110%.

А если нет рублевых инвестиций, то нет и рабочих мест, нет зарплат, падают расходы домохозяйств, которые формируют ВВП. Доля частных расходов в структуре ВВП у нас около 50%, при норме 60-70%. Соответственно, жизненный уровень населения низкий, о чем и говорил Президент в своем последнем Послании. Но Президент может наказать правительство за неэффективную бюджетную политику, а кто накажет ЦБ за низкие доходы населения?

Это в США у Федеральной резервной системы два так называемых "мандата", один - связанный с устойчивостью национальной валюты, а вот второй - с уровнем безработицы. У нас ЦБ не отвечает ни за темпы роста экономики, ни за уровень жизни населения, ни за уровень безработицы. Что и позволяет его руководству заниматься только одним - поддержанием ликвидности мировой долларовой системы. И возникает естественный вопрос: доколе.

Причем у нас же есть вполне позитивный опыт иной кредитно-денежной политики. При Геращенко, в 1999-2002 гг. темпы роста составляли до 10% в год (а то и больше), и это до начала высоких нефтяных цен. А с приходом Игнатьева и, особенно, Набиуллиной, политика изменилась по лекалам МВФ и, как следствие, получение кредита стало для предприятия колоссальной проблемой. Соответственно, стали падать и темпы экономического роста.

До недавнего времени поменять эту ситуацию было сложно: правительство и ЦБ работали слаженно, вместе искажали статистику экономического роста и инфляции (тут все просто: снизь инфляцию вниз на процент, этот же процент тут же идет в прирост ВВП), постоянно хвалили друг друга. Но правительству строго указали, что так - не правильно. Не пора ли указать то же самое и руководству ЦБ?

Кто-то скажет, что, мол, это неконституционно. Я на это отвечу просто: конституционно все, что в нынешней ситуации ведет к росту доходов населения. Поскольку они уже упали ниже критического уровня. И вопрос только в том, чтобы придумать вполне себе законный способ поставить руководство ЦБ на место. Вы думаете, это невозможно? Не уверен.

Источник - Хазин
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1579612320
Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 20 января 2020 года №248
- Д.Назарбаева: Ход реализации госпрограмм должен быть на постоянном контроле у сенаторов
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел совещание по вопросам развития цифровой экономики и инноваций
- В Мажилисе обсудили вопросы защиты прав детей
- Кадровые перестановки
- Корпоративный подоходный налог от МСБ будет поступать в местные бюджеты
- О приостановлении деятельности авиакомпании "Бек Эйр"
- Выезд за границу запрещен: Минсельхоз закроет экспорт живого скота
- "Нет денег": владельцы незарегистрированных авто собирают подписи
- Конституция идет на поправки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  