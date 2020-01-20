Пасьянс Набиуллиной. Доколе рос-финансами будут шурудить американские лапки, - М.Хазин

16:12 21.01.2020

Пасьянс Набиуллиной



МИХАИЛ ХАЗИН



Правительство ушло в отставку и, в общем, все понимают, что ушло оно из-за провалов в экономической политике. При этом степень искажения реальности с его стороны оказалась столь высока, что даже не очень понятно, что и как можно обсуждать в экономической политике. Ну, например, индекс-дефлятор ВВП по итогам 2018 года по данным Росстата равен 110.8% (по состоянию на сегодня, он постоянно чуть-чуть подправляется), то есть инфляция в нашей экономике более 10%. О каких 4% говорили чиновники?



При этом кроме правительства у нас, за экономику отвечает еще Центральный Банк. Но вот делает он это, прямо скажем, достаточно странно. Дело в том, что, по Конституции, он отвечает за "устойчивость национальной валюты". Но, скажем, если посмотреть на итоги 2015 года, то в рейтинге устойчивости мировых валют мы заняли почетное последнее место. Ниже украинской гривны. Кто-то мог бы удивиться, особенно с учетом того, что председатель ЦБ Набиуллина получила международный титул "лучший председатель ЦБ". Так вот вопрос, за что получила?



Ответ на самом деле очень простой. Дело в том, что руководство российского ЦБ рассматривает себя не как чиновников Российской Федерации, а как представителей мировой долларовой (бреттон-вудской) системы. Не будем даже напоминать, что Президент России Владимир Путин говорил не так давно о том, что бреттон-вудская система умерла, отметим только, что главная проблема этой системы сегодня - это пониженная долларовая ликвидность. Так вот, поддержание этой ликвидности, с точки зрения МВФ, и есть на сегодня главная задача ЦБ и Минфина, то есть денежных властей России.



Отметим, что та дань, которую мы (через бюджетную систему) платим мировой долларовой системе с помощью т.н. "уровня отсечения", на сегодня довольно велика (более 20$ с каждого барреля нефти). Но ЦБ еще и поддерживает крайне низкую эффективность рублевых инвестиций в экономику РФ, что заставляет владельцев рублей тратить их, в основном, на валютные спекуляции, то есть, как раз, поддерживать ликвидность мировой долларовой системы. Уровень монетизации российской экономики (то есть отношение расширенной рублевой денежной массы к ВВП) составляет у нас всего около 40%, при норме - 90-110%.



А если нет рублевых инвестиций, то нет и рабочих мест, нет зарплат, падают расходы домохозяйств, которые формируют ВВП. Доля частных расходов в структуре ВВП у нас около 50%, при норме 60-70%. Соответственно, жизненный уровень населения низкий, о чем и говорил Президент в своем последнем Послании. Но Президент может наказать правительство за неэффективную бюджетную политику, а кто накажет ЦБ за низкие доходы населения?



Это в США у Федеральной резервной системы два так называемых "мандата", один - связанный с устойчивостью национальной валюты, а вот второй - с уровнем безработицы. У нас ЦБ не отвечает ни за темпы роста экономики, ни за уровень жизни населения, ни за уровень безработицы. Что и позволяет его руководству заниматься только одним - поддержанием ликвидности мировой долларовой системы. И возникает естественный вопрос: доколе.



Причем у нас же есть вполне позитивный опыт иной кредитно-денежной политики. При Геращенко, в 1999-2002 гг. темпы роста составляли до 10% в год (а то и больше), и это до начала высоких нефтяных цен. А с приходом Игнатьева и, особенно, Набиуллиной, политика изменилась по лекалам МВФ и, как следствие, получение кредита стало для предприятия колоссальной проблемой. Соответственно, стали падать и темпы экономического роста.



До недавнего времени поменять эту ситуацию было сложно: правительство и ЦБ работали слаженно, вместе искажали статистику экономического роста и инфляции (тут все просто: снизь инфляцию вниз на процент, этот же процент тут же идет в прирост ВВП), постоянно хвалили друг друга. Но правительству строго указали, что так - не правильно. Не пора ли указать то же самое и руководству ЦБ?



Кто-то скажет, что, мол, это неконституционно. Я на это отвечу просто: конституционно все, что в нынешней ситуации ведет к росту доходов населения. Поскольку они уже упали ниже критического уровня. И вопрос только в том, чтобы придумать вполне себе законный способ поставить руководство ЦБ на место. Вы думаете, это невозможно? Не уверен.