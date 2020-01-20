 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 21.01.2020
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20:34  Россия. Мишустин сформировал новое правительство. Полный список (видео)
20:23  Le Figaro: Итоги присутствия американцев на Ближнем Востоке - пустые победы
17:43  Из рос-правительства выставляют легендарного "футболиста" Мутко
16:39  Британия и ВАДА пытаются отмазать бегуна-чемпиона Мо Фараха от допинга
16:20  Кастрюли на головы! Марш американских баб против Трампа, - Le Figaro
16:18  "Некоторые наполняли ножны кровью короля". Как глумились над казненным Людовиком XVI, - Die Welt

16:12  Пасьянс Набиуллиной. Доколе рос-финансами будут шурудить американские лапки, - М.Хазин
16:11  8 бюджетных каз-мажоров отчислены из Германской Академии правосудия за пьянку и аморалку (видео)
16:05  Умер экс-депутат мажилиса Казахстана Камал Бурханов
15:56  КазКорруп. Аким района Байконыр города Нур-Султан Есилов погорел на взятке "от родственника"
15:54  УзбПравительство вновь возглавил Абдулла Арипов
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14:29  Мирзиеев озадачил новый УзбКабмин свежей утопией - дать рост производства за 5 лет в 2,5 раза!
12:36  В Ташкенте начала работу первая криптобиржа в Центральной Азии
12:26  Кыргызстан и Таджикистан договорились разменять 2 спорные территории - Арык-Асты и Самаркандек
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11:46  В Сенат Узбекистана нового созыва затесалась одна "европейка" - Анна Добрих из Намангана
11:43  Экс-главу Интерпола Мэн Хунвэя приговорили в Китае к тюремному сроку - 13,5 л/с
11:36  КазТехас (Шымкент) возглавил еще 13 лет назад бывший "заведующим крестьянским двором" М.Айтенов
10:26  Нравственный компас Абая и швейцарские делянки мадам Кулибаевой-Назарбаевой. Об чем речь? - А.Мамашулы
10:13  КырДепутаты просят отпустить 4-х кок-ташцев - провокаторов конфликта на таджикской границе. Ну и кто там провокатор?
09:49  Новым акимом Павлодарской области Казахстана стал выпускник МГУ Абылкаир Скаков
09:46  Донбасс наш: Мятежные республики готовят к воссоединению с Россией, - С.Гомзикова
09:43  "Хезболла" создает плацдарм в Венесуэле, - И.Субботин
09:28  Guardian уверяет, что новым "халифом ДАИШ" стал этнический туркмен Абдель Рахман аль-Салби (он же - аль-Мауля)
09:06  Голландская болезнь переносится мигрантами. Постсоветские страны страдают от притока денег извне, - "Къ"
07:34  В ЕС сложилась парадоксальная ситуация вокруг терроризма, - Роберт Скидельски
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00:38  Как смерть генерала Сулеймани может изменить мировой порядок, - А.Баталова
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00:25  Программа развития языков в Казахстане: куда уходят бюджетные миллиарды? - А.Омирбек
00:23  Казахстан становится страной сплошного и воинствующего популизма? - САМ
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00:07  Таджикские выборы могут пройти по узбекскому сценарию, - В.Панфилова
Понедельник, 20.01.2020
23:45  Стало известно о странном поведении Хафтара на берлинской конференции
22:39  Продажа жилья таджикам на спорных приграничных территориях - это "предательство" - кыр-вице-премьер Разаков
22:36  Новым директором ЕБРР по ЦентрАзии стал эстонец Андре Куусвек
22:29  Председателем Сената Узбекистана вновь избрана Танзила Нарбаева
22:11  Акимат обещает не переименовывать Павлодар в Ертис и Сарыарку. По крайней мере в этом году
22:08  Правительство Узбекистана отправлено в отставку
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Кастрюли на головы! Марш американских баб против Трампа, - Le Figaro
16:20 21.01.2020

20 января 2020 г.
Сеголен Форгар | Le Figaro
"Марш женщин" против Трампа: тысячи американцев выступили против президента США в Вашингтоне
"(...) Тысячи митингующих мужчин и женщин собрались в субботу, 18 января, в Вашингтоне на четвертый "Марш женщин", ежегодно устраиваемый в знак протеста против политики Дональда Трампа и борьбы за права женщин и меньшинств", - пишет журналистка Le Figaro Сеголен Форгар.
"Я возмущена еще больше, чем три года назад", - можно прочесть на плакате Ким Эллиот, сорокалетней жительницы Вашингтона. "Мы все знали, что Трамп будет ужасен, но он оказался еще хуже, мы даже не осознаем, насколько", - заявила она агентству AFP, стоя рядом со своей 7-летней дочерью, которая участвовала в своем первом женском марше. Как и они, собравшиеся в небольшую толпу женщины в возрасте от 7 до 77 лет специально приехали сюда, чтобы выразить свой гнев в связи с решениями администрации Трампа. Придя с друзьями или родственниками, стойкие феминистки в символических для этих маршей вязаных розовых шапочках пели перед Белым домом, стоя на холоде под мелкими снежинками. Несмотря на серьезность затронутых тем, политические послания, размещенные на плакатах, не были лишены юмора: "В Ikea мне доводилось видеть более умные кабинеты"; или "Место женщины в Палате... и в Сенате".
"(...) В 2017 году на первый женский марш вышли около 500 тыс. человек в Вашингтоне и миллионы демонстрантов по всей стране в знак протеста против победы Дональда Трампа над Хиллари Клинтон, достигнутой несмотря на полемику по поводу его отношения к женщинам", - говорится в публикации. - (...) Три года спустя на маленькой площади американской столицы, откуда начинается марш, собралась куда меньшая толпа. Всего 6 тыс. человек подтвердили свое участие в данном мероприятии в Facebook".
"(...) Независимо от того, кто станет кандидатом, который будет бороться с Дональдом Трампом, этот человек должен будет сделать права женщин первоочередной задачей, чтобы помочь нашей великой нации", - требует Ребекка Снелл, молодая женщина в розовой шапочке, готовившаяся завязать глаза черной лентой, чтобы исполнить песню "Насильник - это ты" из хореографического спектакля, впервые исполненного в Чили и ставшего международным гимном борьбы против насилия в отношении женщин. И для этого были причины, поскольку большинство демонстранток изобличают угрозу для прав женщин, исходящую со стороны администрации Трампа".
"Это даже хуже, чем мы себе представляли (...). У меня есть друзья-консерваторы, которые в ужасе от нападок на "Роу против Уэйда"(постановление Верховного суда, которое узаконило аборт в 1973 году и оказалось уязвимым после прихода к власти республиканского миллиардера)", - говорит 57-летняя Кэтрин Стивенс, приехавшая из Бостона.
"Одно можно сказать наверняка: если Дональд Трамп будет переизбран в ноябре, то это движение не намерено останавливаться на достигнутом".

Источник: Le Figaro

Источник - inopressa.ru
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