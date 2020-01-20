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Британия и ВАДА пытаются отмазать бегуна-чемпиона Мо Фараха от допинга
16:39 21.01.2020

Британцы не отдают пробы Мо Фара. Имеют право?

Статья опубликована в газете под заголовком: "Почему британцы не отдают пробы Мо Фара?"

Чем Британское антидопинговое агентство (UKAD) объясняет отказ передавать в распоряжение ВАДА пробы четырехкратного олимпийского чемпиона Мо Фара, который сотрудничал с дисквалифицированным тренером Альберто Салазаром.

Скандал вокруг Мо Фара полыхает давно, но последние дни разгорелся с утроенной силой. Причина - в заявлении исполнительного директора Британского антидопингового агентства Николь Сэпстид.

- Я не собираюсь отдавать пробы Мо Фара, если только нам не предоставят весомые доказательства в пользу того, что в них могут содержаться запрещенные вещества, - сказала Сэпстид (британский коллега главы РУСАДА Юрия Гануса). - Я должна понимать, что конкретно там ищут, а не просто ловят что-то наугад.

Британцы снова отказываются выдавать допинг-пробы Фара. "А что, так можно было?"

Мо Фара "кинул" бывшего тренера

Почему вообще ВАДА или USADA вдруг понадобились старые пробы Мо Фара? Все очень просто: несколько месяцев назад был дисквалифицирован его прежний тренер Альберто Салазар. Но доказать, что тренер давал запрещенные препараты своему лучшему ученику, следствию не удалось. Салазара "упекли" по косвенным доказательствам, так и не добравшись до "крупной рыбки".

Не только Мо Фара - ни одного из прежних или нынешних учеников Салазара пока не уличили ни в чем запрещенном. А звездных имен там очень много. Неудивительно, что ВАДА продолжает собственное расследование в попытке копнуть глубже. Тем более, что сам Салазар активно защищается и уже подал апелляцию. Еще одна "жертва" его допинговых методик нужна очень срочно. И больше всего подозрений падают как раз на Мо Фара.

Отчасти это связано со статусом: единственный четырехкратный олимпийский чемпион, победитель двух подряд Олимпиад, обладатель рыцарского звания, полученного из рук королевы Елизаветы... Отчасти - со странным поведением самого Мо Фара. Тот уже пару лет как перешел с бега на дорожке на марафон и с Салазаром не сотрудничает. А после известия о дисквалификации бывшего тренера, заявил, что если бы знал о происходящем раньше, то ушел бы в тот же день.

Вот только первый документальный фильм о том, что творится в империи Салазара, вышел еще во времена, когда они с Мо Фара работали вместе. И расследование началось тоже еще тогда. Но многочисленные подозрения почему-то не заставили лучшего бегуна Великобритании уйти. На попятную он пошел только сейчас, когда тренера официально дисквалифицировали...

Британцы хотят конкретных обвинений в обмен на пробы?

Почему же все-таки UKAD сейчас не хочет отдавать старые пробы Мо Фара, сданные в период с 2011 по 2017 годы? Странно: британское агентство имеет безупречную репутацию, даже помогало РУСАДА в процессе восстановления несколько лет назад.

- С нашей стороны нет никакого саботажа или нежелания сотрудничать, - подчеркивает Сэпстид. - Но проблема заключается в том, что при вскрытии и разморозке качество хранящейся пробы падает. Если кто-то придет ко мне и скажет, что у него есть доказательства, что в пробе хранится то или иное вещество, то я первая вызовусь ему помочь. Но я не собираюсь рисковать хранящимися у нас пробами просто так. Потому что потом, когда наука пойдет вперед и появятся новые методики обнаружения, мы уже не сможем их перепроверить.

Парадокс: как можно заподозрить наличие в пробе запрещенного вещества, если доступа к этой самой пробе нет? Тем более, срок хранения пробы - это десять лет. Самые первые пробы, взятые в 2011-м, уже на будущий год можно будет выкинуть на свалку. Ни до каких принципиально новых методик обнаружения допинга они не доживут. Но Сэпстид уверена, что имеет даже формальное право не отдавать результаты биологических анализов Мо Фара.

- На мой взгляд, если проба была взята по заказу UKAD, то она является собственностью UKAD, - говорит Сэпстид. - Если по заказу ИААФ - то это проба ИААФ. Если по заказу USADA - это собственность USADA, и так далее.

Непонятно, на что рассчитывает британка, но до сих пор такого разделения не существовало. Например, Россия передала ВАДА абсолютно все пробы, в том числе и те, что были взяты по инициативе РУСАДА. Более того, Всемирный антидопинговый кодекс обязывает национальные антидопинговые агентства сотрудничать со всеми текущими расследованиями. И в том числе, предоставлять для повторного анализа любые взятые пробы.

Теперь следующий ход за ВАДА. Если агентство действительно пришлет UKAD официальный запрос на выдачу проб Мо Фара, то у британцев останутся только два варианта: публично сесть в лужу и пойти на попятный, либо - вслед за РУСАДА - потерять статус соответствия.

Наталья Марьянчик

Источник - sport-express.ru
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