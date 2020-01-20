Из рос-правительства выставляют легендарного "футболиста" Мутко

17:43 21.01.2020

Стала известна судьба Виталия Мутко



Исполняющий обязанности вице-премьера Виталий Мутко не войдет в новый состав правительства. О судьбе чиновника стало известно принадлежащему Григорию Березкину РБК, которое ссылается на источники в Белом доме.

Эту информацию изданию подтвердили три собеседника в правительстве.



Ранее в январе Мутко прокомментировал отставку правительства Дмитрия Медведева. По его словам, уход кабинета министров в полном составе не означает, что правительство провалило поставленные ему задачи. Также Мутко заявил, что отставка правительства связана с запросом на изменения, о котором в послании Федеральному собранию заявил президент Владимир Путин.



15 января Медведев объявил об отставке правительства. По его словам, такое решение принято на фоне объявленных президентом планирующихся изменений в Конституцию. Владимир Путин предложил на пост нового премьера руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.



В правительстве Медведева Мутко занимал пост вице-премьера по инфраструктуре с мая 2018 года. За время работы вице-премьером, в частности, была проведена реформа долевого строительства, которая изменила правила ипотечного кредитования для застройщиков. До назначения на этот пост Мутко возглавлял Российский футбольный союз, а также работал вице-премьером по вопросам спорта, молодежи и туризма.