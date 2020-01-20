Россия. Мишустин сформировал новое правительство. Полный список (видео)

20:34 21.01.2020

Премьер-министр России Михаил Мишустин представляет президенту России Владимиру Путину кандидатов на посты в новом кабинете министров. Трансляция из Кремля доступна на видеохостинге YouTube.



16 января президент Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина на пост премьер-министра. До этого его кандидатуру поддержали депутаты Госдумы. Впервые в истории никто из парламентариев не высказался против кандидата, которого предложил глава государства.



После назначения Мишустин заявлял, что в первую очередь сосредоточится на исполнении положений послания президента Федеральному собранию от 15 января, в ходе которого российский лидер анонсировал ряд конституционных изменений. На фоне этого правительство Дмитрия Медведева объявило об отставке.









*****



Новый состав правительства. Полный список

https://www.rbc.ru/



Премьер-министр Михаил Мишустин назвал состав нового правительства. Главное о назначениях - в материале РБК



Состав нового правительства, согласно закону, главе государства представил премьер-министр Михаил Мишустин. За его кандидатуру на пост главы правительства Госдума проголосовала 16 января, на следующий день после отставки правительства Дмитрия Медведева.



Премьер-министр: Михаил Мишустин.



Первый вице-премьер: Андрей Белоусов.



Вице-премьеры:



Дмитрий Григоренко (вице-премьер, глава аппарата правительства)

Виктория Абрамченко

Юрий Трутнев (вице-премьер, полномочный представитель президента в ДФО)

Юрий Борисов

Татьяна Голикова

Алексей Оверчук

Марат Хуснуллин

Дмитрий Чернышенко



Министры:

труда и соцзащиты - Антон Котяков

просвещения - Сергей Кравцов

сельского хозяйства - Дмитрий Патрушев

транспорта - Евгений Дитрих

юстиции - Константин Чуйченко

здравоохранения - Михаил Мурашко

иностранных дел - Сергей Лавров

обороны - Сергей Шойгу

экономического развития - Максим Решетников

финансов - Антон Силуанов

культуры - Ольга Любимова

промышленности и торговли - Денис Мантуров

внутренних дел - Владимир Колокольцев

науки и высшего образования - Валерий Фальков

энергетики - Александр Новак

спорта - Олег Матыцин

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций - Максут Шадаев

МЧС - Евгений Зиничев

по развитию Дальнего Востока и Арктики - Александр Козлов

природных ресурсов и экологии - Дмитрий Кобылкин

строительства и ЖКХ - Владимир Якушев