|Россия. Мишустин сформировал новое правительство. Полный список (видео)
20:34 21.01.2020
Премьер-министр России Михаил Мишустин представляет президенту России Владимиру Путину кандидатов на посты в новом кабинете министров. Трансляция из Кремля доступна на видеохостинге YouTube.
16 января президент Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина на пост премьер-министра. До этого его кандидатуру поддержали депутаты Госдумы. Впервые в истории никто из парламентариев не высказался против кандидата, которого предложил глава государства.
После назначения Мишустин заявлял, что в первую очередь сосредоточится на исполнении положений послания президента Федеральному собранию от 15 января, в ходе которого российский лидер анонсировал ряд конституционных изменений. На фоне этого правительство Дмитрия Медведева объявило об отставке.
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Новый состав правительства. Полный список
https://www.rbc.ru/
Премьер-министр Михаил Мишустин назвал состав нового правительства. Главное о назначениях - в материале РБК
Состав нового правительства, согласно закону, главе государства представил премьер-министр Михаил Мишустин. За его кандидатуру на пост главы правительства Госдума проголосовала 16 января, на следующий день после отставки правительства Дмитрия Медведева.
Премьер-министр: Михаил Мишустин.
Первый вице-премьер: Андрей Белоусов.
Вице-премьеры:
Дмитрий Григоренко (вице-премьер, глава аппарата правительства)
Виктория Абрамченко
Юрий Трутнев (вице-премьер, полномочный представитель президента в ДФО)
Юрий Борисов
Татьяна Голикова
Алексей Оверчук
Марат Хуснуллин
Дмитрий Чернышенко
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