Экс-главу Северо-Казахстанского облуправления финансов Калиева судят вместе с женой. Стащили из бюджета 600 млн тенге

21:21 21.01.2020

Экс-замначальника управления финансов СКО и его супругу судят за хищение миллионов. .По версии следствия, украденные миллионы семейная пара тратила на легальный бизнес.



Бывшего чиновника и его супругу подозревают в хищении из бюджета почти 600 миллионов тенге, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Украденные миллионы семейная пара тратила на легальный бизнес.



По версии обвинения, экс-заместителя начальника управления финансов области Адильбек Калиев обогатился с помощью передачи в коммунальную собственность объектов водоснабжения, расположенных на 243 участках.

По каждому участку надо было сделать землеустроительные проекты, составить карты, кадастровые дела. Госзакупки на эти услуги и проводило управление финансов.

Калиева обвиняют в том, что победителями на тендерах оказывались его собственные фирмы.

Что еще интереснее - получали деньги, ничего не делая. Фиктивные акты выполненных работ делала супруга подсудимого.



Похищенные деньги семейство тратило на красивую жизнь. Для души купили престижную машину, а для бизнеса – столовую, детский миницентр. У пары двое детей, 3 лет и 11 месяцев. Благодаря маленьким детям подсудимую, в отличие от мужа, на время разбирательства не стали брать под стражу.



Признают ли свою вину супруги, пока неизвестно.

Следствие утверждает, что в результате их действий был причинен ущерб в сумме 574 61 240 тенге. Ущерб пока не возмещен.