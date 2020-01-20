Нур-Султан далее будут застраивать по идеям датского архитектора Яна Гейла. Своих нет

00:27 22.01.2020

По идеям Яна Гейла будут застраивать Нур-Султан

Дизайн-код столицы разработан по примеру идей датского архитектора Яна Гейла.



Руководитель управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Нур-Султана Нурлан Уранхаев рассказал, что по второй очереди строительства ЛРТ предстоит пройти необходимые процедуры согласования, передает корреспондент zakon.kz.

По его словам, дизайн код - это правила игры, которые даются для жителей города, представителей бизнеса, чтобы они знали, как город должен обустраиваться.



Мы хотим привести к единому стилю, чтобы было красиво, комфортно. Дизайн-код столицы разработан по примеру идей датского архитектора Яна Гейла. У нас много нареканий от женщин, которые ходят с колясками, что где-то не пройти. Мы хотим сделать безбарьерную среду, - сказал Уранхаев.



При этом представитель акимата добавил, что "может показаться, что эти рекомендации стары", но они правильные.



Есть датский архитектор, который говорит о безбарьерной среде порядка 30-40 лет. Мы хотим сделать город комфортным для жителей, - заключил глава управления.



Единый дизайн-код города Нур-Султана утвердили в декабре 2019 года.

Оксана Скибан, Нур-Султан