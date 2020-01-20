Переговоры зашли в тупик. Профсоюзный лидер порезал директоров завода "Казахмыс" в Жезказгане

00:39 22.01.2020

В полиции подтвердили факт нападения на руководителей завода "Казахмыс" в Жезказгане

Амангельды Минигулов и Сабыржан Тембаев госпитализированы.



В ДП Карагандинской области прокомментировали появившуюся информацию о покушении на руководителей завода "Казахмыс" в Жезказгане, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.



- 21 января текущего года в 18:20 в городе Жезказган Карагандинской области в здании ТОО "Корпорация "Казахмыс" в кабинете директора ГОК ТОО "Корпорация "Казахмыс" Минигулова А.М., Тажбенов Т.А. - председатель профсоюза "Кәсіпқорған" ТОО "Корпорация "Казахмыс", в ходе возникшей ссоры нанес ножевое ранение в спину Минигулову А.М. и резанную рану грудной клетки слева Тембаеву С.А. специалисту ТОО "Корпорация "Казахмыс", который пытался предотвратить конфликт, - говорится в сообщении пресс-службы.



Затем, со слов очевидцев, Тажбенов нанес сам себе ножевое ранение в грудную клетку и скончался на месте происшествия. Амангельды Минигулов и Сабыржан Тембаев госпитализированы.



По данному факту проводится расследование.

Ранее появилась информация о нападении на генерального директора завода "Казахмыс" в Жезказгане и директора по развитию предприятия.