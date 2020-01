Слишком дорогие понты: когда Казахстан сбросит с себя иностранное "иго"? - А.Омирбек

01:09 22.01.2020 "Большая четверка" компаний-аудиторов с известными всему миру именами - Pricewaterhouse Coopers, Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst&Young и KPMG – не раз оказывалась в эпицентре громких скандалов. Их регулярно обвиняют в подтасовке отчетов, мошенничестве и сокрытии информации, продаже схем ухода от налогов, доведении до банкротства одних своих клиентов и укрывательстве преступной деятельности других. Проштрафившиеся аудиторы привлекаются к уголовной и административной ответственности, платят по счетам многомиллионные штрафы. Так происходит во всем мире, но только не в Казахстане. Почему? Похоже, потому, что мы до сих пор не изжили из себя тех самых "папуасов", которых можно купить за любые блестящие "бусики".



Великие комбинаторы



Громкие имена аудиторов из "большой четверки" оказывают на отечественное чиновничество и бизнес-сообщество просто-таки магическое действие. Хотя пора бы уже начать отделять зерна от плевел и отдавать себе отчет в том, что в погоне за чужим именем легко можно потерять свое собственное. Вот только несколько последних фактов.

В мае прошлого года KPMG был оштрафован на 5 миллионов фунтов стерлингов и получил "строгий выговор" после признания некачественным аудита Кооперативного банка в 2009-м. Чуть раньше, в апреле, он тоже был оштрафован на 6 миллионов фунтов стерлингов за проверку страховой компании Syndicate-218 в 2008-м и 2009-м. Еще 3,5 миллиона фунтов ему пришлось выплатить за провальный аудит лондонского отделения Bank of New York Mellon. В июне прошлого года под давлением американской федеральной комиссии по рынку ценных бумаг KPMG признался в использовании украденной информации для изменения некоторых своих предыдущих аудиторских работ и обмана на учебных экзаменах. Итогом стало согласие на выплату штрафа в размере 50 миллионов долларов. Кроме того, ведется расследование в отношении халатности, которую компания допустила при проверке недавно обанкротившего британского строительного холдинга Carillion.



Аналогичная ситуация и с другими члена "большой четверки". В 2017-м Pricewaterhouse Coopers был оштрафован на 5,1 миллиона фунтов стерлингов за провальный аудит обанкротившейся впоследствии компании RSM Tenon. Аудиторы сами признались, что "нарушения были обширными, охватывали пять отдельных признанных действий, связанных со следующими областями аудита: начисление бонусных платежей, определенные аспекты признания незавершенного производства и причитающихся по контрактам сумм, учет аренды, оценка обесценения гудвилла, расчет гудвилла в отношении дочернего предприятия". Почти два года действовал запрет на деятельность Pricewaterhouse Coopers в Индии. Причина – в громком корпоративном скандале: бывший председатель Satyam Computer Services признался в бухгалтерских махинациях на сумму, немного не дотягивающую до одного миллиарда долларов, чего не разглядел аудитор. В 2018-м Pricewaterhouse Coopers выплатил рекордный штраф в 625 миллионов долларов за то, что закрыл глаза на финансовые хищения, имевшие место в рухнувшем впоследствии американском Colonial Bank, где он осуществлял аудит.

В отношении Ernst&Young (сегодня – ЕY) тоже ведется расследование. Сомнение вызвали результаты проведенного им аудита недавно обанкротившегося крупнейшего британского туроператора Thomas Cook, в результате чего более 9 тысяч человек лишились работы, а казне пришлось раскошелиться на сто миллионов фунтов стерлингов, чтобы вернуть туристов домой.

Что касается Deloitte, то в прошлом году его японский офис был оштрафован на 2 миллиона долларов за нарушение принципов аудиторской независимости, а годом ранее двоих сотрудников турецкого представительства компании и вовсе поймали на подтасовках.



И, увы, это не просто печальная статистика, свидетельствующая о том, что в красивый фантик далеко не всегда завернуто аппетитное содержимое. Как заявил профессор финансового учета из "Университета Шеффилда" Прем Сикка в интервью британским СМИ, "каждый из этих случаев отличают две вещи: 1) огромное аудиторское вознаграждение и 2) небольшая, если не сказать нулевая общественная ценность такого аудита. Неспособность аудиторов обнаружить вовремя финансовую неустойчивость у своих клиентов привела к потере работы тысячами граждан, потере их пенсий и налоговых поступлений для государства. В то же время пострадавшие не имеют законных механизмов получить компенсацию, ведь обязательства по соблюдению интересов аудиторы несут лишь перед теми, кто их нанимает, – то есть самими компаниями".

Кстати, Британия всерьез взялась за "большую четверку". По данным на начало текущего года, как сообщают наши коллеги, расследование британского Совета по финансовой отчетности выявило 30 предполагаемых случаев недобросовестного проведения аудита членами "квартета". Аудиторы уже сформировали резерв в 162 миллиона фунтов стерлингов на оплату потенциальных штрафов…



Кто откроет казахам веки?



А что же наша страна? Казахстан, увы, отмалчивается и даже не пытается ставить под сомнение качество работы именитых аудиторов, оплачивая их дорогостоящие услуги, а заодно спасая за счет бюджетных средств банки и компании, которые они в течение ряда лет не только аудируют, но и консультируют. Тут следует сказать, что "большая четверка" уже давно отошла от "чистого аудита" и теперь предлагает своим клиентам все более обширный спектр услуг, по сути, превратившись в консалтинговые фирмы, оказывающие аудиторские услуги. И это обстоятельство только усугубляет ситуацию.

Не так давно влиятельная британская The Guardian прямо написала, что отныне для "большой четверки" ключевыми показателями стали "рост выручки" и "улучшение валовой прибыли", за которыми следуют показатели по удовлетворенности персонала и удовлетворенности клиентов. Выявление ложного учета, мошенничества, уклонения от уплаты налогов и рисков для экономики - все то, чего общество действительно ожидает от своих бухгалтеров, - не является показателем эффективности для этих компаний". Собственно, это мы и наблюдаем в Казахстане.



Возьмем, к примеру, скандально известный холдинг "КазАгро", который еще совсем недавно президент Касым-Жомарт Токаев грозился "разогнать". Как выясняется, единственное, что компания долгие годы делает успешно, – это генерирует убытки. Ее аудитором выступал Ernst&Young. Видели ли его сотрудники, что на самом деле компания превратилась, по сути, в фейковую, неизвестно. Но, судя по тому, что "КазАгро" смело и с гордостью выкладывал в свободном доступе свои годовые отчеты, подписанные аудитором, - вряд ли. Зато государственный аудит вывел Ernst&Young и его клиента на чистую воду. Только за прошлый год убытки холдинга составили 126 миллиардов тенге. Чтобы понять серьезность ситуации, надо знать, что общая сумма убытков остальных компаний с государственным участием (их насчитывается 31) составила 29 миллиардов тенге.



Счетный комитет также обвинил "КазАгро" в неэффективном использовании почти 400 миллиардов тенге, напомнив, что на пополнение оборотных средства ему из государственной казны было выделено 1,6 триллиона. В целом по итогам государственного аудита в "КазАгро" было выявлено финансовых нарушений на сумму 47,1 миллиона тенге. Экономические потери, по оценкам Счетного комитета, составили 206,6 миллиарда тенге, чистые потери – 107 миллиардов, упущенная выгода – 2,5 миллиарда. Что, впрочем, не помешало топ-менеджерам холдинга получить в 2017 и 2018 годах бонусов и премий на 4,3 миллиарда тенге. Почему всего этого не увидел один из самых дорогостоящих аудиторов – вопрос вопросов.

Аналогичная ситуация и с национальной компанией "Казахстан инжиниринг", об убыточности которой в начале декабря прошлого года президенту страны доложила глава Счетного комитета Наталья Годунова. Итоги этой встречи были озвучены в специально выпущенном официальном сообщении, где говорилось, что "согласно предоставленной информации, деятельность НК "Казахстан инжиниринг" носит убыточный характер, растет долговая нагрузка, изнашиваются производственные линии предприятий холдинга… Глава государства поручил направить материалы по итогам аудита в уполномоченные органы для рассмотрения вопроса об ответственности должностных лиц".

А что же независимые аудиторы? Они, похоже, опять все проспали. По крайней мере, о критическом состоянии компании стало известно вовсе не от них. Между тем, как свидетельствует информация, размещенная на официальном сайте "Казахстан инжиниринг", аудит его годовой финансовой отчетности за 2006-й осуществляло ТОО "Делойт", размер вознаграждения которого составил 29 694 357 тенге с учетом НДС. В 2007-2008 годах нацкомпанию аудировало ТОО "Бейкер Тилли Елтал Казахстан" (представительство одной из крупнейших в мире бухгалтерских и консалтинговых контор, не менее именитой, чем члены "большой четверки"). Сумма вознаграждения – 61 000 000 тенге. Начиная с 2011-го, компанию снова аудировало ТОО "Делойт". За период по 2017-й включительно ему за услуги было выплачено в общей сложности 267 920 000 тенге с учетом НДС. Тут, как говорится, без комментариев.

Но рассматривать ответственность аудиторов из "большой четверки" на предмет качественной или некачественной проверки этих и многих других компаний у нас даже в голову никому не приходит.

Кишка тонка

Десять лет назад наша газета пыталась "раскачать" государственные органы и побудить их к решительным шагам в отношении аудиторов, халатно относящихся к своим обязанностям, но, как оказалось, у них попросту кишка тонка.

Точкой отсчета в нашем расследовании стали два обстоятельства. Первое – это то, что знаменитый Ernst&Young, аудировавший "БТА Банк" в течение нескольких лет до его краха, не заметил, как Мухтар Аблязов и Ко выводили оттуда сотни миллионов долларов. А второе – неподдельное удивление тем фактом, что именно этот аудитор продолжил работу с банком после его "национализации", хотя возглавлявшая тогда Агентство по финансовому надзору (АФН) Елена Бахмутова откровенно заявляла: "…у нас на самом деле есть претензии к аудиторам. Потому что они делали отчет по "БТА Банку" за 2007 год и за 9 месяцев 2008 года. И их вина в том, что они не обнаружили очевидных нарушений, тоже есть".

Мы стали требовать ответов от АФН, Минфина, Генпрокуратуры, пытаясь понять, почему они не инициируют соответствующее расследование в отношении аудитора. Ведь можно было последовать примеру США, взяв за основу опыт привлечения к ответственности Ernst&Young федеральной корпорацией страхования депозитов, которая обвинила аудитора в крахе чикагского Superior Bank и предъявила ему иск в размере 548 миллионов долларов. По утверждениям американских властей, Ernst&Young скрыл собственные ошибки, чтобы возможный скандал не расстроил сделку по продаже его консалтингового подразделения французской фирме Cap Gemini. Но наши чиновники пошли своим собственным путем: они начали активно переводить стрелки друг на друга, и очень скоро стало очевидным, что вокруг вопроса об ответственности именитых аудиторов у нас формируется замкнутый круг, выхода из которого попросту нет.

АФН тогда быстро умыло руки, сообщив в своем официальном ответе на запрос редакции, что агентство направило в Минфин письмо с мнением о деятельности аудитора, и, теперь, мол, слово за министерством. Оно тоже не заставило себя ждать. Тогдашний вице-министр финансов Алихан Смаилов уверил нас в том, что раболепия и подобострастного трепета перед именитыми аудиторами наша страна не испытывает и готова поставить их на место, но… только после решения суда. Вот выдержка из его ответа: "Согласно статье 18 Закона "Об аудиторской деятельности", в случае несоответствия аудиторского отчета законодательству Республики Казахстан или фактическим данным такой отчет признается недействительным по решению суда. Таким образом, Министерство как уполномоченный орган, осуществляющий регулирование в области аудиторской деятельности и контроль за деятельностью аудиторских организаций, при признании судом аудиторского отчета недостоверным, правомочно на основании решения суда вынести приказ о приостановлении действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, а в случае повторного совершения правонарушения - о лишении лицензии аудиторской организации".

Но вот вопрос: кто должен обращаться с иском в суд? Например, в случае с тем же БТА – сбежавшее руководство, сами аудиторы или все же государство в лице того же Минфина, которое потратило на спасение банка прорву народных денег? Ответ, как нам тогда казалось, был очевиден. Но дальше слов у министерских чинов дело так и не пошло. Оставалась надежда на Генпрокуратуру, которая, пока АФН с Минфином не могли разобраться в своих полномочиях, "материалы расследования в отношении лиц, учреждений и организаций, не имеющих непосредственного отношения к хищению денежных средств БТА, выделила в отдельное производство". Об этом нам тогда сообщил Сакен Ихсангалиев, возглавлявший следственную группу по "делу Аблязова", и подтверждением его слов стал тот факт, что пару месяцев спустя алматинская прокуратура затребовала у руководства БТА материалы о деятельности Ernst&Young. Но в итоге и тут весь пар ушел в гудок. Аудитор вышел сухим из воды, как, собственно, и все другие представители "большой четверки", работающие в Казахстане и "отметившиеся" в тех или иных, мягко говоря, неоднозначных историях.

Казалось бы, переломным должен был стать август прошлого года, когда появилось громкое сообщение о том, что "KPMG аннулирует аудиторское заключение фальсифицированной финансовой отчетности за три года, представленной Стати". Однако все свелось к тому, что аудитор был изначально введен в заблуждение предоставленной недостоверной информацией, на основе которой он и проводил проверки. Бинго?

Синица в руках лучше журавля в небе?

Вывод тут один: "большая четверка" прочно закрепилась на казахстанском рынке, а на то, чтобы подвинуть ее, смельчаков у нас нет. И сколько бы глава МВФ Кристин Лагард ни призывала развивающиеся страны отказаться от услуг именитых консультантов и аудиторов, экономить и сосредотачивать финансовые ресурсы внутри страны в преддверии очередного глобального экономического кризиса, мы ее не слышим – нам дороже понты.

Понятно, что отечественный бизнес, пытающийся выйти на мировой рынок, вынужден прибегать к услугам "большой четверки", доказывая тем самым своим партнерам собственную состоятельность (аудит от Васи Пупкина или ТОО "Маркымбай" им в этом вряд ли поможет). Но кто сказал, что следование существующим правилам игры автоматически лишает нас права применять жесткие санкции, если налицо откровенная халатность, а то и преступный умысел? Или нашему бюджету не нужны миллионы долларов, которые недобросовестные аудиторы выплатят в виде штрафов? Конечно, куда безопаснее повысить налог на транспорт, взять под контроль онлайн-платежи, увеличить пошлины – народ-то свой, он все стерпит, а вот идти против мировых воротил как-то боязно. Этот вывод, кстати, подтверждают и последние события.

Пристальное внимание аудиторской деятельности, в том числе и компаний "большой четверки", с недавнего времени уделяют авторы Telegram-канала RiskTakersKZ. В частности, они выступили с предложением внести изменения в правила предоставления финансовой отчетности членами фондовой биржи и исключить практику проведения аудита более трех лет одним аудитором. "Для вас это бесплатная норма, которая не несет никаких рисков, а для нас шаг к повышению качества финансовой отчетности", - посчитали они. Но…

Отреагировали только представители казахстанской фондовой биржи, заявившие, что готовы поддержать инициативу, но ротацией аудиторов должны заниматься не они, а уполномоченные органы - Минфин и недавно созданное Агентство по регулированию и развитию финансового рынка. Те же пока хранят гордое молчание…

Похоже, круг снова замкнулся?



Автор: Асель Омирбек Источник - camonitor.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1579644540

