Зокирзоду высадили из кресла вице-премьера ТаджПравительства

07:49 22.01.2020

Эмомали Рахмон уволил вице-премьера Таджикистана Махмадтоира Зокирзоду, сообщаили в пресс-службе главы государства.

Указ о снятии Зокирзоды с должности Рахмон подписал во вторник утром.

"Освободить Зокирзода Махмадтоира Зоира от должности заместителя премьер-министра Таджикистан", - говорится в документе.



Уточнятся, что Зокирзода покидает должность вице-премьера Таджикистана в связи с переходом на другую работу.



Рахмон сменил министра юстиции Таджикистана

Указ об увольнении Зокирзоды направлен на утверждение Маджлиси Оли (Высшего собрания) Таджикистана.

Рахмон провел кадровые перестановки

Ранее стало известно, что Махмадтоир Зокирзода примет участие в парламентских выборах республики, которые намечены на 1 марта.