 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 22.01.2020
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09:15  Индейцы-социалисты могут законно вернуть себе власть в Боливии. На выборы пошли сильной связкой Катакора-Чокеуанка
08:57  Смерть от безысходности: американская мечта пошатнулась, - Neue Zurcher Zeitung
08:55  Войны будущего: ополченцы, вооруженные хай-тек оружием, сражаются друг с другим в тлеющих прокси-войнах, - Financial Times

08:50  В Таджикистане новый министр юстиции - Ашуриен вместо Шохмурода
08:49  В Ташкенте создана правительственная комиссия. При пожаре в рос-Томске погибли 10 узбеков
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08:33  Секретно: В Узбекистане утвержден новый список запрещенной религиозной литературы, сайтов и организаций
07:49  Зокирзоду высадили из кресла вице-премьера ТаджПравительства
01:09  Слишком дорогие понты: когда Казахстан сбросит с себя иностранное "иго"? - А.Омирбек
00:55  Срыв договоренностей по Ливии обернется катастрофой, - Ханде Фырат
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00:08  Россия – партнер Ирана или малый сатана? - А.Эскин
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Вторник, 21.01.2020
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20:34  Россия. Мишустин сформировал новое правительство. Полный список (видео)
20:23  Le Figaro: Итоги присутствия американцев на Ближнем Востоке - пустые победы
17:43  Из рос-правительства выставляют легендарного "футболиста" Мутко
16:39  Британия и ВАДА пытаются отмазать бегуна-чемпиона Мо Фараха от допинга
16:20  Кастрюли на головы! Марш американских баб против Трампа, - Le Figaro
16:18  "Некоторые наполняли ножны кровью короля". Как глумились над казненным Людовиком XVI, - Die Welt
16:12  Пасьянс Набиуллиной. Доколе рос-финансами будут шурудить американские лапки, - М.Хазин
16:11  8 бюджетных каз-мажоров отчислены из Германской Академии правосудия за пьянку и аморалку (видео)
16:05  Умер экс-депутат мажилиса Казахстана Камал Бурханов
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14:29  Мирзиеев озадачил новый УзбКабмин свежей утопией - дать рост производства за 5 лет в 2,5 раза!
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12:26  Кыргызстан и Таджикистан договорились разменять 2 спорные территории - Арык-Асты и Самаркандек
11:50  В Нур-Султане водрузят памятник Ганди. Почему не Хаммурапи?
11:46  В Сенат Узбекистана нового созыва затесалась одна "европейка" - Анна Добрих из Намангана
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09:49  Новым акимом Павлодарской области Казахстана стал выпускник МГУ Абылкаир Скаков
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    Таджикистан   |   КАДРЫ   | 
Зокирзоду высадили из кресла вице-премьера ТаджПравительства
07:49 22.01.2020

Эмомали Рахмон уволил вице-премьера Таджикистана Махмадтоира Зокирзоду, сообщаили в пресс-службе главы государства.
Указ о снятии Зокирзоды с должности Рахмон подписал во вторник утром.
"Освободить Зокирзода Махмадтоира Зоира от должности заместителя премьер-министра Таджикистан", - говорится в документе.

Уточнятся, что Зокирзода покидает должность вице-премьера Таджикистана в связи с переходом на другую работу.

Рахмон сменил министра юстиции Таджикистана
Указ об увольнении Зокирзоды направлен на утверждение Маджлиси Оли (Высшего собрания) Таджикистана.
Рахмон провел кадровые перестановки
Ранее стало известно, что Махмадтоир Зокирзода примет участие в парламентских выборах республики, которые намечены на 1 марта.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - tj.sputniknews.ru
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