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Секретно: В Узбекистане утвержден новый список запрещенной религиозной литературы, сайтов и организаций
08:33 22.01.2020

Пока что секретно: В Узбекистане утвержден новый список запрещенной религиозной литературы, сайтов и организаций

Комитет по делам религий при Кабинете Министров Узбекистана утвердил обновленный список материалов религиозного содержания, запрещенных к изготовлению и распространению внутри страны, а также ввозу на территорию республики.

Утвержденный 25 декабря 2019 года документ помечен грифом "Для служебного пользования". В комитете по делам религий сообщили, что список передан в МВД и отказались комментировать эту информацию.
Документ, предоставленный источником, работающим в системе органов внутренних дел Узбекистана, составлен на бумаге формата А4 и состоит из более чем 40 страниц.
Основная часть материалов, внесенных в этот список, это проповеди, книги, сайты, страницы в социальных сетях, принадлежащие организациям, представителям группировок и отдельным улемам, признанным в Узбекистане и ряде стран религиозными экстремистами, радикалами и террористами.

В списке значатся "Хизб ут-Тахрир", движение "Нурджулар", "Общество акрамитов", "Движение Нурсафардийя", "Катиба Таухид валь-Джихад", "Джабхат ан-нусра", "Таблигии джамаат" и ряд других группировок и организаций.
Кроме того, в "черный список" попали отрывки из проповедей, книг и видеосюжетов, принадлежащих этим группировкам, которые размещены в социальные сети отдельными лицами, а также заголовки статей, написанные под вдохновением этих материалов.
Также в списке запрещенных материалов религиозного содержания оказались статьи, проповеди, стихи и видеоматериалы политико-религиозного характера, написанные неизвестными авторами и опубликованные на интернет-сайтах и соцсетях.

Видеорепортаж продолжительностью почти в 1 минуту о воюющих в Сирии центральноазиатских боевиках, подготовленный каналом VICE NEWS, головной офис которого находится в Нью-Йорке, также внесен в список запрещенных религиозных материалов.
Кроме того, в списке запрещенных религиозных материалов оказались книга "Эти дни" ("Бу кунлар") узбекского писателя-диссидента Нурилло Отаханова (Нурулло Мухаммада Рауфхона) и видеообращение к президенту Шавкату Мирзияеву имама Фазлиддина Парпиева, покинувшего Узбекистан в 2018 году.

Помимо этого, в списке значатся имена имама из Каракалпакстана Мухаммадасолиха Абутова, получившего политическое убежище в Швеции, имама из города Кара-Суу (Кыргызстан) Рашода Камалова и его покойного отца, известного богослова Мухаммадрафика Камалова, имама из Намангана Обидхона-кори Назарова, получившего политубежище в Швеции и пережившего в 2012 году покушение, а также имама из Андижана Абдували Мирзаева, пропавшего в ташкентском аэропорту в 1994 году.
В примечании документа подчеркивается, что все внесенные в этот список материалы являются запрещенными. Кроме того, в документе особо отмечено, что список будет регулярно обновляться и дополняться.
Представители Комитета по делам религий при Кабинете Министров Узбекистана подтвердили наличие такого документа, который, по их словам, направлен в Министерство внутренних дел.

По данным Минюста, согласно статье 14 принятого 30 июля 2018 года закона "О противодействии экстремизму", признание организации экстремистской осуществляется в судебном порядке. Заявление об этом Генеральный прокурор подает в Верховный суд.
Перечень организаций, в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение суда о признании их экстремистскими и запрете их деятельности на территории Узбекистана, подлежит опубликованию на официальных веб-сайтах Министерства юстиции и Верховного суда республики.

По словам источника "в системе органов внутренних дел Узбекистана, в отношении узбекистанцев, задержанных с запрещенными материалами внутри страны или на границе республики, применяются статьи 244-1 ("Изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку") и 246 ("Контрабанда, то есть перемещение через таможенную границу Республики Узбекистан материалов, пропагандирующих религиозный экстремизм, сепаратизм и фундаментализм") УК РУз.
В случае подтверждения вины, задержанным грозит штраф от трехсот до четырехсот базовых расчетных величин или ограничение свободы от трех до пяти лет, либо лишение свободы от трех до пяти лет.

Источник - centralasian.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1579671180
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