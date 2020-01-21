Казахстан решился не высылать в Китай бежавших из Синьцзяна этнических казахов

08:35 22.01.2020

Казахстан не будет высылать в Китай бежавших из Синьцзяна этнических казахов



По одному году тюремного срока каждому дали двум этническим казахам из китайского Синцзяна, Кастеру Мусакану и Мурагеру Алимулы. Свой срок беженцы будут отбывать в колонии-поселении. Но больше всего казахстанцев тревожило – выдадут ли их Китаю.

"У них есть полное право встречаться с родными. Вместе с тем, на основании 62-й статьи Уголовного кодекса, в учреждении минимальной безопасности один день считается за два. Поэтому содержание их под стражей три месяца и три дня будет исчисляться как 6 месяцев и 6 дней. То есть остаток срока составляет 5 месяцев 24 дня. При этом суд не стал применять наказание в виде выдворения из страны в связи с их полным раскаянием", – сказала судья Шынар Оспанова.



До этого в нескольких городах страны прошли акции в поддержку Мурагера и Кастера – активисты требовали оставить их в Казахстане и не выдавать Китаю. У самого же здания суда также собрались несколько десятков людей. Они специально приехали из разных городов, чтобы выразить свою поддержку.



Осенью 2019-го два этнических казаха без документов бежали из Китая. Сначала они рассказали журналистам в Алматы о давлении и пытках в Синьцзяне, и только потом добровольно сдались казахстанским властям. Во время следствия беженцы рассказали о причине поступка: в Синьцзяне им грозило тюремное заключение в лагерь, и поэтому они решили просить убежище на исторической родине – в Казахстане.



В самом начале этого дела один из адвокатов Кастера и Мурагера, Бауыржан Азанов, еще во время следствия подал их документы в миграционную службу. Он просил выдать им свидетельство лиц, ищущих убежище. Такой документ мужчинам предоставили. Он находится в личном деле осужденных. Но статус беженца Мусакану и Алимулы власти Казахстана пока еще не предоставили.



21 Январь, 2020