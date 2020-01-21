Независимость за счет России закончилась. Какие выводы должны сделать постсоветские элиты? - А.Бурханов

08:40 22.01.2020

Независимость за счет России закончилась. Часть первая

Какие выводы должны сделать постсоветские элиты?

Ахмет Бурханов

21 января 2020



На первый взгляд, кажется, что Послание Федеральному собранию президента России Владимира Путина дело сугубо внутрироссийское. Однако поскольку Россия является влиятельной сверхдержавой, все ее действия отражается по всему внешнему периметру. Хочет этого кто-то или нет.

В последние пять лет Россия так стремительно менялась, что весь остальной мир не успевал за этим угнаться, отсюда их очередная недооценка, теперь уже, современной России. Послание Путина, которое должно исполняться здесь и сейчас, превращает Россию в самую большую привлекательную страну, в плане социальной защиты и социальной справедливости.



Россия, обеспечивающая своим гражданам гарантированные доходы не ниже прожиточного минимума на каждого члена семьи, безусловно, станет объектом вожделения для многих жителей постсоветского пространства. Тем более, если этот гарантированный минимум выплат сопоставим со средней зарплатой постсоветского жителя. В этих случаях никакие идеи независимости, эксплуатируемые местной элитой, отныне не будут работать.



Путинское послание, в части подтягивание уровня жизни в стране к уже достигнутому Россией статусу мировой державы, особенно отрезвляюще воздействуют на украинцев и белорусов. Место "европейской морковки" прочно займет российский паспорт. Если Россия ликвидирует бедность у себя, то любые ее действия жителями соседних стран будут оцениваться позитивно. А новости из великой страны, где живут достойно бывшие соотечественники, будет действовать круче любой пропаганды.



Уроки развала СССР для России не прошли даром. Сейчас уже никто не спорит, что на развал могущей страны, кроме предательства части элиты, повлияла мягкая сила Запада – разрекламированный привлекательный образ их жизни. Одним из ярких примеров служит открытие Макдональдса в Москве, где исторические кадры огромной очереди наглядно показывают, что будет со страной, если перезревшие проблемы общества годами не решаются.

Десятилетия восстановления суверенитета и модернизация военной мощи России дали свои плоды. В результате активной внешней политики, подкрепленной военной силой, Россия вернула свой утраченный статус великой сверхдержавы в мире. Послание Путина знаменует переход России на новый этап своего исторического развития в новом качестве.



Вместе с тем, статус великой державы возлагает на Россию огромную ответственность в ее действиях и несет большие имиджевые риски на глазах мировой общественности. Все, что делает Россия может использовано против нее геополитическими соперниками. В информационный войне имидж и образы страны давно вышли на первый план.

Запад доигрался своим переформатированием человечества на мелкие атомы. Так называемая гендерная толерантность (по меткому выражению Чубайса), является гвоздями в крышку гроба западного доминирования. Цивилизованный образ белого человека уже занят трансгендерами, кончитами, тунбергами и прочими.

Также стремительно падает положительный образ Европейского Союза на фоне миграционного наплыва некоренного населения, желтых жилетов, брексита и прочих событий. В этой ситуации формирующиеся образ справедливой России, образ русского человека, выигрышно смотрится в глазах мировой общественности.

Решение задачи экономического рывка и ликвидация бедности в России, превращает ее в притягательную силу, запускает процессы взаимовыгодных действий с внешним миром.



Если телевидение и печатные СМИ Запада смогли преодолеть железный занавес и развалить СССР, то интернет добивает положительный образ "цивилизованного мира". Один только пример Польши, которая, не имея никаких аргументов против, пытается поставить под цензуру российскую версию событий 1939-1945 годов, чего стоит.



Другими словами, Россия, выработав устойчивый идеологический иммунитет, в условиях открытого информационного пространства умело пользуется западным оружием. Воистину, сила в правде, и мир меняется Россией.

А что касается выводов для постсоветских элит, то можно констатировать, что время геополитического выбора приближается как метеорит и стремительно сужается поле маневра между Западом и Россией. Геополитические часы тикают быстрее, чем предполагают элиты бывших союзных республик, и спасать непосильно нажитые богатства за границей они не успеют или не смогут.



В этих условиях экономическая целесообразность является решающим фактором. Либо постсоветские элиты добиваются полноценной интеграции с Россией на взаимовыгодных условиях, либо остаются у разбитого корыта на обочине истории. Новая Россия сегодня как никогда прагматична, что против желания, никого спасать не станет и осуществлять масштабные проекты, без железобетонной гарантии соблюдения российских национальных интересов, не будет.