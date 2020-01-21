 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Эрдоган согласился пойти с Асадом в разведку, - И.Субботин
08:47 22.01.2020

Турция и Сирия наладили контакт на уровне спецслужб

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
21.01.2020

Эрдоган вложил много сил в борьбу с Асадом, но вынужден поддерживать контакты с Дамаском.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган обратил внимание на важность прошедших 13 января в Москве переговоров между сирийской и турецкой разведками. О том, что глава Бюро национальной безопасности Сирии Али Мамлюк и руководитель турецкой Национальной разведывательной организации (MIT) Хакан Фидан встретились в России, было известно и раньше, однако только сейчас появились подробности этой беседы, которая, по-видимому, стала признаком нормализации отношений между Дамаском и Анкарой.
"Самое важное – это отношения Хакана с российской, сирийской и иранской сторонами", – сказал Эрдоган журналистам, возвращаясь с берлинской конференции по Ливии. По его словам, переговоры главы MIT с коллегами в Москве, которые состоялись 13 января на полях встречи, посвященной ливийскому конфликту, прошли весьма успешно. Как ни парадоксально, но первым о контакте Фидана и Мамлюка сообщило сирийское государственное агентство SANA, хотя сирийский официоз воздерживается от того, чтобы говорить о связях между Дамаском и поддерживающей сирийскую оппозицию Анкарой публично. Более того, в сообщении SANA говорится, что главы сирийской и турецкой разведок общались один на один.
Вашингтонское издание Al-Monitor подтверждает, что у Фидана и Мамлюка действительно состоялась двусторонняя встреча. Источники портала говорят, что это произошло после того, как президент РФ Владимир Путин на встрече с турецким коллегой в Стамбуле 8 января предложил повысить уровень контактов между властями Сирии и Турции.
По этим данным, турецкая сторона высказала уважение территориальной целостности и суверенитету Сирии, признав, что ее военное присутствие на севере Арабской Республики является временным. Фидан призвал официальный Дамаск разработать совместную стратегию против курдских отрядов народной самообороны, действующих на северо-востоке Сирии. Более того, по мнению турецкой стороны, требуется более тесное сотрудничество и координация между разведывательными службами двух стран для предотвращения нежелательных инцидентов на местах. Как обращает внимание Al-Monitor, Анкара указала на необходимость координации и в вопросах, касающихся использования воздушного пространства Сирии.
Как следует из сообщений SANA, Мамлюк, в свою очередь, призвал Турцию выполнять обязательства по сирийской провинции Идлиб, которая остается в руках мятежников и террористических формирований, связанных с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ). В нарушениях режима прекращения огня в этой зоне деэскалации Дамаск винит исключительно оппозиционные группировки, которые находятся в ответственности Турции, поэтому, по его мнению, она должна повлиять на своих "клиентов". Впрочем, как следует из официальных заявлений сирийского правительства, оно выступает за то, чтобы турецкий контингент покинул периметр Идлиба. Анкара же, как считается, готова "сдать" провинцию, но на выгодных условиях.
То, что столь серьезный разговор между главами разведок состоялся на полях встречи, посвященной Ливии, косвенно дает понять, что выгодные условия Анкара может ждать на "ливийском" направлении. В многолетнем конфликте на севере Африки турецкая сторона поддерживает международно признанное Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем, в то время как Россия считается "покровительницей" враждебных ПНС сил – Ливийской национальной армии во главе с Халифой Хафтаром. Можно предположить, что власти Турции ждут от Москвы давления на Хафтара в обмен на сдачу сирийским правительственным силам территории Идлиба. Во всяком случае, наблюдатели сходятся на таком сценарии.
В экспертной среде говорят, что в Турции слышны призывы наладить отношения с Сирией. "Оппозиционные партии Турции уже давно призывают начать диалог с Дамаском, – заявил "НГ" проживающий в Анкаре эксперт Российского совета по международным делам Тимур Ахметов. – Координация двух сторон должна помочь решению турецких проблем, связанных с войной в соседней стране, – проблем беженцев и курдского сепаратизма. В последнее время к этому добавилась еще и необходимость противостоять дестабилизирующим действиям США посредством координации с региональными игроками – Ираком, Сирией и Ираном. Еще одним аргументом является необходимость определять свою внешнюю политику самостоятельно".
Политика Анкары не может определяться через Москву и Тегеран, подчеркивает аналитик. "Сейчас понятно, что Асад остается у власти, а делать с сирийскими беженцами что-то надо, – говорит Ахметов. – Главным препятствием для открытого диалога, как мне кажется, является Эрдоган, который вложил много внутриполитических ресурсов в антиасадовскую кампанию. Ему трудно будет вновь начать общаться с Асадом без заметного урона имиджу". Однако это, как полагает эксперт, не мешает Анкаре поддерживать контакты с Дамаском в сфере безопасности. Ахметов отмечает, что такой диалог ведется не первый год. Об этом говорит, например, эпизод с террористом Юсуфом Назиком, совершившим в 2013 году нападение в турецкой провинции Хатай. Он был передан Турции сирийской стороной.

Источник - ng.ru
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