В Ташкенте создана правительственная комиссия. При пожаре в рос-Томске погибли 10 узбеков

08:49 22.01.2020

Создана правительственная комиссия в связи с трагедией в Томской области



Распоряжением президента Шавката Мирзиеева создана правительственная комиссия для изучения причин трагедии в Томской области и помощи семьям жертв и пострадавших, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).



Распоряжением президента Шавката Мирзиеева создана правительственная комиссия для изучения причин пожара в Томской области России, в котором погибли 10 граждан Узбекистана и 2 пострадали, а также помощи семьям жертв и пострадавших. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.



На комиссию возложен ряд задач, в том числе организацию оказания необходимой медицинской и психологической помощи близким погибших и пострадавших, доставки пострадавших и тел погибших на родину, изучение совместно с российскими специалистами причин возгорания, установление личностей жертв и содействие их родным в проведении похоронных мероприятий.

Напомним, в ночь на 21 января произошел пожар в одноэтажном деревянном здании на площади 208 кв. метров в поселке Причулымский Асиновского района Томской области. Погибли 10 граждан Узбекистана.