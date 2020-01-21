В Таджикистане новый министр юстиции - Ашуриен вместо Шохмурода

08:50 22.01.2020

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сменил главу Министерства юстиции республики, говорится на сайте главы государства.

Согласно подписанному указу, от должности освобожден Рустам Шохмурода.



Уточняется, что чиновник уволен в связи с переходом на другое место работы.

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Вместо Шохмуроды министром юстиции Таджикистана назначен Музаффар Ашуриен.

"В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю: назначить Ашуриена Музаффара Курбонмухаммада Министром юстиции Таджикистана. Представить настоящий указ на утверждение Маджлиси Оли Республики Таджикистан", - говорится в документе.

Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон уволил заместителя министра образования и науки республики Бадриддина Усмонзоду.