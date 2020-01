Войны будущего: ополченцы, вооруженные хай-тек оружием, сражаются друг с другим в тлеющих прокси-войнах, - Financial Times

08:55 22.01.2020

21 января 2020 г.

Хелен Уоррелл | Financial Times



"Войны будущего не будут начинаться и заканчиваться; вместо этого они будут переходить в спящий режим и тлеть", - писал военный стратег Шон Макфейт в своей статье, в которой излагался его прогноз о будущем конфликтов. Описанная им серая зона между войной и миром - понятие, теперь получившее широкое признание среди экспертов - будет результатом видоизменяющихся международных отношений и перемен в том, кто будет выступать на линии фронта", - пишет Financial Times.



"(...) К 2050 году власть государства, как ожидается, уступит власти автономных регионов, мегаполисов и частных интересов, тем самым умножив число игроков в военных действиях, на которые в три ближайших десятилетия будут влиять технологические достижения, - говорится в статье. - Теории о будущих войнах имеют тенденцию сосредотачиваться на антиутопическом видении появления робота-убийцы, автономного смертоносного оружия, которое превзойдет своих изобретателей-людей. Предполагается, что такие страны, как Россия и Китай, вкладывают средства в исследования систем такого рода, в то время как США настаивают на том, что их военное использование устройств с функциями самообучения будет в большей степени сосредоточено на киберзащите и обслуживании самолетов. Тем не менее, противники Запада используют целый ряд передовых технологических возможностей (...). Они могут проводиться в социальных или традиционных СМИ в гражданской сфере, но они все еще являются военным ответом в конфликте серой зоны - как это видно из вмешательства России в выборы в США 2016 года", - пишет Financial Times.



"Россия... все шире использует машинное обучение и автоматизацию в своих глобальных кампаниях по дезинформации", - недавно предупредил Джон Шанахан, директор Объединенного центра искусственного интеллекта Минобороны США. (...) "Китай также содействует продаже автономного оружия с поддержкой ИИ на мировом рынке вооружений, снижая порог входа для потенциальных противников и потенциально передавая эту технологию в руки нерегулярных структур", - сказал он.

"Доступность новейших видов сложного оружия для небольших ополчений и вооруженных групп является важным фактором, который следует учитывать при рассмотрении будущего боевых действий. Следующие 30 лет ускорят конкуренцию между великими державами; аналитики в сфере обороны считают, что к 2040 году Китай сможет соперничать с США в военном отношении", - подчеркивается в публикации.



"Однако по мере того, как крупные экономики становятся более интегрированными, особенно за счет торговли, издержки вступления в конфликт увеличиваются. В результате боевые действия, как ожидается, перейдут от явных конфликтов между государствами к прокси-войнам, проводимым на расстоянии с буфером отрицания своей причастности (...)", - пишет издание.



"Важными игроками конфликта, скорее всего, станут квазигосударственные группы, которые не действуют в соответствии с международными правовыми нормами, такими как Женевская конвенция", - утверждает Джек Уотлинг, эксперт по военному делу и боевым действиям на суше в лондонском Королевском институте оборонных исследований.



"Опасность заключается в том, что война становится более беззаконной и непредсказуемой, поскольку "прокси" и ополченцы не будут связаны многосторонними соглашениями, которые в настоящее время принимаются всеми государствами-членами ООН, включая Китай и Россию", - отмечается в статье.



"(...) Переход от государственного конфликта к войне между менее крупными группами будет одним из сопутствующих факторов во враждебных действиях серой зоны, описанных Макфэйтом - состояние, которое он называет "долговременными беспорядками" - без четкого начала или конца. Изменения в установленных национальных структурах также увеличат число боевых групп. В 2018 году Министерство обороны Великобритании сделало прогнозы о военных действиях в 2050 году в своем докладе "Глобальные стратегические тренды". Он заставляет предположить, что экономическая и политическая власть городов будет расти относительно власти стран, создавая более децентрализованную форму правления, - передает издание. - Минобороны также утверждает, что несколько международных компаний могут стать более влиятельными, потому что они предоставляют жизненно важные государственные услуги".



"Ополченцы изменятся - не столько вооруженные группы и бойцы-партизаны, сколько автономные образования, работающие от лица города, который имеет свою собственную внешнюю политику или политику безопасности, отличную от государства, или от лица компании со своим собственным компонентом вооруженной безопасности, - объясняет Уотлинг. - Это более сложная смесь организаций от насильственных террористических групп до гражданских институтов".



"Это откроет путь к возрождению наемников, особенно на фоне того как оружие и активы, которые когда-то считались прерогативой стран - от сил специального назначения до боевых вертолетов - будут все более доступны на рынке. Частные армии, как показывает история, неизбежно являются частью мирового военного будущего. "Это одна из самых опасных тенденций нашего времени, - пишет Макфейт. - Однако большинство наблюдателей ее не замечают".



Источник: Financial Times