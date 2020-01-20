 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Смерть от безысходности: американская мечта пошатнулась, - Neue Zurcher Zeitung
08:57 22.01.2020

20 января 2020 г.
Кристоф Айзенринг | Neue Zürcher Zeitung

"Среди белых американцев сильно возросло количество суицидов и смертей от наркотиков или алкоголя, показало исследование Ангуса Дитона и Энн Кейс. Возможная причина: разрушение традиционных трудовых, семейных и религиозных отношений", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

Американский капитализм не работает для части населения. К такому жесткому выводу пришел нобелевский лауреат Ангус Дитон и Энн Кейс, исследователи Принстонского университета. Капитализм спас от бедности миллиарды людей по всему миру, подчеркнул Дитон на экономической конференции в Сан-Диего, прошедшей в начале года, однако в его собственной стране капитализм за последние пятьдесят лет разочаровал многих - и это отражается даже на продолжительности жизни. Три года подряд она незначительно сокращается - с 79,1 до 78,9 лет. Это необычная тенденция для развитой страны, отмечает издание.

Особенно ухудшилось положение белых американцев, имеющих только аттестат о полном среднем образовании. "С наступлением нового века среди них сильно выросла смертность. Драматичность ситуации иллюстрирует один пример: в 1999 году среди белых американцев в возрасте от 50 до 54 лет, имеющих полное среднее образование, умерло 722 человека из 100 тыс. Среди чернокожих этот показатель был тогда значительно выше - 945 человек. Однако ситуация изменилась с точностью до наоборот: к 2015 году смертность среди белых американцев увеличилась до 927 человек, при этом среди чернокожих она сильно упала до 703 человек. Таким образом, смертность белых американцев, не имеющих высшего образования, выросла почти на 1,7% в год".

"Чрезвычайно возросло количество суицидов, а также смертей от злоупотребления наркотиками и алкоголем. Еще одним фактором риска является ожирение, - поясняет издание. - (...) В штате Юта две трети населения составляют мормоны. Их религия запрещает употреблять алкоголь, кофе и табак. При этом количество суицидов среди 45-54-летних жителей Юты выросло с 1999 года вдвое, количество смертей от алкоголя и наркотиков и вовсе увеличилось на 150%".

Энн Кейс говорила в Сан-Диего о двух разных мирах, в которых живут американцы с высшим образованием и без него. Реальная зарплата людей со средним образованием стагнирует в США на протяжении пяти десятилетий - поэтому мужчины без высшего образования считаются, по словам Кейс, менее подходящими для создания семьи.
В США количество рабочих мест в промышленности упало с более чем 20% в 1980 году до 8,5% в настоящий момент. Работа в сфере услуг хуже оплачивается и имеет меньший социальный престиж. Когда соединяются несколько таких факторов, это приводит к потере статуса и растущей изоляции. (...) К тому же среди молодых американцев (20-29 лет) значительно меньше людей сегодня относят себя к церкви - институту, который раньше способствовал формированию общности.
К "виновникам" ситуации Дитон и Кейс причислили также американское здравоохранение с возросшим количеством выписываемых опиоидов. "Согласно одному из исследований, каждый второй безработный мужчина в США принимает обезболивающие средства, и чаще всего речь идет об опиоидах, которые вызывают зависимость. Часто выписывая такие препараты, медики подливают масло в огонь, говорят исследователи".

"Экономисты растеряны и не знают, что можно предпринять. Высказывались предложения по поводу всеобщего медицинского страхования, субсидирования заработной платы и увеличения расходов на образование. Но то, что все американцы внезапно получат 4-летнее высшее образование, маловероятно. Кеннет Рогофф (Гарвардский университет) возразил, что хотя в Южной Корее 70% населения имеют диплом о высшем образовании, страна также имеет один из наиболее высоких показателей по самоубийствам".

Впрочем, пишет издание в заключение, возможно, исследователи представляют ситуацию в слишком темных красках. "Как количество преступлений с применением насилия, так и имущественных преступлений сократилось с 1993 года более чем в два раза. Конечно, необходимо изучать раздробленность американского общества, но не стоит упускать из виду и достижения, иначе это лишь еще больше омрачит настроения", - заключает Neue Zürcher Zeitung.

Источник: Neue Zürcher Zeitung

Источник - inopressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1579672620
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