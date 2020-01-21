Индейцы-социалисты могут законно вернуть себе власть в Боливии. На выборы пошли сильной связкой Катакора-Чокеуанка

09:15 22.01.2020

Эво Моралес вмешался в выборы в Боливии

Находящийся в изгнании экс-президент рассчитывает на триумф своего соратника по партии



В Боливии в решающую фазу вступает президентская кампания, первая с 2002 года, в которой напрямую не участвует Эво Моралес. Экс-глава государства потерял пост в ноябре прошлого года и находится в изгнании, однако из политической жизни своей родины не выпал. Именно он назвал имена кандидатов на пост президента и вице-президента от социалистов: ими стали соответственно бывший министр экономики и госфинансов Луис Арсе Катакора и экс-глава МИДа Давид Чокеуанка. Эксперты отмечают, что возможная победа правых сил может отдалить Боливию от ее прежних союзников в регионе, но отношения с Москвой в любом случае будут строиться на принципах прагматизма.



Кандидатов на высшие государственные посты Эво Моралес представил после встречи с функционерами своей партии "Движение к социализму" (MAS). За пост президента будет бороться экс-министр экономики и госфинансов Луис Арсе Катакора (2006–2019). Идущий с ним в связке кандидат в вице-президенты - экс-глава МИД Боливии (2006–2017) Давид Чокеуанка, близкий соратник Эво Моралеса и, как и он, представитель индейского народа аймара.

После двух этапов интенсивных дебатов была выбрана формула, с которой мы победим на выборах 3 мая",- написал господин Моралес на своей странице в Twitter.



Согласно закону о выборах от 23 ноября прошлого года, сам господин Моралес баллотироваться на пост главы государства не может. В законе записан запрет на участие в выборах лицам, которые занимали эту должность два срока подряд. Такая норма существовала и в старом законодательстве. Однако ранее Верховный суд Боливии дважды помог господину Моралесу, впервые участвовавшему в президентских выборах в 2002 году и победившему спустя три года, ее обойти. В первый раз - в 2013 году, когда не засчитал Эво Моралесу его первый срок правления. А после - в 2017-м, когда в обход результатов всенародного референдума одобрил выдвижение политика на четвертый президентский срок.



Напомним, после победы Эво Моралеса на президентских выборах 20 октября 2019 года в Боливии разразился внутриполитический кризис. Главный оппонент политика, экс-президент (2003–2005) Карлос Меса, не признал результаты голосования, после чего в крупнейших боливийских городах начались акции протеста. Три недели спустя господин Моралес вынужденно покинул свой пост, назвав произошедшее госпереворотом. Должность и. о. президента заняла второй вице-спикер Сената Жанин Аньес, представляющая оппозицию. Сам господин Моралес был вынужден искать политическое убежище в Мексике, а после - в Аргентине. "Моей ошибкой было снова выдвигаться. Но это было решение народа, и я принял предложение выдвинуть свою кандидатуру на четвертый срок в соответствии с конституцией",- признался господин Моралес накануне в интервью немецкой газете Die Zeit.

Как Эво Моралес ушел в отставку под давлением военных

О том, что именно Луис Арсе Катакора будет баллотироваться на пост президента от MAS, стало известно в последний момент. В прошлую пятницу в Ла-Пасе альянс профсоюзов "Пакт единства" выступил за выдвижение тандема Давида Чокеуанки (ему прочили пост президента) и вице-президента боливийской федерации производителей коки Андронико Родригеса (он мог бы стать заместителем главы государства). "Результат партийного слета говорит о сохранении Моралесом лидерства в своей политической силе: это он настоял на выдвижении Арсе и Чокеуанки, которые относятся к числу его близких соратников,- сообщил "Ъ" старший научный сотрудник Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Дмитрий Морозов.- По существу, Моралес в директивном порядке отменил итоги волеизъявления "Пакта" и навязал свой вариант. Подобный авторитаризм может усилить имеющиеся противоречия внутри MAS.

Так, сенатор от MAS Омар Агиляр уже назвал решение Моралеса "предательством", которое приведет к расколу".

По мнению директора Центра ибероамериканских исследований СПбГУ Виктора Хейфеца, выдвижение кандидатуры Луиса Арсе Катакоры в президенты свидетельствует о том, что MAS пытается привлечь дополнительный электорат. "В первом случае приоритет был отдан профсоюзам сборщиков коки, но в итоге в партии решили, что нужно расширить базу сторонников",- сообщил эксперт "Ъ". При этом он предположил, что MAS будет продвигать тезис об экономических успехах при Эво Моралесе, что "подтверждается реальными статистическими данными".



Раскол в партии уже отразился на ее рейтинге. Согласно опросу, проведенному 2 января телекомпанией Unitel, поддержка на тот момент еще неназванного кандидата от MAS составляла 20,7% - у самого Моралеса в октябре 2019 года этот показатель был более чем в два раза выше. Между тем MAS сохраняет лидерство в гонке, в том числе из-за большой раздробленности боливийской оппозиции. На выборах она, в частности, будет представлена Карлосом Месой и экс-министром устойчивого развития и планирования Густаво Педрасом (выдвигаются на должности президента и вице-президента соответственно), а также тандемом двух правых политиков - Луиса Камачо и Марка Пумари.



Временный президент Боливии Жанин Аньес от участия в выборах отказалась, хотя за нее готовы отдать голоса 15% избирателей.

Вместо этого она заявила, что будет работать над объединением оппозиции, чтобы предотвратить победу социалистов. "Если мы разделим наши голоса (между оппозиционными силами.- "Ъ"), очевидно, это пойдет на пользу Эво Моралесу,- указала она в интервью Reuters.- Мы не можем рисковать возвращением к 14 годам угнетения и авторитаризма Моралеса, который абсолютно болен властью".



При госпоже Аньес внешнеполитический курс Боливии развернулся на 180 градусов - в сторону охлаждения отношений с Венесуэлой и Кубой, а также сближения с Соединенными Штатами. "Теперь, в начале нашей избирательной кампании, мы надеемся, что они (США.- "Ъ") помогут нам точно так же, как нам помогают ЕС и Организация американских государств",- заявила временный президент страны на прошлой неделе. От Мексики и Аргентины, куда бежал Эво Моралес, боливийские власти также дистанцировались.

В захлестнувших Латинскую Америку протестах Москва увидела "руку Вашингтона"



Между тем отношения Боливии и России, кто бы ни победил в гонке за пост президента латиноамериканской страны, принципиально вряд ли изменятся. "В то время как власти Боливии дистанцируются от некоторых стран в регионе, например от Кубы, по поводу России резких заявлений не звучит. Сотрудничество двух стран обусловлено прежде всего экономическим фактором, а не политическим",- заверил "Ъ Виктор Хейфец.



А вот внутриполитическая ситуация в Боливии от результатов выборов будет зависеть напрямую. По словам Дмитрия Морозова, "в случае победы правой оппозиции победители, скорее всего, прибегнут к неолиберальным рецептам и, в частности, начнут свертывание социальных программ". А это, по мнению эксперта, "вызовет очередной виток уличного насилия".

Марина Коваленко

Газета "Коммерсантъ" №9 от 21.01.2020, стр. 6